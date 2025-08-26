Câmara de Quatis debate ecologia integral em audiência pública

A Câmara Municipal de Quatis sediou uma audiência pública dedicada à Campanha da Fraternidade 2025, realizada em parceria entre o vereador Willian Carvalho e a Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

O encontro discutiu o tema deste ano, “Fraternidade e Ecologia Integral”, em sintonia com os debates globais sobre sustentabilidade e a agenda da ONU para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Durante a audiência, nesta sexta-feira (22), foi ressaltada a necessidade de construir metas e parcerias coletivas para enfrentar a crise climática. Os participantes destacaram que os impactos ambientais recaem de forma mais intensa sobre populações vulneráveis, reforçando a importância de integrar ecologia e justiça social nas ações locais.

O evento contou com a presença do pároco padre Clésio Alves Vieira, do ativista e professor Arimatéia, além de vereadores e lideranças comunitárias da região.

Segundo Willian Carvalho, a audiência recoloca o Legislativo municipal como espaço de diálogo com a sociedade. Para ele, a iniciativa demonstra que fé, cidadania e política podem caminhar juntas em defesa de um futuro sustentável e socialmente justo.

Oportunidade

Em parceria com a Prefeitura de Porto Real, a Nissan realizou nesta segunda-feira (25) o “Dia da Oportunidade” no Horto Municipal, atraindo 357 pessoas. O evento ofereceu orientações sobre a elaboração de currículos e comportamento em entrevistas, além de permitir que os participantes entregassem seus currículos para o banco de talentos da empresa. A iniciativa também contou com a participação da KNN Idiomas, que sorteou uma bolsa de estudos. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Taís Rodrigues, destacou a importância da parceria para promover o mercado de trabalho local.

Assédio

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (26) audiência pública sobre assédio sexual e moral no trabalho. encontro será às 16h, em plenário a ser definido. A iniciativa é da deputada Silvye Alves (União-GO), que defende maior rigor no enfrentamento do problema. Ela afirma que o assédio compromete a integridade das vítimas e gera consequências psicossociais graves .Entre os convidados estão representantes da ABMT, do MPT e da OAB-GO.

Mais assédio

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj discutiu nesta segunda-feira (25) os desafios enfrentados por mulheres nas forças de segurança, como assédio, desigualdade de gênero e falta de estrutura adequada. Em resposta, a comissão enviará ofícios às polícias Civil e Militar e à Guarda Municipal, cobrando coletes femininos, banheiros apropriados e espaços para amamentação. O debate ressaltou a baixa representatividade feminina em cargos de chefia e a necessidade de políticas eficazes para um ambiente de trabalho mais justo e seguro.

Idosos

A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que exige que municípios com mais de 100 mil habitantes e o Distrito Federal tenham pelo menos uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI) gratuita. A proposta, que altera o Estatuto da Pessoa Idosa, visa garantir atendimento público a idosos e estabelece que as instituições devem ser integradas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O projeto, que ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Senado, foi relatado pela deputada Laura Carneiro e proposto pela deputada Ely Santos.

Idosos e INSS

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que isenta pessoas acima de 75 anos do Imposto de Renda até o teto do INSS, atualmente R$ 8.157,41. A proposta, que também isenta de contribuição previdenciária aqueles que continuam trabalhando, busca ajudar idosos que enfrentam mais gastos e redução da capacidade de gerar renda. O texto ainda precisa passar por outras duas comissões da Câmara e pelo Senado para se tornar lei.

Desaparecimento

Em 2024, houve um aumento de 4,09% nos desaparecimentos no Brasil, atingindo 81 mil casos, a maioria de jovens negros e pardos. Em audiência pública na ALERJ, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania cobrou a criação de políticas estaduais, incluindo registro imediato de ocorrências, investigação de policiais envolvidos e apoio às famílias. Relatos emocionantes de mães da Baixada Fluminense destacaram a falta de assistência do Estado e a urgência de medidas, como a tipificação do crime de desaparecimento forçado.

Câncer

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1027/22, que autoriza a participação de capital estrangeiro em ações de combate ao câncer no Brasil. A proposta, que segue agora para o Senado, permite doações e transferências de tecnologia, insumos e recursos para políticas públicas de prevenção e tratamento da doença. A relatora, deputada Laura Carneiro, destacou que a medida abre uma exceção à regra constitucional que proíbe a presença de capital estrangeiro na assistência à saúde.

Veículos roubados

A CPI das Câmeras da Alerj convocou os secretários estaduais de Polícia Civil e de Segurança Pública, além de representantes de empresas de seguros e proteção veicular. O objetivo é investigar a receptação de veículos roubados no Rio de Janeiro. Segundo o presidente da CPI, Alexandre Knoploch, há suspeitas de que empresas paguem resgates a traficantes para a devolução de veículos, mesmo em áreas de asfalto. A audiência, com a presença de diversas seguradoras e associações, foi transmitida ao vivo pela TV Alerj nesta segunda-feira (25).