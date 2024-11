Angra dos Reis terá orçamento de R$ 2,3 bilhões para 2025

A Prefeitura de Angra dos Reis e a Comissão Permanente de Finanças da Câmara Municipal promoveram a audiência pública de apresentação do planejamento orçamentário. No evento, realizado no plenário da Câmara nesta segunda-feira (18), aberto ao público e transmitido ao vivo pela TV Câmara, a equipe da Secretaria de Planejamento e Parcerias do município apresentou os dados referentes ao Plano Plurianual (PPA), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Somando administração direta e indireta, fundos diversos e repasse ao Legislativo, em 2025, o município de Angra dos Reis irá contar com um orçamento de R$ 2,3 bilhões.

A audiência foi presidida pela vereadora Jane Veiga, e a equipe da Prefeitura responsável pela apresentação foi coordenada pelo superintendente de Orçamento da Secretaria de Planejamento e Parcerias, Amarildo Tenório da Silva.

De acordo com o projeto de revisão, já enviado à Câmara em agosto deste ano, em 2025 a Prefeitura de Angra irá dispor de um orçamento de R$ 771 milhões para seus setores de administração direta, o que inclui secretarias, Controladoria-Geral e Procuradoria-Geral, e exclui fundações e autarquias (administração indireta).

Os orçamentos das fundações e autarquias, assim como os dos fundos municipais de diversas áreas e repasse para o Poder Legislativo (que, somados, chegam a R$ 2,3 bilhões), podem ser conferidos, um por um, no YouTube, no canal da TV Câmara de Angra dos Reis, no vídeo ‘Apresentação dos Orçamentos – LDO, LOA e PPA – 18/11/2024’.

Além do PPA, a LDO, que explicita ações com metas para cada ano (aplicação do orçamento em ações), e a LOA, que prevê recursos para execução das ações necessárias para alcançar as metas estabelecidas, também foram apresentadas em detalhes.

VR no G20

O vereador Raone Ferreira representou Volta Redonda nos eventos do G20, realizados no Rio de Janeiro entre 14 e 16 de novembro. Durante o encontro, ele participou de painéis sobre saúde pública e sustentabilidade urbana, destacando discussões sobre atenção primária e integração de estratégias de clima e biodiversidade. Ele também se reuniu com o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Adalberto Maluf, e o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, para debater soluções para a poluição em Volta Redonda. Além disso, visitou o espaço “Conexão 2030”, focado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Concurso

As inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Rio Claro terminam em 28 de novembro de 2024, às 23h59. Os interessados devem se cadastrar no site da organizadora, Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br).

Limpa Nome

O Mega Feirão Limpa Nome, que acontecerá em Volta Redonda nos dias 21 e 22 de novembro, contará com a participação de cerca de 50 estudantes de Direito da Estácio. Eles atuarão como conciliadores e colaboradores no evento, realizado pelo Nupemec do Tribunal de Justiça e o Procon. O objetivo é ajudar cidadãos a regularizar pendências financeiras. O atendimento será das 9h às 17h, no CDL de Volta Redonda, e para participar, é necessário levar documentos de identificação e comprovante de residência. A iniciativa oferece aos alunos experiência prática e contribui para a justiça social.

Nossa Senhora

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizou, nesta segunda-feira (18), uma Ação Civil Pública para impedir o fechamento da maternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, previsto para o próximo domingo (24). A ação solicita que os serviços sejam mantidos por mais 90 dias em caráter emergencial, devido à importância do hospital para a saúde pública da região. O MPRJ também exige o repasse de valores atrasados e a reestruturação do contrato, sob pena de multa e crime de desobediência. A falta de cofinanciamento estadual é um dos motivos para o fechamento, de acordo com o órgão.

Provedoras

O Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado nesta segunda-feira (19), marca dez anos de avanços e desafios para mulheres nos negócios. No Rio de Janeiro, com a maior porcentagem de empreendedoras do país (38%), a Secretaria de Estado da Mulher (SEM-RJ) promoveu mais de 20 eventos este mês, com foco em capacitação e autonomia econômica. Uma pesquisa da SEM-RJ revela que 49% das mulheres são as principais provedoras financeiras de suas casas, sendo 78% mães e 59% negras.

Aborto legal

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou uma investigação nesta segunda-feira (19) contra o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) e a Prefeitura de São Paulo por vazamento de dados de médicos que realizaram abortos legais. A apuração envolve possíveis irregularidades no uso de prontuários médicos, com o Cremesp instaurando sindicâncias contra profissionais do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Em maio, duas médicas do hospital foram suspensas, acusadas de perseguição após dados de pacientes serem acessados indevidamente pela Secretaria de Saúde municipal.

…

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, afirmou nesta segunda-feira (19) que a Operação Contragolpe revela a participação direta do governo Bolsonaro na tentativa de golpe que visava matar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes. Documentos divulgados pelo STF indicam reuniões no período pré-eleitoral, incluindo uma em 12 de novembro de 2022 na casa do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

…

A investigação aponta também o envolvimento de oficiais do Exército e da Polícia Federal, e um plano para assassinatos denominado ‘Punhal Verde Amarelo’. Pimenta ressaltou a gravidade dos fatos, que elevam a responsabilidade do núcleo do governo anterior na tentativa de golpe.

Bloqueio de recursos

O Senado concluiu a votação de destaques sobre emendas parlamentares, rejeitando a possibilidade de bloqueio de recursos para cumprir a meta fiscal e a retirada do percentual mínimo de emendas para a saúde. O projeto aprovado também ampliou de 8 para 10 o número de emendas de bancada, destinadas a áreas prioritárias como saúde e educação. Além disso, o texto garante maior transparência nas emendas, exigindo informações detalhadas sobre os repasses. As emendas Pix também precisarão ser comunicadas em até 30 dias, com planos de trabalho e cronogramas. A votação foi acelerada devido à semana curta no Congresso, em função do feriado do Dia da Consciência Negra. O projeto segue para análise da Câmara.

Brazão

A Primeira Turma do STF decidiu por unanimidade manter a prisão do conselheiro do TCE-RJ, Domingos Brazão, acusado de ser mandante do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, em 2018. A defesa tentou reverter a prisão, mas o relator, Alexandre de Moraes, manteve a decisão com base na jurisprudência do STF e na suspeita de obstrução das investigações. A prisão de Brazão foi determinada em março de 2024, e ele está na penitenciária federal em Porto Velho. A investigação aponta envolvimento de outros suspeitos, como seu irmão, o deputado Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa.