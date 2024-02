Apoio definido

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, confirmou que a secretária municipal de Saúde, Carla Lacerda, é quem terá seu apoio nas eleições de outubro.

***

O prefeito começou a dar sinais de sua preferência por Carla no ano passado, quando a elogiou em público pela qualidade da gestão à frente da secretaria de Saúde nos últimos quatro anos.

***

Entre os maiores desafios que Carla enfrentou, está o comando da pasta durante o período da pandemia de Covid-19.

Agradece

Em seu discurso aos apoiadores, a secretária disse que recebia a indicação de Vidal e dos amigos e amigas com muita responsabilidade. O ex-prefeito Edson Lacerda, que governou a cidade em três ocasiões e é tio de Carla, e o atual vice-prefeito, Izaques Marendaz (PSB), estiveram na reunião de anúncio da pré-candidatura.

Caminho certo

— Nós estamos no caminho certo. Sou paratiense com muito orgulho e tenho muito orgulho de fazer parte da atual equipe de governo pela revolução que fizemos na nossa cidade. Ninguém faz nada sozinho e sou grata a todos que nos ajudam diariamente — disse a pré-candidata, enaltecendo também a presença de representantes de partidos que já manifestaram apoio.

Sob nova direção

Na tarde desta quinta-feira (15), às 15h15, o MDB Estadual anunciou a nova executiva que irá reger o partido por todo estado do Rio de Janeiro. Em destaque, o presidente Nacional do MDB, Baleia Rossi, esteve presente durante toda a cerimônia e reafirmou que o Deputado Federal Otoni, é o pré-candidato à prefeitura do Rio nas eleições 2024 pelo MDB – Movimento Democrático Brasileiro.

Pré-candidato

“Ao lado do presidente estadual, Washington Reis, gostaria de apresentar o futuro prefeito do Rio, Otoni de Paula. Otoni é um grande parlamentar”, disse o presidente. Baleia Rossi ainda complementou que eleição se ganha quando a base está mobilizada por meio da transmissão de verdade e vontade de melhorar a cidade. E que em Otoni essa vontade é imensa.

Agradece

O Deputado Federal, Otoni de Paula, agradeceu ao presidente e a todos os apoiadores presentes.

“Sou muito grato por todo o apoio que venho recebendo, tanto do meu partido, quanto na rua. E sei que com trabalho e Deus à frente, o Rio viverá dias melhores”, agradeceu Otoni.

Massas para as massas

A Lei 10.067/23, que garante regime tributário diferenciado às empresas que produzem farinha de trigo, massas, pão francês, além de biscoitos ‘água e sal’ e ‘maisena’, foi regulamentada pelo Governo do Estado. Esses produtos passam a ter uma alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de 7%. A norma, aprovada em julho de 2023 pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), teve sua regulamentação implementada por meio do Decreto 48.955/24, publicado no Diário Oficial do Executivo desta sexta-feira (16/02).

Incentivos

Os incentivos fiscais valerão até dezembro de 2024, e a medida iguala o Estado do Rio com o regime tributário de São Paulo. A “colagem” de regimes tributários de estados que fazem fronteira com o Rio de Janeiro é uma das exceções previstas no Regime de Recuperação Fiscal, através da Lei Federal 160/17 e do Convênio ICMS 190/17. O objetivo é garantir a competitividade e evitar a fuga de empresas do estado.

Regulamentação

O decreto do Executivo regulamenta as obrigatoriedades e documentos fiscais e de escrituração necessários que as empresas devem enviar à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) caso queiram optar por este regime tributário. A Superintendência de Cadastro e Informações Fiscais da Sefaz divulgará o código de identificação do benefício fiscal.

Impacto orçamentário

De acordo com estimativas do governo, a desoneração tributária prevista será de R$ 8,4 milhões, em 2023; R$ 8,6 milhões, em 2024; e R$ 8,9 milhões, em 2025.

Monstros no Rio

O Rio de Janeiro será um dos palcos de uma grande batalha reunindo duas feras que são ícones do cinema: King Kong e Godzilla. O novo filme que irá colocar os monstros frente a frente, intitulado “Godzilla e Kong: O Novo Império”, com estreia prevista para março deste ano, terá uma grande cena de luta na Cidade Maravilhosa.

Cena

O duelo de titãs aparece em um novo trailer da produção, que foi divulgado nesta quarta-feira (14). Na parte que destaca o confronto na capital fluminense, a imagem do Cristo Redentor aparece na tela enquanto um raio vindo do céu parece cair sobre a cidade.

Gaiato

O gaiato de plantão disse que “só em filme mesmo”. Segundo ele o macacão e o lagarto vitaminado iam ser transformados num animado churrasco com pagode e funk se se aventurassem nas “comunidades” do Rio.