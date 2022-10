Barra Mansa é finalista no prêmio Cidades Excelentes

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 16:08 horas

O projeto “Fábrica de Óculos” da Prefeitura de Barra Mansa, que já ultrapassou 6 mil óculos entregues, está entre três finalistas na categoria ‘Saúde e Bem-estar’ do prêmio Cidades Excelentes, promovido através de uma parceria entre o Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Na manhã desta sexta-feira, dia 28, o prefeito Rodrigo Drable comemorou a presença na premiação durante mais uma entrega de óculos aos moradores.

“A Fábrica de Óculos é motivo de muito orgulho para nós. É um projeto essencial, que surgiu a partir de uma demanda que identificamos pela população estar com a qualidade de vida comprometida por conta da dificuldade de enxergar. O nosso trabalho a cada dia ganha mais notoriedade e reconhecimento. Já recebemos representantes de diversos municípios que vieram conhecer o que nós desenvolvemos e, agora, estamos entre os finalistas de um prêmio de relevância nacional. Para nós, o dia de entrega é um dia de festa e hoje os motivos para comemorar são maiores”, declarou o prefeito.

Importância

O gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir, falou da importância do reconhecimento. “É um sinal de que nosso trabalho está sendo bem feito. Já foram mais de 6 mil unidades entregues à população, com cerca de R$4 milhões investidos para melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Estar entre os três finalistas é um estímulo muito grande, não só pra mim, mas também para toda a equipe seguir trabalhando para a cada dia atender da melhor forma possível”, disse Valcir.

100 unidades entregues

Na solenidade desta sexta-feira, uma nova remessa com cerca de 100 óculos foi entregue à população pelo prefeito Rodrigo Drable, que estava acompanhado pela vice-prefeita Fátima Lima e o gerente de Relações Comunitárias, Vicente Reis.

Beneficiado

Um dos beneficiados foi Laércio Antônio Bustamante, de 63 anos, que além de receber os novos óculos, passou também pelo serviço de cirurgia de cataratas, oferecido pela Secretaria de Saúde. “Eu passei pela cirurgia de catarata, além disso também tive edema, que precisei de exames e aplicações. Todos os procedimentos e atendimento foram realizados pelo SUS, através da prefeitura. Agora, graças a Deus, está tudo bem! Sou muito grato por todo o atendimento que recebi e hoje estou aqui para pegar meus óculos. A sensação de estar enxergando bem é muito boa”, comemorou.

A fábrica

A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no pátio da Prefeitura de Barra Mansa, na Rua Luis Ponce, 263, no Centro. A unidade beneficia estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, do Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

UniFOA

O pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento do UniFOA, Max Damas, assumiu o cargo de secretário executivo da MetaRed X Brasil.

O que é

Criada pela Universia, com chancela do Banco Santander, aMetaRed X é uma organização que no país tem a parceria da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior Particular (ABMES) em suas iniciativas locais. O projeto tem como foco o fomento colaborativo ao empreendedorismo em Instituições de Ensino Superior (IES) na Ibero-América.

Caminho

Segundo o pró-reitor, essa participação será um caminho para que a instituição tenha contato com o que há demais inovador na educação empreendedora dentro das IES.

Intercâmbio

“Isso vai permitir com que o UniFOA tenha possibilidade de saber, aprender, vivenciar e trocar conhecimentos com outras instituições que já estão implementando ecossistemas de empreendedorismo. Não somente pelo Brasil, mas também internacionalmente. Uma vez que o MetaRed X é vinculado a um conceito internacional”, explica Max Damas.

Iniciativa

A iniciativa é resultado de um processo de evolução em que se fundem o trabalho anterior daRedEmprendia, cujo objetivo era promover, internacionalmente, programas de apoio ao empreendedorismo nas instituições.