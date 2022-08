Almoço com o Novo

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 16:53 horas

Leonardo Vidal, que é pré-candidato a deputado federal pelo Novo, participará na próxima segunda-feira (08/08), às 13h, de um almoço no Restaurante Caravaggio, no bairro Morada da Colina em Resende, com o candidato do partido ao Governo do Estado do Rio de Janeiro , o deputado federal Paulo Ganime.

***

No encontro, que também terá a presença de pré-candidatos do partido na região à Alerj, Ganime fará uma prestação de contas do seu mandato como Deputado, apresentará as suas ideias ao Governo do Estado e estará aberto a ouvir as sugestões das pessoas presentes.

Monumento

O renomado artista plástico Sylvio Cavalheiro entrega, na próxima sexta-feira, 12, um presente para a Vila do Abraão, na Ilha Grande. Depois de meses em imersão na preparação de sua mais nova obra, o público poderá conhecer um verdadeiro monumento que faz alusão ao principal símbolo do Abraão e da Ilha Grande: o Pico do Papagaio, segundo ponto mais alto da Ilha.

Projeto

O projeto é apresentado pelo grupo cultural Cia. da Lua e pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte, com patrocínio da Matos Teixeira e apoio da Prefeitura de Angra, por meio das secretarias de Cultura a Patrimônio, Executiva da Ilha Grande e Urbanização, Parques e Jardins.

Trajetória

Com uma trajetória de trabalho que se inspira a partir do descartável, daquilo que aparentemente já não tem mais valor, Sylvio Cavalheiro apresenta ao público, mais uma vez, a sua perspectiva da arte, com uma linha de construção artística que segue inovadora e ao mesmo tempo sustentável.

Formação

O artista tem formação na Faculdade das Belas-Artes da Alemanha e, há mais de 20 anos, está radicado na Vila do Abraão, onde mantém seu atelier com o conceito de pousada, local em que expõe seus trabalhos e segue criando e transformando lixo em arte.

Desafio

– O grande desafio para o futuro da Ilha Grande é conciliar o turismo e o desenvolvimento com a manutenção de um meio ambiente não apenas rico, mas também belo e sem lixo – pontuou Sylvio.

Peça

A peça, que será afixada na porta de entrada da Vila do Abraão, principal centro econômico e turístico da Ilha Grande, foi preparada na cidade do Rio de Janeiro e desembarcou na Ilha na quarta-feira, 3. O monumento, feito em aço, foi projetado em uma peça que seria descartada de maneira irregular no meio ambiente.

Proposta

– Por meio da arte contemporânea, podemos mostrar que tudo na natureza se renova, basta ser utilizado da forma correta. Este projeto tem o objetivo de despertar a consciência dos moradores e turistas da Vila do Abraão e fazer com que esse santuário seja preservado para as futuras gerações – comentou o artista plástico.

Incentivo

Para Andrei Lara, secretário de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis, ver a execução do trabalho de Sylvio Cavalheiro só demonstra o quanto a Lei de Incentivo à Cultura é importante para os artistas da cidade.

Orgulho

– O Sylvio é um artista que dispensa comentários. Ter uma obra com sua assinatura na entrada da Vila do Abraão é um motivo de orgulho para nós, que estamos à frente da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Os artistas da cidade têm usado com muita sabedoria a Lei de Incentivo, que permite que a cultura seja fomentada nas mais diversas áreas e chegue à ponta, despertando o olhar crítico e o pensamento do munícipe – frisou Andrei Lara.

GNV

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão única, nesta quinta-feira (04/08), o Projeto de Lei que estabelece exceções para dispensa da inspeção veicular do Detran para carros com GNV. Segundo o texto, serão dispensados da vistoria os táxis, os veículos destinados a aluguel e os de uso particular, desde que movidos a gás natural veicular (GNV) em casos de transferência da propriedade do veículo e de emissão de segunda via de Certificado de Registro de Veículo (CRV). A perícia no chassi do carro permanece mantida e as taxas continuarão sendo pagas.