Amigo ‘de geral’

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 21:56 horas

Quando falava sobre sua biografia, durante o evento em que foi anunciado como possível candidato a vice-prefeito de Barra Mansa, o coronel-PM Jorge Ricardo mencionou em pelo menos duas ocasiões ter trabalhado com o ex-prefeito de Volta Redonda Antônio Francisco Neto.

***

Uma vez seria quando o ex-prefeito comandou a Cehab, e outra, no Detran.

***

A informação deixou um dos repórteres presentes intrigado.

***

Ele perguntou se Neto teria algo a ver com sua indicação.

***

Isso seria, no mínimo, estranho, porque o ex-prefeito de Volta Redonda está, até onde se sabe, apostando suas fichas na reeleição de Rodrigo Drable.

***

Mas Jorge Ricardo desconversou: “sou amigo do Neto e sou amigo de muita gente”, disse, negando a interferência do ex-prefeito em sua possível candidatura.

O nome

O grupo de lideranças que articula uma candidatura de consenso para enfrentar Rodrigo Drable em outubro já tem nome: “Conclave”. É a reunião de cardeais para escolher um novo papa, e só acaba quando se chega a um consenso.

Pagando

O Governo do Estado do Rio de Janeiro deposita nesta sexta-feira (28/02) a primeira parcela do 13º salário de 2020 para servidores ativos e inativos nascidos no mês de fevereiro. Também receberão a primeira metade os pensionistas que têm o instituidor do benefício nascido em fevereiro. Ao todo, serão depositados R$ 81 milhões para 30.890 pessoas. Os pagamentos serão efetuados por meio de folha suplementar e ocorrerão ao longo do dia, mesmo após o final do expediente bancário.

Decreto

O governador Wilson Witzel sancionou em janeiro decreto que regulamenta o pagamento da antecipação de 50% do 13º salário para os servidores ativos, inativos e pensionistas das administrações Direta e Indireta do Poder Executivo do Rio.

Grupos

De acordo com o decreto, os depósitos vão ocorrer de acordo com as regras estabelecidas em três grupos.

– Grupo 1: Servidores ativos, inativos e militares: pagamento de 50% no mês do respectivo aniversário e o restante no mês de dezembro.

– Grupo 2: Servidores que ocupam exclusivamente cargos comissionados: o pagamento será efetuado no último dia útil do mês de junho, proporcional aos meses trabalhados a contar de 1º de janeiro, ou da data de ingresso, e o restante no mês de dezembro.

– Grupo 3: Pensionistas beneficiários de pensão previdenciária: o pagamento será de 50% no mês de aniversário do instituidor da pensão e o restante no mês de dezembro.

Sem desconto

Ressalta-se que a antecipação será depositada sem incidência dos descontos legais. Estão excluídos do decreto os empregados públicos (celetistas) em virtude do regime jurídico próprio que regulamenta o pagamento do 13º salário.

Contra a dengue

O Ministério da Saúde alertou o estado do Rio de Janeiro sobre o alto risco de casos de dengue em 2020. Em Volta Redonda, a Prefeitura já realiza um constante trabalho de prevenção ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. A população é parte importante no combate a esse mosquito e, por isso, as ações são pautadas na conscientização em realizar a vistoria dos ambientes semanalmente, já que o ciclo de vida do mosquito dura entre sete e 10 dias.

Dentro de casa

De acordo com a coordenadoria de Vigilância Ambiental, vistoriar todo o ambiente é primordial, pois o Aedes tem preferência por ambientes domiciliados, ou seja, ele vive dentro das casas e quintais. “A prefeitura realiza constantemente as visitas domiciliares, onde os agentes orientam os moradores quanto ao combate. Além disso, também realizamos diversas atividades em escolas, mutirões em bairros com participação das equipes das unidades de saúde”, explicou a coordenadora Janaína Soledad.

Participação

O prefeito Samuca Silva frisou a importância da participação da população contra o mosquito. “É nesta época, com as chuvas e o calor, que o mosquito se desenvolve com mais facilidade. Estamos tendo o verão mais chuvoso dos últimos anos, propício para o desenvolvimento do mosquito. A Prefeitura faz a parte dela, mas é no trabalho diário, nas nossas residências, que vamos vencer essa batalha”, afirmou.

Crucial

“A população é mais que importante, ela é crucial. Sem ela, não conseguiremos controlar a proliferação do mosquito”, reforçou Raphael Andrade, diretor do departamento de Vigilância em Saúde. Ele disse ainda que a equipe de saúde está capacitada e sempre se atualizando. “Estamos atualizando o Plano de Contingência para organizar e orientar a rede de saúde e a população, caso ocorra uma epidemia”, tranquilizou o diretor.

Dicas

Entre as principais orientações para afastar o Aedes Aegypti é preciso manter as garrafas vazias viradas para baixo; não deixar entulho no quintal ou nas ruas e varrer diariamente a água parada; cobrir as caixas d’água, poços ou piscinas e manter as calhas de água limpas; colocar terra ou areia nos pratos dos vasos das plantas; guardar pneus em locais cobertos, longe da chuva; e outras ações simples que podem ajudar.