Ajuda para ‘enforcados no consignado’

Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 19:06 horas

O deputado federal Antônio Furtado apresentou um projeto que pode ajudar os ‘enforcados do consignado’, que são pessoas que comprometeram muito de sua renda com esse tipo de empréstimo.

***

Como as parcelas são descontadas diretamente dos benefícios, muitas pessoas acabam recebendo valores insuficientes para seus gastos mensais.

***

O projeto, que está tramitando nas comissões técnicas permanentes da Câmara projeto que institui o plano de antecipação de renda mensal para os servidores federais civis e também para os beneficiários da Previdência e dos programas sociais.

***

Antônio Furtado explica que o pagamento é uma possibilidade, e permite o recebimento de um salário a mais em janeiro, a ser devolvido ao longo do ano, com descontos nos demais vencimentos e no 13º salário, numa média de 7% de recolhimento a cada mês.

Dados

O parlamentar reproduz pesquisas que revelam dívidas entre 88% dos potenciais beneficiários da medida, que se avolumam em janeiro pela necessidade de honrar compromissos com IPVA, IPTU, matrícula e material escolar. Por outro lado, ele aponta que a ação pode injetar até R$ 70 bilhões de reais em circulação no país, num mês em que a economia normalmente ainda se encontra estagnada, e será usada em itens de primeira necessidade, incluindo a compra de remédios e alimentos.

Sem empréstimo

Antônio Furtado observa ainda que a antecipação da renda vai permitir que os beneficiários da Previdência, que em geral recebem apenas um salário mínimo por mês, deixem de recorrer a empréstimos junto a instituições financeiras, chegando a comprometer 40% de sua renda.

Paintball

O transporte de armas de paintball e airsoftfoi regulamentado. A partir de agora, o atleta deverá seguir normas que atendem às diretrizes expedidas pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro ao portar o marcador ou a arma de pressão. A determinação é da Lei 9.862/22, de autoria da deputada Alana Passos (PTB), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (23/09).

Requisito

A lei reitera a realização do transporte dos equipamentos em recipientes próprios e a necessidade da posse de nota fiscal ou outro documento que comprove a origem lícita do produto, já previstas na Lei estadual 7.655/17.”Nosso objetivo é alterar a Lei 7.655, de 19 de julho de 2017, que reconhece o paintball e o airsoft como desporto, e regulamenta suas práticas e uso de seus equipamentos no estado, como forma de atender o pedido da Federação de Airsoft do Estado do Rio de Janeiro (FaeRio)”, justificou a deputada.

Segurança

O candidato ao Senado Federal pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), André Ceciliano, será recebido neste sábado por servidores da área de segurança para apresentar suas propostas e ouvir as demandas do setor. André tem sua gestão na Alerj marcada por uma série de medidas que beneficiam servidores de diferentes áreas.

Realizações

Como presidente da Alerj, André economizou R$ 650 milhões em recursos próprios que foram repassados para contratação de agentes de Segurança e para o pagamento do 13º salário entre 2018 e 2020. Com diálogo e articulação, André conseguiu a implementação do PCCS da Saúde, um pleito de mais de 30 anos que está beneficiando 23 mil servidores.

Recuperação fiscal

André conduziu ainda as negociações do Regime de Recuperação Fiscal, garantindo que o Estado quitasse os salários atrasados dos servidores e retirando os atuais servidores do pacote proposto pelo governo federal. Os concursos para reposição de vagas também foram mantidos. Também é dele a lei que garantiu a recomposição salarial desde 2017 que permite a reposição das perdas inflacionárias mesmo durante o RRF.

Emenda

Na Alerj, André foi também autor da Emenda Constitucional 72/19,que garantiu autonomia funcional para a Defensoria Pública, podendo definir sua organização interna e os critérios para progressão funcional. Foi ainda coautor das lei que autorizou a ampliação da margem consignável dos servidores para 40% na pandemia, da que garantiu emprego dos servidores do Cedae, permitindo a transferência para a Secretaria de Planejamento até ampliação do sistema de abastecimento de água da Baixada e da lei que regulamentou o auxílio alimentação para todos os funcionários da Faetec, que era a única instituição de ensino e tecnologia que não concedia o benefício.