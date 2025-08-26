terça-feira, 26 agosto 2025
Fale conosco

Câmara de Quatis debate ecologia integral em audiência pública

by Agatha Amorim

A Câmara Municipal de Quatis sediou uma audiência pública dedicada à Campanha da Fraternidade 2025, realizada em parceria entre o vereador Willian Carvalho e a Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

***

O encontro discutiu o tema deste ano, “Fraternidade e Ecologia Integral”, em sintonia com os debates globais sobre sustentabilidade e a agenda da ONU para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

***

Durante a audiência, nesta sexta-feira (22), foi ressaltada a necessidade de construir metas e parcerias coletivas para enfrentar a crise climática. Os participantes destacaram que os impactos ambientais recaem de forma mais intensa sobre populações vulneráveis, reforçando a importância de integrar ecologia e justiça social nas ações locais.

***

O evento contou com a presença do pároco padre Clésio Alves Vieira, do ativista e professor Arimatéia, além de vereadores e lideranças comunitárias da região.

***

Segundo Willian Carvalho, a audiência recoloca o Legislativo municipal como espaço de diálogo com a sociedade. Para ele, a iniciativa demonstra que fé, cidadania e política podem caminhar juntas em defesa de um futuro sustentável e socialmente justo.

Oportunidade

Em parceria com a Prefeitura de Porto Real, a Nissan realizou nesta segunda-feira (25) o “Dia da Oportunidade” no Horto Municipal, atraindo 357 pessoas. O evento ofereceu orientações sobre a elaboração de currículos e comportamento em entrevistas, além de permitir que os participantes entregassem seus currículos para o banco de talentos da empresa. A iniciativa também contou com a participação da KNN Idiomas, que sorteou uma bolsa de estudos. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Taís Rodrigues, destacou a importância da parceria para promover o mercado de trabalho local.

 

Assédio

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (26) audiência pública sobre assédio sexual e moral no trabalho. encontro será às 16h, em plenário a ser definido. A iniciativa é da deputada Silvye Alves (União-GO), que defende maior rigor no enfrentamento do problema. Ela afirma que o assédio compromete a integridade das vítimas e gera consequências psicossociais graves .Entre os convidados estão representantes da ABMT, do MPT e da OAB-GO.

Mais assédio

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj discutiu nesta segunda-feira (25) os desafios enfrentados por mulheres nas forças de segurança, como assédio, desigualdade de gênero e falta de estrutura adequada. Em resposta, a comissão enviará ofícios às polícias Civil e Militar e à Guarda Municipal, cobrando coletes femininos, banheiros apropriados e espaços para amamentação. O debate ressaltou a baixa representatividade feminina em cargos de chefia e a necessidade de políticas eficazes para um ambiente de trabalho mais justo e seguro.

 

Idosos

A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que exige que municípios com mais de 100 mil habitantes e o Distrito Federal tenham pelo menos uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI) gratuita. A proposta, que altera o Estatuto da Pessoa Idosa, visa garantir atendimento público a idosos e estabelece que as instituições devem ser integradas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O projeto, que ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Senado, foi relatado pela deputada Laura Carneiro e proposto pela deputada Ely Santos.

 

Idosos e INSS

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que isenta pessoas acima de 75 anos do Imposto de Renda até o teto do INSS, atualmente R$ 8.157,41. A proposta, que também isenta de contribuição previdenciária aqueles que continuam trabalhando, busca ajudar idosos que enfrentam mais gastos e redução da capacidade de gerar renda. O texto ainda precisa passar por outras duas comissões da Câmara e pelo Senado para se tornar lei.

 

Desaparecimento

Em 2024, houve um aumento de 4,09% nos desaparecimentos no Brasil, atingindo 81 mil casos, a maioria de jovens negros e pardos. Em audiência pública na ALERJ, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania cobrou a criação de políticas estaduais, incluindo registro imediato de ocorrências, investigação de policiais envolvidos e apoio às famílias. Relatos emocionantes de mães da Baixada Fluminense destacaram a falta de assistência do Estado e a urgência de medidas, como a tipificação do crime de desaparecimento forçado.

 

Câncer

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1027/22, que autoriza a participação de capital estrangeiro em ações de combate ao câncer no Brasil. A proposta, que segue agora para o Senado, permite doações e transferências de tecnologia, insumos e recursos para políticas públicas de prevenção e tratamento da doença. A relatora, deputada Laura Carneiro, destacou que a medida abre uma exceção à regra constitucional que proíbe a presença de capital estrangeiro na assistência à saúde.

 

Veículos roubados

A CPI das Câmeras da Alerj convocou os secretários estaduais de Polícia Civil e de Segurança Pública, além de representantes de empresas de seguros e proteção veicular. O objetivo é investigar a receptação de veículos roubados no Rio de Janeiro. Segundo o presidente da CPI, Alexandre Knoploch, há suspeitas de que empresas paguem resgates a traficantes para a devolução de veículos, mesmo em áreas de asfalto. A audiência, com a presença de diversas seguradoras e associações, foi transmitida ao vivo pela TV Alerj nesta segunda-feira (25).

Você também pode gostar

Praças Sávio Gama e Juarez Antunes têm calçamento...

Câmara de Barra Mansa aprova Programa Remédio em...

Segurança Alimentar em debate

Denúncia de Felca provoca ‘explosão’ de projetos de...

Mosaico

Sem essa de ex

Campanha oferece benefícios para retorno de aposentados à...

Governador cumpre agenda no Sul Fluminense nesta quarta...

Câmara de Volta Redonda homenageia vice-presidente do Voltaço

Congresso debate licença-paternidade de até dois meses

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996