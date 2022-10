Café com Negócios – segunda edição

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 17:16 horas

A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou, na manhã desta quinta-feira (06/10), mais uma edição do projeto Café com Negócios.

O evento, que tem o apoio do Sicoob, aconteceu na sede da entidade e contou com a participação de cerca de 60 representantes de empresas do município e da região.

O objetivo é levar conhecimento, informação e promover o networking.

Os encontros são realizados nas primeiras quintas-feiras de cada mês – o próximo acontece no dia 3 de novembro.

PM

O evento contou com a participação do tenente Maurício Braga da Silva Pinheiro, novo comandante da 2ª Cia da Polícia Militar, que se apresentou ao público presente. A abertura foi feita pelo presidente da entidade, Matheus Gattás, que agradeceu a presença de todos e falou sobre a iniciativa.

Sequência

– Estamos realizando hoje a segunda edição do Café com Negócios. O primeiro foi um sucesso, recebemos aqui representantes de pequenas a grandes empresas, de diversos segmentos, e o retorno que tivemos foi muito bom. Abrimos um espaço de visibilidade para as empresas e de incentivo aos negócios, nosso principal objetivo aqui. Tenho certeza de que hoje será um sucesso também – falou ele, completando: “Fica o meu convite aos empresários do município e da região para virem nos próximos, a ACIAP-BM está sempre de portas abertas para recebê-los”, concluiu.

Palestra

Na sequência, o CEO da RX Digital, Ruan Domith, apresentou a mini palestra “Modelos de Vendas Recorrentes na Internet”. O formato adotado pela entidade – mini palestras, com temas de interesse geral para todos os setores – tem agradado os participantes, otimizando o tempo da programação. “A palestra veio ao encontro de ações que temos feito na empresa, foi muito legal ouvir essa experiência aqui hoje”, destacou Thiago dos Santos, representante da Aldeia das Águas.

Apresentação

Em seguida, foi realizada a Rodada de Apresentação – onde cada representante das empresas inscritas fala um pouco sobre o seu negócio – e servido o café, momento em que os participantes podem conversar entre eles.

Contato

“Muito bom ter esse contato, é interessante também termos acesso às grandes empresas, com as quais, às vezes, temos dificuldade de contato. A palestra também foi muito boa, a internet ganhou um espaço muito grande nas vendas”, disse Luís César Castro Sampaio, representante da empresa Casa dos Parafusos.

Informação

Para obter mais informações, quem se interessar em participar do Café com Negócios pode entrar em contato com a ACIAP-BM pelo Whatsapp (24) 98129-8862 ou pelos números (24) 3323-4861 e (24) 2106-1077.

Cartórios

A Lei 9.873/22, que regulamenta e simplifica a cobrança dos serviços notariais e de registros dos cartórios extrajudiciais, foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (06/10). O texto é de autoria dos Poderes Judiciário e Legislativo.

Valores

Segundo a norma, os valores para registros de nascimento e de óbito serão de R$ 33,62, em 2022. Já o processo de habilitação de casamento ou de conversão de união estável em casamento será de R$ 248,08. O arquivamento dos contratos de constituição de sociedades, de atas, balanços e instrumentos em geral de interesse das pessoas jurídicas será de R$ 280.

Correção

Os valores serão corrigidos em 1º de janeiro de cada ano pela variação da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro (UFIR/RJ), e, na hipótese de sua extinção, será aplicado o índice de correção monetária que a substituir, adotado pelo Poder Executivo estadual, para a correção de tributos e taxas de competência estadual. A lei também atualiza valores relacionados às custas de inventário e partilha extrajudiciais e passa a prever cobrança dos emolumentos de acordo com o valor de cada bem.

Correção

O Tribunal de Justiça do Estado justifica que a medida corrige distorções, uma vez que as tabelas praticadas no Rio de Janeiro estão muito aquém dos valores praticados por outros estados. Foramalteradas quatro legislações sobre o tema, sobretudo, a Lei 3.350/99, que atualmente determina as custas judiciais dos cartórios de registros e de serviços notariais.