Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 08:09 horas

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, é o aniversariante do dia.

Ele está completando 67 anos.

Ao concluir o atual mandato, terá 68 anos, e terá passado 20 deles como prefeito de Volta Redonda.

Mais que dois dias a cada sete.

Ou seja, é como se Neto passasse todos os fins de semana da vida dele comandando a prefeitura.

Em votação

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) realiza nesta terça-feira, dia 30 de maio, às 14h30, a sessão especial para apreciar as contas de governo do chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro referentes ao ano de 2022. A relatoria é da conselheira-substituta Andrea Siqueira Martins. A transmissão será feita pelo canal do TCE-RJ no YouTube e poderá ser acompanhada ao vivo.O link estará disponibilizado no site do órgão.

Orçamento

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai realizar audiência pública nesta terça-feira (30/05), às 11 horas, para debater o cumprimento pelo Governo do Estado das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2023. A reunião será promovida na sala 1809 do prédio sede do Legislativo fluminense, localizado na Rua da Ajuda, nº 5; e poderá ser acompanhada ao vivo pelo YouTube Alerj Digital.

Cautela

“O momento é de cautela com as finanças do Estado e os deputados da Comissão de Orçamento estão atentos. Analisar a gestão orçamentária do primeiro quadrimestre é fundamental para projetar o que vai acontecer até o fim deste ano”, afirmou o presidente do colegiado, deputado André Corrêa (PP).

Presenças

O secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Lobo, e o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson Faria, vão comparecer à audiência.

Espaço

Nos últimos anos, as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e em posições importantes. Segundo uma pesquisa realizada pela Grant Thornton, empresa global de auditoria, consultoria e tributos, as mulheres ocupam 38% dos cargos de liderança no país. Em 2019, esse número era de 25%. Apesar de já ser um grande avanço, ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Sem arquivamento

Após o encerramento de cada legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), as proposições dos deputados reeleitos não serão arquivadas. A determinação é do Projeto de Resolução 75/23, de autoria do deputado Carlos Minc (PSB), que está na pauta da sessão ordinária para recebimento de emendas nesta terça-feira (30/05). Por se tratar de projeto de alteração do Regimento Interno, a medida precisa estar em pauta por três sessões para recebimento de emendas e depois passar por dois turnos nas duas discussões.

Atual

Atualmente, ao fim de uma legislatura na Alerj, só não são arquivadas as proposições com pareceres favoráveis de todas as comissões; já aprovadas em turno único, primeiro ou segundo turno; de iniciativa popular ou de iniciativa de outro Poder ou do Ministério Público.

Nas condições atuais, os deputados reeleitos, ao início da nova legislatura, têm que pedir, por requerimento, o desarquivamento de suas propostas.

Pedido

“Não faz sentido o deputado reeleito ter que pedir, uma por uma, o desarquivamento de suas propostas. Na prática, todos reeleitos já pedem o desarquivamento mesmo. Esta medida é para diminuir a burocracia e agilizar os trabalhos do Parlamento”, declarou o parlamentar.

Audiência

“As trabalhadoras informais movimentando as bases da sociedade” é o tema da audiência pública conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Trabalho, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta terça-feira (30/05). A reunião será às 10h, no auditório da Escola do Legislativo (Elerj), no 2º andar do Edifício Lúcio Costa, com transmissão ao vivo pelo YouTube Alerj Digital.

Inclusão

Para a presidente da Comissão da Mulher, deputada Renata Souza (PSol), é preciso incluir as mulheres no orçamento público e fortalecer políticas que garantam trabalho digno às trabalhadoras. “O quadro das trabalhadoras informais no Rio de Janeiro é preocupante. São milhares de mulheres, em sua maioria negras, mães e periféricas, que hoje estão fora do mercado de trabalho formal, sem acesso a direitos e garantias fundamentais”, disse a parlamentar.

Convidadas

Foram convidadas a participar do encontro a vice-presidente da Associação das Cuidadoras e Cuidadores do Estado do Rio, Ana Gilda Soares dos Santos; a advogada popular Anna Cecilia Faro Bonan; a vice-presidente do SindBeleza Total, Sônia Citelle; Alaide de Fátima dos Santos Silva, da Casa da Mulher Trabalhadoras (Camtra); Maria Machado, da Trabalhadora Ambulante (Lapa); a trabalhadora ambulante Iraci Cristina de Oliveira; entre outras profissionais.