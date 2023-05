Asfalto Beira Rio

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 08:29 horas

A prefeitura de Volta Redonda iniciou, efetivamente, as obras para recompor o asfalto da Avenida Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio.

A Beira Rio teve toda a rede de água potável trocada, pois a antiga tinha constantes rompimentos e não tinha mais capacidade de suportar o crescimento da cidade.

A troca da tubulação vai melhorar muito a qualidade do nosso serviço de abastecimento, mas sem dúvidas tivemos muitos transtornos.

O prefeito Antonio Francisco Neto disse em sua rede social que a prefeitura irá fazer um trabalho de revitalização geral da Beira Rio.

Neto pediu desculpas pelos transtornos e agradeceu agradeço a paciência da população

Carta aberta

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) fez carta aberta para o coordenador do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da UFF (Universidade Federal Fluminense), campus Volta Redonda, professor Márcio Moutinho Abdalla, em apoio à iniciativa de implantar o Curso de Doutorado Profissional em Administração na UFF de Volta Redonda.

Possibilidade

“O programa já formou alunos no mestrado, faz parceria no desenvolvimento de pesquisas e apoia o financiamento de projetos. Portanto, acredito que o curso de doutorado profissional vai possibilitar estas ações, além de atender à demanda do Sul Fluminense”, afirmou Jari.

Apoio

O parlamentar acrescentou ainda que apoia a criação do curso de doutorado em administração pela relevância da pesquisa científica e tecnológica e de políticas públicas voltadas para Educação. “Especialmente aquelas interiorizadas no Estado do Rio de Janeiro”, disse o deputado.

Medida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta sexta-feira (12), a Medida Provisória que cria o Programa Escolas de Tempo Integral. Com investimento de R$ 4 bilhões, o governo quer ampliar em 1 milhão as vagas de tempo integral nas escolas de educação básica do país. Recursos Os recursos serão repassados para estados e municípios para que possam expandir as matrículas em suas redes de ensino. A ação é destinada a todos os entes federados, que deverão fazer a adesão e pactuar metas junto ao Ministério da Educação (MEC).

Audiência

A Comissão de Trabalho, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realiza audiência pública nesta segunda-feira (15/05)

às 10 horas, para debaterquestões como emprego e seguridade social para a população transexual e travesti. A reunião será no auditório do 18º andar da sede do Legislativo fluminense, localizada na Rua da Ajuda, nº 5; e poderá ser acompanhada, ao vivo, pela TV Alerj.

Estatística

“Cerca de 82% das pessoas trans não concluem a educação básica e somente 5% estão no mercado formal de trabalho. Num país onde a expectativa de vida de transexuais é de 35 anos, metade da média nacional, e um percentual pequeno dessas pessoas se encontra no mercado formal de trabalho, é urgente o debate de políticas públicas para as pessoas trans. Precisamos estar vivas e vivos e devidamente inseridos no mercado formal”, declarou a deputada Dani Balbi (PCdoB), que preside o colegiado.

Convidados

Foram convidados a participar do encontro representantes das Secretarias de Estado de Trabalho e Renda; da Casa Civil; de Tecnologia, Ciência e Inovação; de Agricultura; da Procuradoria Geral do Trabalho (PGE-RJ); da Defensoria Pública do Estado; do Ministério Público (MPRJ); além de representantes de sindicatos e da sociedade civil organizada.

Aprova

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou proposta (PL 7/23) que autoriza sociedades unipessoais a executar o serviço de radiodifusão e amplia o número de outorgas de serviços permitidas por empresa. Pelo texto, passarão a ser permitidas para cada empresa 20 outorgas do serviço de TV e mais 20 do serviço de rádio.

Atualmente são permitidas 10 outorgas de TV por empresa (no máximo 5 em VHF e 2 por estado) e 20 de rádio, mas na seguinte proporção: – locais: 4 AM e 6 FM frequência modulada; – regionais: 3 AM e 3 ondas tropicais; – nacionais: 2 AM e 2 ondas curtas.

Fonte: Agência Câmara de Notícias