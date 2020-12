Jari de olho no TSE

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 20:15 horas

O vereador reeleito Jari tem um forte motivo pra ficar de olho no julgamento do processo do prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, no TSE.

***

É que, além de os dois serem colegas de legenda, Bomtempo é o primeiro suplente do PSB na Alerj.

***

Jari é o segundo.

***

E o deputado estadual Renan Ferreirinha, também do PSB, foi convidado para ser secretário de Educação da Prefeitura do Rio, no governo de Eduardo Paes (PSDB). E aceitou.

***

Resultado: se Bomtempo for diplomado e assumir a Prefeitura de Petrópolis, Jari pode se tornar deputado estadual.

***

Nesse caso, o primeiro suplente do PSB na Câmara Municipal, Raone Ferreira, vai assumir a cadeira hoje ocupada por Jari.

Impeachment

O Tribunal Especial Misto (TEM), que julga o pedido de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, volta a se reunir, às 11h desta sexta-feira (04/12), para deliberar sobre a produção de provas de defesa e de acusação no processo. A sessão será realizada no Tribunal de Justiça (TJ/RJ), no Centro do Rio de Janeiro, sendo transmitida ao vivo pela TV Alerj, no canal 10.2 e no Youtube.

Defesa

“O governador afastado apresentou sua defesa e agora teremos uma nova rodada com a aprovação do calendário de instrução do processo, ou seja, a sequência das testemunhas que serão ouvidas e o conjunto de outras provas que poderão ser produzidas no transcurso do processo”, explica o deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), relator do caso no TEM. O colegiado é liderado pelo presidente do TJ-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, e formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores.

Provas

A defesa solicitou a inclusão de provas documentais suplementares, oitiva de testemunhas e perícias contábeis e de engenharia. Já a acusação pediu também provas testemunhais. O relator informou que esta é uma fase de instrução para que o tribunal, ouvindo as testemunhas e levando em conta outras provas, possa formar o juízo mais preciso em relação ao processo.

Processo

Na última sessão, realizada em 5 de novembro, o TEM aceitou, por unanimidade, a denúncia contra Witzel por crime de responsabilidade, dando continuidade do processo de impeachment. Na sessão, também foi decidido que Witzel, já na condição de denunciado e com a determinação para ficar afastado do cargo até o fim do processo, deveria deixar a residência oficial do Palácio das Laranjeiras, na Zona Sul da cidade. Houve ainda redução do salário em um terço do valor. Com o afastamento, o vice-governador Cláudio Castro assumiu a administração do Estado.

Covid-19

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizou, nesta quinta-feira (03/12), audiência pública virtual com a Secretaria de Estado de Saúde (SES). A reunião foi solicitada pelos parlamentares para saber o que o Estado está fazendo para enfrentar o aumento de casos da covid-19. A respeito da futura vacinação, a pasta informou que está seguindo o planejamento do Governo Federal e pretende imunizar, inicialmente, 109 milhões de pessoas de grupos de risco, chegando a 160 milhões no primeiro semestre. A previsão do governo estadual é usar apenas vacinas fornecidas ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Ministério da Saúde.

Mudanças

“Não descartamos, porém, a possibilidade de mudança (nesta decisão) e de pensarmos em outras parcerias”, destacou a subsecretária estadual de Vigilância em Saúde da SES, Claudia Mello. O secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Carvalho, nomeado no cargo no dia 25/09, disse que vem encontrando dificuldades herdadas de administrações anteriores. Como medida de enfrentamento, anunciou que a resolução para pagar leitos cofinanciados pelo estado, entre dezembro e fevereiro, deverá ser publicada no Diário Oficial de amanhã. Serão 1.053 leitos de UTI no estado. O impacto projetado é de R$ 157 milhões.

Restrições

O deputado Waldeck Carneiro (PT) questionou o posicionamento das secretarias municipal e estadual quanto a novas medidas de restrição social a serem adotadas, principalmente em relação às atividades escolares. “São 9 meses sem atividades presenciais em escolas. É um quadro muito grave”, complementou o parlamentar.

Nova reunião

Diante da grande quantidade de dúvidas e da complexidade do tema, a presidente da Comissão de Saúde, deputada Martha Rocha (PDT), anunciou que o grupo voltará a se reunir na próxima quinta-feira (10/12), às 10h, com o compromisso da SES de responder os questionamentos apresentados.