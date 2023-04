‘Barata voa’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 08:05 horas

A determinação legal que impede o prefeito Rodrigo Drable de tentar um terceiro mandato consecutivo tocou o ‘barata voa’ no meio político barra-mansense.

***

No geral, candidaturas como as de Léo da Joalheria, Abílio Pedra (pela federação PT-PV-PCdoB), Bruno Marini e Thiago Valério estão colocadas, sabendo que o “bicho-papão” está fora da briga.

***

No grupo politicamente ligado a Rodrigo, nomes como Luiz Furlani, Marcelo Cabeleireiro e Eros dos Santos disputam a “bênção” do prefeito.

Susto

O fogaréu que apareceu no Alto-Forno 2 da CSN no fim da tarde desta sexta eram só os gases do equipamento sendo queimados para não escaparem para atmosfera. A ventaneira (uma parte do alt-forno) queimou e causou o desligamento súbito. Mas a substituição será feita em cerca de 24 horas e o impacto na produção será pequeno.

Em defesa dos professores

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que integra a Comissão de Educação, é membro fundador da Frente Parlamentar em Defesa do Piso Nacional do Magistério, grupo formado por 14 parlamentares. Nesta quinta-feira, dia 30, houve reunião para traçar diretrizes para as ações em busca do piso salarial e pela valorização do magistério na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Presentes

Além dos deputados que compõem a frente parlamentar, o encontro contou com a presença de professores do Estado. O objetivo é cobrar do governo do estado a adequação do salário dos professores da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro de acordo com o piso nacional. A medida deve ser tomada até o fim deste ano.

Tour

O prefeito Rodrigo Drable visitou diversos locais do município nesta quinta-feira (30), para acompanhar a execução dos trabalhos e anunciar novas obras que serão realizadas. Os secretários de Governo, Luiz Furlani, de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Manutenção Urbana, César Carvalho, além dos vereadores Marquinho Pitombeira, Casé, Eduardo Pimentel e Rayane Braga, acompanharam a agenda do chefe do Executivo.

Rialto

O primeiro local visitado foi o distrito de Rialto, onde está sendo reformada uma quadra, que vai ganhar um gramado sintético. O prefeito informou que, atendendo a outras demandas, as ruas A e B receberão trabalhos de drenagem, rede de esgoto e asfaltamento.

Santa Maria II

As obras de pavimentação, que são feitas em parceria com o Governo do Estado, continuam sendo realizadas em várias áreas da cidade, conforme o prefeito conferiu durante a visita ao bairro Santa Maria II. Todas as ruas da localidade estão recebendo asfaltamento. No local, estão acontecendo obras de contenção às margens do Rio Bananal e a substituição do sistema atual por lâmpadas de LED. Mais uma notícia importante é que já foi licitada a construção de uma creche no bairro, que já conta com o terreno onde será feita a obra.

Pavimentação

Nos bairros Jardim Marilu e Goiabal, Rodrigo acompanhou o avanço da pavimentação, que permite uma circulação mais ágil e segura de motoristas e pedestres.

Visita nuclear

O coordenador da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj, Gerhard Sardo, conheceu, nesta quinta-feira (30), a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis. A razão da visita foi obter esclarecimentos sobre o incidente ocorrido em Angra 1 em setembro do ano passado.

Aprendendo

Na ocasião, o coordenador pôde ver como funciona a usina e entender melhor os procedimentos operacionais da unidade. Ele esteve na sala de controle de Angra 1 e em prédios auxiliares e conversou com técnicos da companhia. A programação terminou com uma ida ao Observatório Nuclear, centro de visitação da empresa. A visita reafirma o compromisso da atual Diretoria Executiva da Eletronuclear com a transparência na prestação de informações à sociedade.

Reforma

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira (30) que as novas regras fiscais divulgadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são mais flexíveis do que o atual teto de gastos, mas demandarão ajustes posteriores: “O arcabouço vai ser uma diretriz, mais flexível do que o teto de hoje, mas o ‘x’ vão ser as nossas negociações para ver quais projetos e votações vamos ter que fazer depois para ajustar o arcabouço”, disse Lira em entrevista.

Proposta

Haddad apresentou a proposta ontem para Lira e líderes partidários em reunião realizada na residência oficial da Câmara. Na avaliação de Lira, parte dos ajustes tem relação com o compromisso do governo de aumentar a quantidade de contribuintes sem mexer na carga tributária. “Por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos e de fazer com que quem não paga impostos passe a pagar, o que nos remete a isenções, desonerações, subvenções e incentivos fiscais”, acrescentou. Lira anunciou ainda que o relator do projeto do novo arcabouço fiscal deverá ser do Progressistas.

Medidas provisórias

Em relação à votação de medidas provisórias, Lira afirmou que a Casa, mesmo com um entendimento divergente sobre o retorno das comissões mistas, vai contribuir para deliberar sobre matérias de interesse do País. Fonte: Agência Câmara de Notícias