Ampliação do Senac

Representantes do Senac RJ (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) se reuniram com o prefeito Samuca Silva nesta quinta-feira, dia 20, para apresentar o projeto de expansão da unidade de Volta Redonda.

A intenção é ampliar o espaço físico do Senac em pelo menos três pavilhões.

De acordo com Samuca, uma mensagem será enviada à Câmara para propor a cessão do terreno para que o projeto seja desenvolvido.

“Acho que vai ser muito proveitoso para a cidade essa ampliação. Tenho uma ligação com o Senac, meu primeiro curso foi lá e tenho muito orgulho. Volta Redonda merece uma estrutura melhor”, comentou o prefeito, se colocando à disposição para ajudar no que for preciso.

“Somos a cidade que mais gerou emprego em 2019. O ‘Tarifa Comercial Zero’ também é um sucesso e faz a integração dos centros comerciais, facilitando a vida da população. Foram muitas inovações na cidade. Espero que essa seja mais uma”, afirmou.

De acordo com a equipe do Senac, 73% dos alunos saem direto para o mercado de trabalho. O diretor regional do serviço, Sérgio Ribeiro, disse que a ampliação da unidade colabora com o desenvolvimento da cidade.

“A intenção é trazer mais cursos que atendam as vocações de Volta Redonda, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Coisa que não estamos conseguindo com a atual estrutura”, disse Sérgio.

UPP em Angra dos Reis

O prefeito de Angra, Fernando Jordão, dedicou a manhã desta quinta-feira (20) para acompanhar o andamento das obras que vão permitir que o Governo do Estado implante Unidades de Polícia de Proximidade (UPPs) nas comunidades do Camorim, Belém e Frade. A visita contou com a participação do secretário-executivo de Segurança Pública, Douglas Barbosa, e dos secretários de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Cláudio de Lima Sírio, e Serviço Público, Felipe Larrosa, que estão trabalhando diretamente nas obras de adequações dos espaços.

Critérios

– As UPPs estão sendo instaladas em pontos estratégicos dos bairros, mas é preciso destacar que, independente das obras, a polícia já está atuando nestas localidades – informou o secretário de Segurança Pública.

Localização

No Camorim, a UPP fica na rua da Pedreira, no local onde estava sendo construída uma pousada. O imóvel havia sido ocupado pelo tráfico, mas foi retomado pela polícia. Já no Belém, a UPP será implantada na rua São Pedro, em um prédio onde funcionava uma unidade de saúde, desativada pela gestão anterior. Já no Frade, a UPP vai ficar baseada na avenida Portugal, que era um dos principais focos dos criminosos do bairro. Assim como no Camorim, no Frade a polícia retomou um prédio que estava sendo usado por membros de facções criminosas.

Parceria

– Conforme nos comprometemos, estamos trabalhando em parceria com o Governo do Estado e a Polícia Militar para a instalação da UPPs, que vão trazer mais segurança aos moradores do Camorim, Belém e Frade e de toda a cidade. Deixo aqui um agradecimento especial ao governador Wilson Witzel e também, ao secretário da Polícia Militar, Rogério Figueiredo, e ao comandante do 33º BPM, tenente-coronel Fófano – frisou o prefeito Fernando Jordão.

Ações sociais

Segundo anúncio feito pelo governador Wilson Witzel, no fim de dezembro, depois que as Unidades de Polícia Pacificadora forem entregues, o objetivo é implementar ações sociais complementares nas comunidades, com a participação de secretarias como a de Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Social, Esportes e Infraestrutura.