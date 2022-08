Cafezinho na Smac

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 19:29 horas

Nesta terça-feira, dia 2, dando continuidade ao projeto “Cafezinho com Vampirinho”, o vereador Ednilson Vampirinho esteve com a secretária Carla Duarte, da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária).

“Aproveitamos o momento para falar sobre o funcionamento dos Cras nos bairros e ver como podemos ajudar. O trabalho desenvolvido pela Smac é muito bacana e merece nosso apoio. Falamos, inclusive, sobre a oferta de mais cursos de capacitação para a população da cidade”, disse.

‘Vou de táxi’

A equipe da TurisAngra ministrou nessa segunda-feira, 1º de agosto, no CEA, uma oficina de qualificação para os profissionais de táxi boats do continente. Estiveram presentes no evento trinta e cinco trabalhadores do segmento, além do presidente da TurisAngra, Marc Olichon, e os vereadores Dudu do Turismo e Luciana Valverde, representantes do governo na Câmara Municipal.

Segurança

“Nós precisamos cuidar da segurança das pessoas. Precisamos estar legalizados e com as carteiras em dia. Nós vendemos um produto e somos responsáveis pelo final de semana do turista. É a qualidade do nosso serviço que vai determinar se ele vai voltar ao município um dia ou não. Nem sempre a remuneração é o mais importante. O cliente precisa sair satisfeito e indicar o serviço para outros. Esse é o melhor investimento para nós, o bom tratamento aos clientes”, comentou José Maria de Castro, profissional de táxi boat.

Oficina

A oficina de qualificação ministrada pela equipe da TurisAngra reiterou aspectos importantes do atendimento ao turista e abriu espaço para comentários e sugestões. Dentre os tópicos abordados estiveram questões como gentileza, receptividade, educação, relacionamento, organização, higiene, segurança, proteção ambiental, uso de coletes, respeito às normas da Capitania dos Portos e conscientização sobre o descarte correto do lixo.

Encontro

“Fico muito feliz com esse encontro. Nossa meta está sendo atingida. É uma categoria que merece reconhecimento adequado, pois é uma profissão que sustenta centenas de famílias na cidade. Queremos o turismo legal”, comentou Dudu do Turismo. Ao fim do encontro no continente, os profissionais de táxi boats posaram para foto com a equipe da capacitação receberam certificados de participação. Os selos de qualidade serão entregues em data que será informada nos próximos dias.

Encontro na Ilha Grande

Na manhã e tarde dessa terça-feira, 2, a equipe da TurisAngra também ministrou a oficina na Vila do Abraão, Ilha Grande, no auditório do INEA. Estiveram presentes noventa profissionais do segmento. “A gente tem que construir um turismo legalizado, em que todos ganhem. Tenho a certeza de que teremos um verão sensacional, com muita organização e oportunidades para todos. Os marinheiros táxi boats terão uma ajuda muito grande da prefeitura. Queremos fazer de Angra um case de sucesso para este segmento. As oficinas foram um sucesso no continente e na Ilha Grande”, frisou Marc Olichon.

No lucro

A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) obteve lucro de R$ 13,89 milhões no 1º semestre de 2022, frente aos R$ 4,64 milhões projetados inicialmente. O resultado também ficou acima do mesmo período do ano passado, quando foi registrado lucro de R$ 11,02 milhões no 1º semestre de 2021. Além disso, são os primeiros seis meses com maior lucro líquido na história da Agência.

Economia

Entre as principais medidas adotadas pela Agência para alcançar o resultado estão a economia de despesas administrativas, contenção da inadimplência, aumento da receita de prestação de serviços e elevação dos indicadores macroeconômicos como a taxa Selic (taxa básica de juros). Além do expressivo volume operacional efetuado no 1º semestre de 2022.

Crédito

Na última sexta-feira, a AgeRio divulgou que concedeu, nos primeiros sete meses de 2022, um total de R$ 318,81 milhões em linhas de crédito a 8.084 empreendedores fluminenses. Do total concedido em crédito pela AgeRio em 2022, R$ 171,26 milhões foram operacionalizados por meio do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMF) e R$ 51,49 milhões por meio de operações com recursos próprios da AgeRio Investimento.