Cadastro para vacina

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 19:08 horas

A Prefeitura de Resende abriu o cadastro para a vacinação contra a Covid-19 para a população geral acima de 30 anos de idade no site institucional (www.resende.rj.gov.br).

O início do cadastramento nesta quinta-feira, dia 22 de julho,para a nova faixa etária faz parte do planejamento da cobertura vacinal no município, que vem sendo ampliada de acordo com achegada das novas doses anticovid distribuídas pelo governo federal.

O cadastramento é direcionado às pessoas que moram fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), ou seja, os postos de saúde. O cadastro para este grupo deve ser feito, exclusivamente, no site da Prefeitura.

O formulário para o cadastro de vacinação contra o novo coronavírus está disponível na página inicial do site institucional, basta acessar o link ou clicar no banner da campanha “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″ do canal oficial.

Dados

O público desta nova faixa etária deve informar os seguintes dados: nome completo; data de nascimento; idade; nome completo da mãe; CPF (Cadastro de Pessoa Física); número do cartão do SUS (se não possuir, preencher o campo com zero); carteira de identidade/RG (opcional); logradouro (avenida, rua, travessa); bairro; cidade; telefone fixo (se tiver); e número de celular para contato via WhatsApp com DDD. Após preencher o formulário, o munícipe envia os dados e aguarda o contato da Secretaria Municipal de Saúde.

Bairros

Os bairros que não possuem a cobertura da ESF são: Manejo; Vila Julieta; Alvorada; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Tangará; Vila Araújo; Centro; Comercial; Jardim Tropical; Jardim Jalisco I e II; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; Monte Castelo; Sertãozinho; Boca do Leão; Terra Livre; Bela Vista; e Nova Liberdade. Estas pessoas serão vacinadas pelo sistema drive-thru, após confirmação do cadastro via ligação telefônica e agendamento (data e horário) para comparecimento à Área de Exposições da cidade.

Retroativas

Os beneficiários do Supera RJ terão direito a duas parcelas retroativas do auxílio emergencial estadual. A Lei 9.358/21, de autoria do deputado Luiz Paulo (Cidadania), determina que sejam realizados pagamentos referentes aos meses de abril e maio. A norma foi sancionada pelo Executivo e publicada em edição extra do Diário Oficial de terça-feira (20/07).

Lei

A lei que criou o programa foi sancionada em março pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e implementada pelo Governo do Estado em junho. “Estamos em uma situação econômica crítica, com alto índice de desemprego e muitas famílias abaixo da linha da miséria. É preciso assegurar que elas tenham condições mínimas de garantir sua subsistência e o auxílio emergencial estadual é uma ajuda fundamental para as mesmas”, justificou o autor da proposta.

Valor

O Supera RJ oferece um auxílio emergencial de até R$ 300, sendo R$ 200 de benefício mais R$ 50 por filho, até dois. A previsão é de que 355 mil famílias, cerca de 1,4 milhão de pessoas, sejam atendidas. O estado está investindo R$ 86 milhões mensais na transferência de renda. O programa também atende micro e pequenos empreendedores e autônomos com linha de crédito de até R$ 50 mil, concedida através da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio).

Internet rural

A Câmara de Resende aprovou proposta apresentada pela vereadora Soraia Balieiro (PSD) que prevê um estudo de viabilidade para implantação dos serviços de internet, através do projeto ‘Resende Inteligente’, nos distritos da zona rural. O programa tem como finalidade melhorar a comunicação de distritos como Vila da Fumaça, Bagagem e Vargem Grande.

Justifica

– Eu venho lutando há muitos anos para melhorar as condições de comunicação na zonal rural do nosso município, seja através da telefonia celular ou também pela internet (fibra ótica, rádio ou via satélite). E acredito que, com esse projeto da Prefeitura, poderemos finalmente caminhar neste sentido – comenta a vereadora.

Projeto

O projeto “Resende Inteligente” visa tornar o município mais inteligente com a modernização tecnológica da Gestão Pública, integrando os ambientes computacionais das áreas de gestão do Governo, Saúde, Educação, Ação Social e Segurança. “A iniciativa visa, também, proporcionar mais eficiência nos serviços prestados, e levar aos seus habitantes uma nova perspectiva de cidadania, democratizando o acesso às novas tecnologias”, complementou.

Mais internet

A vereadora Soraia Balieiro também aprovou indicação solicitando a implantação de internet wi-fi na Praça das Mangueiras, no bairro Itapuca. O serviço visa beneficiar a população para o acesso gratuito à internet, encorajando a cidadania por meio da inclusão digital através do acesso de qualquer dispositivo que possua o sistema de captação wifi, como celulares, tablets, notebooks, entre outros.