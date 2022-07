Bom trabalho contra as chuvas

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 18:00 horas

Na quarta-feira, dia 7, durante a cerimônia de formatura de 33 bombeiros temporários, que passam a reforçar os quartéis da região, a Prefeitura de Angra recebeu um certificado de reconhecimento da corporação pela resposta imediata e eficiente que o município prestou à população durante o volume histórico de chuva registrado do início de abril.

O certificado foi entregue ao prefeito Fernando Jordão e ao secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, no quartel de Angra dos Reis (10º GBM) pelo secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, que ressaltou a importância de ter essa parceria com o município

– Este reconhecimento é fruto do trabalho árduo e eficiente que desenvolvemos, em parceria com o Corpo de Bombeiros, naquele momento de tristeza, em que os moradores necessitavam de respostas imediatas – declarou Fernando Jordão.

O prefeito também falou de sua satisfação em estar presente numa formatura de novos bombeiros para a região.

– Desejo a todos vocês um ótimo trabalho, quem ganha é a nossa população – finalizou.

Universidades federais

O Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio e a Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vão realizar um debate sobre o orçamento das instituições federais de ensino sediadas no Rio. Todas as entidades – que englobam universidades e institutos federais, além do Colégio Pedro II – tiveram em média perdas orçamentárias de 50% comparando os anos de 2015 e 2022. O debate acontecerá na próxima segunda-feira (11/07), a partir das 10h, no Plenário da Alerj, localizado na Rua da Ajuda, número 05, Centro do Rio. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), comandará o encontro.

Objetivo

“O objetivo é fazer uma ampla frente de defesa das instituições federais no Estado do Rio, que constantemente sofrem com redução do orçamento. Vamos reunir todos os atores envolvidos no sentido de que ocorra uma suplementação orçamentária para as instituições”, disse Ceciliano.

Levantamento

Um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) demonstra que R$ 11,9 milhões, ou seja 3,58% do orçamento da universidade para 2022, estão bloqueados. Com o cancelamento do valor, a dotação orçamentária caiu de R$ 329,2 milhões aprovados no Orçamento de 2022 para R$ 317,2 milhões.

Sem recursos

Com essa previsão orçamentária, a UFRJ não terá recursos para o pagamento dos contratos de manutenção básica da instituição a partir de setembro de 2022. Comparando com o ano de 2015 (há sete anos), a previsão orçamentária da UFRJ encolheu 48,9% tirando a inflação do período. Era de R$ 644 milhões, em 2015, e passou para R$ 329,2 milhões, em 2022. Quando comparado aos valores bloqueados este ano, a queda orçamentária entre 2015 e 2022 é ainda maior, chegando a 50,7%.

Lamenta

Diretor-presidente da Assessoria Fiscal da Alerj, o economista Mauro Osório lamentou a situação. “Precisamos fazer uma mobilização para que esses estabelecimentos de ensino consigam fechar o ano. Caso não haja suplementação, as consequências podem ser drásticas, como a interrupção de aulas e pesquisas. Diversos estudos precisam de energia e sem orçamento para manutenção como eles ficarão?”, observou Mauro.

Quadro

Atualmente, a UFRJ conta com 4 mil professores pesquisadores, 65 mil estudantes e 9 mil técnicos. A instituição tem 170 cursos de graduação, 130 programas de pós-graduação, mais de 1.450 laboratórios e nove unidades hospitalares.

Participantes

Participarão do debate reitores de diversas universidades: Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, da Universidade Federal Fluminense (UFF); Jefferson Manhães de Azevedo, do Instituto Federal Fluminense (IFF); Rafael Almada, do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Maurício Saldanha, do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet); Ricardo Cardoso, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio); Roberto Rodrigues, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ); Oscar Halac, do Colégio Pedro II; Eduardo Raupp de Vargas, da Coppead-UFRJ; Raul Palácios, da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf); e Mário Sérgio Alves Carneiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).