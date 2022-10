Angra dos Reis entrega Cartão Educação

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 17:52 horas

A Secretaria de Educação iniciou nesse sábado, 8 de outubro, a entrega de uma nova remessa dos Cartões Material e Uniforme Escolar para os responsáveis dos alunos matriculados nas escolas da rede pública municipal de ensino após o início do ano letivo de 2022.

Mais 1.149 alunos serão contemplados com a ação, dentre novos matriculados e estudantes que não estavam inscritos no sistema de cadastro do município e foram encontrados.

A distribuição dos novos cartões aconteceu em diversas escolas do município no sábado, em reuniões com os responsáveis dos alunos contemplados.

Por telefone, os responsáveis que não foram às reuniões, serão informados pelas escolas em que seus filhos estão matriculados para que seja efetuada a busca dos cartões.

Eles terão um prazo de 90 dias para utilizarem os saldos após a retiradas, assim como foi na primeira remessa.

Expectativa

– Eles estavam na expectativa pelos cartões há um tempo, pois sabiam da possibilidade de comprarem o material e o uniforme. Hoje, chegou o momento deles. Em um cartão você tem em torno de R$ 500 para comprar os uniformes e no outro, R$ 400 para a compra do material escolar. Isso foi muito bem-vindo às famílias e à cidade – frisou Shirley Lopes, auxiliar de direção da Escola Municipal Santos Dumont, uma das escolas onde aconteceram as reuniões.

Créditos

Nesta segunda-feira, 10, os créditos foram disponibilizados em todos os cartões. Nesta segunda etapa, será injetado mais de R$ 1 milhão no comércio local, que se somará aos R$ 18,5 milhões que fomentou a economia municipal na primeira remessa, iniciada em junho.

Ajuda

– Eu vim do Rio de Janeiro e lá não tinha isso. Eu cheguei aqui em Angra, conheci o projeto e achei muito bom e importante. Vai ajudar muito no orçamento das famílias, principalmente das que não têm nem o que comer. Estou muito grata – comentou Flávia Ribeiro, auxiliar de cozinha e mãe de aluno recém-matriculado na escola.

Sobre o programa

Em 2022, a partir de chamamento público feito em 25 de fevereiro e divulgado no B.O nº 1458, 32 empresas se cadastraram para participar do projeto de fomento à compra de material escolar e uniforme, dentre 19 papelarias e 13 confecções. A lista dos estabelecimentos cadastrados se encontra no link: https://www.angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1458_de_25-02-2022.pdf.

Lista

Já a listagem com todos os itens que podem ser adquiridos nas lojas está disponível no Boletim Oficial 1.506, de 1º de junho, no site da Prefeitura de Angra:https://www.angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1506_de_01-06-2022.pdf

Valores

Os valores disponíveis nos cartões para a compra de material escolar variam de R$365 a R$495, a depender da modalidade em que o aluno está matriculado: Educação Infantil, Fundamental Anos Iniciais, Fundamental Anos Finais ou Escolas de Jovens e Adultos (EJAs). O mesmo acontece para os cartões para a compra dos uniformes, com créditos que variam de R$375 a R$510.

Agradece

– Eu vim do Espírito Santo para cá e tive a surpresa desse cartão, um benefício que vai ajudar muito na economia da minha família. A minha situação financeira não está muito boa e o cartão veio na hora certa porque irá nos ajudar a comprar o material escolar e o uniforme da minha filha, que eram gastos muito grandes. Só alegria para mim e para a minha família – agradeceu Alexandre Vieira, garçom e mãe de aluna recém-matriculada na escola.