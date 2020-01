Angra dos Reis faz 518 anos

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 22:33 horas

Nesta segunda-feira (6), Dia de Reis, Angra dos Reis comemora mais um aniversário: são 518 anos de história, tradição e beleza, que no ano passado foi reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco, por conta da Baía da Ilha Grande.

***

As festividades pelo aniversário da cidade preencheram a programação do fim de semana. Houve shows, como o da banda Melim, Corrida dos Santos Reis e o tradicional corte do bolo, na sede da prefeitura.

***

No sábado (4), as atrações se concentraram na Praia do Anil. As areias e o calçadão foram tomados por milhares de pessoas que queriam assistir principalmente o trio niteroiense Melim, formado pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela.

Música eletrônica

Quem começou a animar a noite foi o DJ Bozz, que agitou com música eletrônica um público que começava a se aglomerar. Em seguida veio a banda Sereno, com seu reggae, pop e um pouco de rock. O set list mesclou as canções autorais da banda com alguns covers de artistas como Natiruts, Paralamas, e O Rappa.

Atração

À meia-noite e meia subiu ao palco a banda Melim, atração principal. Os irmãos mostraram seu potencial vocal em coros muito bem afinados, que ganharam o reforço do público em hits como “Ouvi dizer”, “Meu abrigo” e “Dois corações”. Além do repertório próprio, o trio também animou interpretando canções de Bob Marley, Maskavo, Djavan, Alceu Valença, Natiruts, seguindo o estilo musical da banda, que mistura reggae, pop e MPB.

Corrida I

No domingo (5) à tarde, foi realizada mais uma edição da tradicional Corrida dos Santos Reis, que desta vez reuniu cerca de 550 corredores. Foram mais de 80 equipes representadas e atletas de 17 cidades, incluindo Volta Redonda, Barra Mansa, Paraty, Pinheiral, Mangaratiba, Bananal (SP) e até Córdoba, na Argentina. As primeiras provas foram as das crianças, que ficaram divididas nas categorias masculina e feminina, de 2 a 7, 8 a 11 e 12 a 15 anos. Não houve pódio e todas ganharam medalhas de participação.

Corrida II

Em seguida, com largada às 17h, foi a vez dos adultos, de todas as idades acima dos 16 anos. Todos correram juntos, mas as categorias foram divididas entre homens e mulheres e por faixa etária a cada cinco anos (16 a 19, 20 a 24, 25 a 29 anos…). Além de medalha de participação, teve medalha para os três primeiros colocados de cada categoria e os cinco primeiros colocados no geral. Na hora da largada dos adultos, a chuva apertou, mas ninguém desacelerou.

Tecnologia

Neste ano a tecnologia auxiliou a contagem do tempo e da ordem de chegada. Os corredores usaram chips que auxiliaram na cronometragem do percurso feito por cada um. O trajeto, de 5km, teve início na Praça do Mercado, passando pela Praia do Anil, Coronel Carvalho, Aterro do São Bento etc, com chegada novamente na praça. O recurso tecnológico facilitou bastante o trabalho da equipe da Secretaria Executiva de Esporte da prefeitura.

Folia de Reis

Horas mais tarde, os grupos de folia de reis Luz Divina e João Alves e Família saíram da Praça do Mercado em direção ao Palácio Raul Pompeia, sede do governo municipal. Era o início da tradicional cerimônia do corte do bolo, em que as portas da prefeitura são abertas ao povo. O prefeito de Angra, Fernando Jordão, abriu as portas em torno da meia-noite para receber o público e as folias de reis no interior da sede. Nem a chuva dispersou a fila formada por quem queria participar da festa de 518 anos e pegar o seu pedaço de bolo. A banda do Colégio Naval também participou da cerimônia, tocando enquanto era feita a queima de fogos.

Prefeito

“Parabéns, Angra dos Reis e um feliz 2020 a todos. Fizemos uma excelente virada de ano, mas o melhor está por vir: na Saúde, Educação, Ação Social. Conseguimos reestruturar a prefeitura”, disse o prefeito, que também anunciou o resultado do concurso Natal Luz e Arte, que elegeu as melhores árvores de Natal de Angra. A vencedora foi a árvore confeccionada pelos moradores do Bracuí, seguida pela do Provetá e a do Frade. Os vencedores receberão viagens para Gramado (RS), São Lourenço (MG) e Penedo (RJ), respectivamente, além de passeios de barco pela Baía da Ilha Grande.

Tradição

Diz a tradição que quem encontra a aliança escondida dentro do bolo de aniversário da cidade é o próximo a casar. Neste ano o “felizardo” foi o jovem Kelvin Alcântara. “No ano passado, pedi a pessoa em noivado. Então acho que agora em 2020 tenho que casar”, disse Kelvin, fazendo planos para um futuro próximo.

Samba

Após a cerimônia, enquanto o povo ainda entrava para comer um pedaço de bolo, logo ao lado, na Praça do Mercado, o grupo Inspirasamba subia ao palco para encerrar a programação musical do aniversário da cidade. A mesma praça também deu lugar a mais uma edição do Clube do Choro Caiçara, também chamado de Chorinho Caiçara, que reúne músicos da cidade e região para interpretar esse gênero musical tão brasileiro surgido no século 19.