Balanço aprovado

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 22:19 horas

Associados da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda lotaram o salão principal da sede da entidade, onde, em Assembleia Geral Ordinária, aprovaram o balanço financeiro de 2019 e a previsão de gastos para 2020 da administração do presidente Ubirajara Vaz.

As contas também foram aprovadas, sem ressalvas, por uma empresa de auditoria independente e pelo Conselho Fiscal da AAP-VR.

O presidente da AAP-VR elogiou a participação dos associados, afirmando que, a cada assembleia, o número de participantes aumenta, o que é bom para a entidade. “A assembleia é soberana; nós somente podemos implantar projetos que sejam aprovados por ela e, no fim, é ela que define os rumos da nossa entidade. Por isso, é tão importante uma assembleia cheia, como essa”, afirmou Ubirajara Vaz.

Conforme a demonstração contábil apresentada aos associados, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda terminou 2019 com um superávit de R$ 725.540,00 e uma previsão de despesas para 2020 da ordem de R$ 28.890.000.

“O nosso patrimônio, em dezembro do ano passado, estava em R$ 53 milhões. Esses números mostram a solidez da nossa instituição”, concluiu Ubirajara Vaz.

Revitalização

Mais um investimento do programa “Orgulho de Volta” foi entregue para a população de Volta Redonda. Nesta quinta-feira, dia 12, o bairro Coqueiros recebeu a revitalização da Escola Municipal Carlos Sarkis, que atende 130 alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

A unidade recebeu a pintura das salas de aula, pátio, cozinha, banheiros, corredor e toda área externa.

O prefeito Samuca Silva comentou os avanços feitos na educação da cidade.

O presidente da Associação de Moradores do bairro, Cosme Assis, enfatizou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo municipal.

Música

Na cerimônia, os alunos realizaram uma apresentação musical e a diretora da unidade escolar, Elenice Souza, enfatizou que um ambiente agradável colabora com o desenvolvimento dos alunos.

Detalhe: a secretária de Educação, Rita Andrade, agradeceu o apoio da equipe da SME e reforçou o compromisso do governo municipal.

Cancelada

Por conta da elevação do nível do Rio Paraíba do Sul no fim da tarde desta quinta-feira, 12, foi cancelada, a operação de resgate de peixes.

A ação seria realizada durante a manhã desta sexta-feira, 13, no canal do Sesc (Serviço Social do Comércio), no bairro Ano Bom.

A presença de maior volume de água e de correnteza eliminou a situação de confinamento dos peixes.

Bolsa Família

Os beneficiários do Programa Bolsa Família já podem comparecer aos postos de saúde do município para realizar a pesagem, que poderá ser feita até o dia 29 de maio.

Em Itatiaia, segundo o Setor de Nutrição, da Atenção Básica em Saúde, a expectativa é pesar pelo menos 4 mil moradores.

A pesagem é obrigatória para meninos até sete anos de idade e mulheres entre 14 e 44 anos.

Todos os favorecidos que se enquadram na faixa etária estabelecida devem fazer a pesagem, caso não compareça no período informado, poderá ter seu recurso bloqueado ou perder o benefício.

Informações

Para se informar sobre dia e horário da pesagem, o beneficiário do Bolsa Família deve procurar os postos de referência onde tem o nome cadastrado, ou seja, o posto de saúde de atendimento do bairro onde mora.

São pesados todos os dependentes e o responsável que recebe o benefício. É necessário apresentar no dia da pesagem, o cartão de vacinação atualizado, o cartão do SUS e o cartão do bolsa família do responsável.