sexta-feira, 29 agosto 2025
Fale conosco

Alerj aprova e dá a Caetano uma medalha de “Alegria, Alegria”

by Agatha Amorim

(Foto: @roncca)

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (28) o Projeto de Resolução 1.325/25, que concede a Medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao cantor e compositor Caetano Veloso. A medida será promulgada pela Mesa Diretora e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

***

Caetano Veloso é reconhecido como um dos principais nomes da música brasileira e pioneiro do movimento Tropicalista, que integrou tradição e vanguarda na MPB. Ao longo da carreira, lançou mais de 50 discos, com canções como Alegria, Alegria, Tropicália, Sozinho e Você é Linda.

***

A deputada autora da proposta destacou que a contribuição do artista vai além da música, abrangendo literatura, cinema e a defesa de causas sociais e ambientais. O projeto contou ainda com a coautoria de seis parlamentares de diferentes partidos, entre eles PSB, PT e PSol.

 

Situação de rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Centro POP, realiza nesta sexta-feira (29) o 1º Fórum Municipal da Pessoa em Situação de Rua. Com o tema “Fome, Frio e Indiferença: O Ciclo da Desumanização”, o encontro acontece das 8h às 12h e será dividido em quatro eixos de discussão: A perversidade das políticas incompletas: o país que falha na proteção; Vozes da rua: o olhar do usuário sobre a fome, o frio e o rejeito; A efetividade dos direitos fundamentais e a responsabilidade jurídica na proteção; e Velhice invisível: desafios e políticas públicas para idosos em situação de rua com doenças crônicas e sem rede de apoio.

 

Tuberculose

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou o Projeto de Lei 3.813/24, que cria a Política de Assistência Psicossocial para familiares de pessoas com tuberculose. A proposta prevê atendimento psicológico individual e em grupo, terapia familiar, grupos de apoio e palestras educativas. O objetivo é reduzir o estigma da doença e os impactos emocionais do tratamento prolongado sobre os familiares. Serão beneficiados cônjuges, pais, filhos, dependentes e outros familiares que convivam com o paciente.A implementação ficará a cargo das secretarias de Saúde e de Assistência Social, podendo haver parcerias com instituições públicas e privadas.

 

Médicos

A partir de agora, médicos formados antes de 2004 estão dispensados de apresentar o Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) para atuar como especialistas em hospitais e unidades de saúde estaduais. A medida altera a Lei Moreno Moura, que proíbe a contratação de generalistas como especialistas, e dá prazo para que os profissionais se adequem ao RQE e ao Manual de Publicidade Médica do CFM. O registro é considerado importante para aumentar a confiança da população nos especialistas. Desde 2024, a Lei Moreno Moura exige que os editais de contratação de médicos para funções especializadas apresentem a titulação correspondente. A alteração busca equilibrar a exigência legal com a experiência de profissionais que atuam há mais tempo.

 

Adultização

A Justiça do Trabalho proibiu que Facebook e Instagram exibam conteúdos com “crianças influencers” sem autorização judicial prévia. A decisão, em caráter liminar, foi tomada pela juíza Juliana Petenate Salles, da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo. O descumprimento da medida pode gerar multa diária de R$ 50 mil. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. Segundo a magistrada, a prática expõe crianças a riscos como exploração sexual, erotização e adultização.

 

Preconceito

O vereador Mateus Batista (União Brasil), de Joinville (SC), apresentou um projeto para restringir a chegada de migrantes do Norte e Nordeste à cidade. Durante a sessão de segunda-feira (25), ele disse que “o Estado do Pará é um lixo”, declaração que gerou forte reação de políticos e entidades civis. A proposta prevê que novos moradores comprovem residência em até 14 dias, sob risco de expulsão. Batista justificou o projeto alegando que Santa Catarina “paga a conta duas vezes” e citou um “modelo alemão”. A fala, considerada discriminatória, pode gerar consequências jurídicas.

 

Desaparecidos

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara debateu nesta quinta-feira (28) melhorias na Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O encontro, solicitado pelo deputado Reimont (PT-RJ), reuniu especialistas e instituições ligadas ao tema.O parlamentar lembrou que o Brasil é signatário da Convenção Internacional da ONU contra Desaparecimentos Forçados.

Apesar disso, a legislação brasileira ainda não tipifica o desaparecimento forçado como crime autônomo.Reimont defende a tramitação do PL 6240/13, que trata do assunto e aguarda votação na CCJ.

 

AgroAmigo I

O programa de microcrédito AgroAmigo, voltado a agricultores familiares, pescadores, quilombolas, indígenas e extrativistas com renda anual de até R$ 50 mil, será ampliado para as regiões Norte e Centro-Oeste com orçamento adicional de R$ 1 bilhão. A iniciativa deve beneficiar mais de 100 mil famílias com crédito para custeio e investimentos em pequenas propriedades.

 

AgroAmigo II

Segundo o ministro Waldez Góes, só na Amazônia o volume de recursos pode chegar a R$ 2,5 bilhões em 2026.O programa oferece condições diferenciadas: até R$ 15 mil para mulheres, R$ 8 mil para jovens e juros de 0,5% ao ano. O acesso ao crédito pode ser feito pelo aplicativo Conquista+ ou com apoio de cooperativas, sindicatos e agentes credenciados.

Você também pode gostar

Câmara de VR quer responsabilizar empresas por danos...

Câmara dos Deputados debate controle de javalis no...

Câmara de Quatis debate ecologia integral em audiência...

Praças Sávio Gama e Juarez Antunes têm calçamento...

Câmara de Barra Mansa aprova Programa Remédio em...

Segurança Alimentar em debate

Denúncia de Felca provoca ‘explosão’ de projetos de...

Mosaico

Sem essa de ex

Campanha oferece benefícios para retorno de aposentados à...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996