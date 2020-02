Ainda a Dutra

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 21:55 horas

O deputado estadual Gustavo Tutuca compareceu nesta sexta-feira a uma reunião com o ministro de infraestrutura do Governo Federal, Tarcísio e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para tratar das concessões das rodovias federais no estado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Tutuca entregou ao ministro um ofício do seu mandato sugerindo alterações nos termos da concessão, buscando atender solicitações dos moradores que chegaram ao seu conhecimento.

“Tenho acompanhado as discussões da nova concessão da Dutra e da Rio-Santos desde o início. Fizemos um abaixo-assinado e colhemos sugestões de alterações ao longo das audiências. Agora, estamos protocolando junto à ANTT e tive a oportunidade de entregar uma cópia das sugestões ao ministro Tarcísio, que foi muito solícito”, disse.

Entidades

Representantes de entidades do Sul Fluminense participaram na manhã desta sexta-feira, 07, da coletiva de imprensa referente à concessão da Via Dutra (BR116). O evento foi realizado em Duque de Caxias e teve como objetivo esclarecer todo o trâmite dessa mudança.

Futuro

“Fizemos questão de participar da coletiva, pois o futuro da rodovia é de extrema importância para a economia do Sul Fluminense e de outras regiões cortadas pela Dutra. Com base em estudos, as entidades deram sugestões para o projeto e esperamos ser contemplados com melhorias”, enfatizou o presidente da ACIAP BM, Bruno Paciello.

Presenças

Também participaram do evento o representante do Programa Líder, Péricles Aguiar; o prefeito de Piraí e presidente da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro, Luiz Antônio; o secretário de Transporte do Rio de Janeiro, Delmo Pinho, além de outras autoridades.

Fórum

O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas participaram do 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Costa Verde, realizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) na cidade de Seropédica. O ministro fez uma longa apresentação de detalhes da concessão da Via Dutra como é o trecho da BR-116 que liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Detalhes

O ministério fez uma apresentação com diversos detalhes da concessão da Rodovia Presidente Dutra, que desde 1996 é administrada pela concessionária CCR Nova Dutra. O contrato de concessão de 25 anos está próximo de encerrar. Segundo o ministro, a nova concessão deverá durar 20 anos. O Ministério de Infraestrutura prevê R$ 32 bilhões de investimentos em melhorias na rodovia. A expectativa é de que as obras gerem 10 mil postos de trabalho e garantam uma arrecadação de R$ 2 bilhões em Imposto sobre Serviços (ISS), beneficiando os municípios por onde a rodovia passa. A pasta também estima que o pedágio será 20% menor.

Saúde

Representando o parlamento fluminense e a região sul do estado, o deputado Luiz Antônio Corrêa conversou com Tarcísio sobre alguns pontos muito questionados pela população. O parlamentar falou sobre uma maior ajuda para a Saúde dos municípios lindeiros à Dutra, que recebem os acidentados na Via. De acordo com Corrêa, o ministro afirmou que a Nova Dutra será toda iluminada com LED, já que uma das principais causas de morte na via é por atropelamento. “E as pessoas são atropeladas porque está escuro. Então, iluminação é vida”, disse o deputado reproduzindo a fala do ministro.

Avalia

Para Luiz Antônio Corrêa, a reunião foi fundamental, porque esclareceu diversos pontos que eram questionados pela sociedade. “Sou um usuário dessa rodovia, porque moro em Valença e a uso semanalmente. Vim aqui para trazer minhas dúvidas e outras que recebi nas ruas e redes sociais. Saio satisfeito com o empenho do Ministério em buscar o diálogo e ter profissionais qualificados para terem uma pronta resposta para todas as questões feitas”, afirmou o deputado.

Praças de pedágio

Durante sua apresentação, o ministro falou sobre dois temas que geraram polêmica na região sul fluminense, como alterações de praças de pedágio e a inclusão da Rio – Santos na concessão.

Segundo a apresentação do ministério, em áreas metropolitanas do Rio e de São Paulo está prevista a implantação do free flow, modalidade de cobrança de pedágio operado por meio de sistemas de livre passagem e sem necessidade de praças de pedágio. O valor cobrado será calculado por quilômetro rodado e com desconto para o usuário frequente.

Marginais

Outro elemento que deve ser incluído nas concessões são as obras das marginais, para que moradores de municípios onde há praças de pedágio tenham uma alternativa para não serem cobrados por trajetos curtos diários.

Pulmão

Tarcísio também afirmou que a Dutra é a única que tem pulmão financeiro para suportar a Rio-Santos, que não tem capacidade de suportar uma concessão sozinha. “Aí podem dizer que é injusto o usuário da Dutra pagar pela Rio-Santos, mas não é. Isso é política pública. Eu vou pegar a rodovia que é mais carregada e vou levar investimento e segurança para aquele segmento onde isso não é possível”, disse Tarcísio.