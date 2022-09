Audiência sobre torcidas organizadas

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 19:27 horas

As Comissões de Cultura; de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião ou Procedência Nacional, e de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizam audiência pública conjunta nesta terça-feira (20/09), às 10h30, na sala 1801 do Edifício Lúcio Costa, sede da Alerj, para debater o Projeto de Lei 6.118/22, que concede anistia às torcidas organizadas esportivas do estado.

***

O debate será transmitido ao vivo pela TV Alerj e também pelo YouTube da Casa.

***

O projeto, de autoria dos deputados Luiz Paulo (PSD), Carlos Minc (PSB) e Zeidan (PT), recebeu 30 emendas. O texto, que também cria o Conselho Estadual dos Torcedores do Rio (Cetorj), com o objetivo de fiscalizar, mediar e elaborar ações de combate à violência em eventos esportivos, deve ter sua votação final na próxima quinta-feira (22/09), em plenário.

***

Algumas torcidas organizadas estão banidas de estádios há quase 10 anos.

***

Presidente da comissão de Cultura, o deputado Eliomar Coelho (PSB) destacou que o Parlamento deve defender o direito de manifestação.

***

“O Poder Legislativo está acolhendo demandas quanto à disciplina do torcedor, buscando garantir legítimos direitos de manifestação”, disse o parlamentar.

LGPD

A Firjan promove nesta quinta-feira (22/9), das 15 às 17h, o workshop ‘Teoria e prática no processo de adequação e implementação da LGPD’, on-line e gratuito, com o objetivo de apoiar as empresas na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.ly/lgpd-22-9.

Temas

O workshop vai abordar três temas: LGPD na prática, monitoramento de dados e segurança da informação. Empresas associadas à Firjan terão atendimento individual para suporte a dúvidas.

Ações

Com a vigência da Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Firjan tem realizado ações para auxiliar o empresariado fluminense na missão de implementar a nova legislação, como a criação de um grupo de trabalho e a elaboração de um guia para facilitar a adequação, uma vez que empresas adequadas à legislação agregam valor aos seus negócios e promovem a cultura de proteção de dados pessoais.

Guia

O Guia Prático de LGPD é um documento elaborado para conscientizar os empresários de todo o país quanto à importância da adoção da privacidade de dados como norte em todas as etapas de seus negócios, atendendo à lei. Com 30 páginas e atenção a 12 setores, o Guia pode ser baicado gratitamente do site da Firjan e é voltado para indústrias de todos os portes e, em especial, às micro, pequenas e médias empresas fluminenses.

Saúde em dia

O projeto Saúde em Dia – com a realização da Feira da Saúde e os serviços ofertados pela Unidade Móvel de Saúde da Prefeitura de Valença – ganhou a adesão da população nestes três primeiros dias de evento, que seguirá até 5 de outubro. Pacientes com agendamento para exames de imagens comemoram a iniciativa, que visa ofertar três mil exames zerando a fila de espera por esse procedimento.

Importância

O prefeito Severino Dias acompanhou de perto os eventos e reforçou a importância dos mesmos para a promoção da Saúde e prevenção das doenças. “Fiquei muito feliz em ver a Unidade Móvel de Saúde alcançando todo o município, nesse fim de semana e agora nos próximos dias que se seguirá com o Projeto Saúde em Dia. O bem estar da população é algo que eu e minha vice Rosi priorizamos em nossa gestão, e como cidadãos também, sabemos o quanto é importante termos acesso aos serviços de qualidade. Visitei pessoalmente a Unidade Móvel e ela não deixa nada a desejar em relação às salas regulares que existem em clínicas e hospitais. Contamos com a presença dos munícipes ao longo de todo este projeto, pois é pra vocês”, concluiu.

Exames

A Unidade Móvel de Saúde vai percorrer diversas localidades da cidade para atender pacientes, cujos exames já estão agendados e aguardam na fila de espera para a realização do procedimento. Esse público terá acesso ultrassonografias – mamaria e transvaginal –, ecocardiograma, mamografia, densitometria óssea e ressonância magnética.

Outros serviços

Junto com a Unidade Móvel, ocorre a Feira da Saúde com oferta de vários serviços como: aferição de PA e glicemia; teste rápido para Covid-19; teste rápido para HIV, sífilis, hepatite b e hepatite C; teste rápido de PSA (rastreamento para câncer de próstata); realização de cadastro para doadores de medula óssea.

Prazo

A ação iniciada no sábado, dia 17, segue até o próximo dia 5 de outubro. Massambará, Andrade Costa, Andrade Pinto, Itakamosi, receberam a ação no final de semana. Nesta segunda a Feira e a Unidade Móvel concentram os atendimentos em Ferreiros.