Câmara de Resende devolve R$ 300 mil à prefeitura

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 21:06 horas

No que depender da Câmara Municipal de Resende, as medidas de combate à Covid-19 serão reforçadas nos próximos dias.

***

A Casa acaba de doar R$ 300 mil à Prefeitura – totalizando R$ 764 mil repassados ao Executivo Municipal este ano graças à economia feita nos últimos meses.

***

A entrega do cheque foi feita pelo presidente da Câmara, vereador Edson Peroba (Cidadania), ao prefeito Diogo Balieiro (DEM) nesta terça-feira (07/07), na presença do secretário de Obras Victor Sampaio.

Antecipa

O repasse do valor economizado do orçamento do Legislativo Municipal é feito normalmente nos últimos dias de cada ano, mas tem sido antecipado em 2020 em função da pandemia do novo coronavírus. “A Câmara está fazendo a sua parte para que não falte dinheiro à Prefeitura para lidar da melhor maneira possível com a Covid-19. No último mês de abril, já havíamos entregado R$ 464 mil aos cofres municipais e agora temos a satisfação de doar mais R$ 300 mil”, conta Peroba.

Autoriza

Ele lembra, ainda, que a Casa autorizou a Prefeitura a remanejar cerca de R$ 2,8 milhões em emendas impositivas destinadas à Saúde para o combate ao coronavírus. A medida foi tomada por meio da aprovação de um projeto de lei em regime de urgência especial e da posterior autorização por escrito de cada um dos vereadores interessados. Em tempo, o remanejamento será válido enquanto durar o período de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, declarado pela portaria número 188/2020, do Ministério da Saúde.

Pós-pandemia

A agenda econômica fluminense no pós-pandemia será tema de novo encontro virtual da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A comissão realiza amanhã (08/07), às 19h, uma reunião técnica com o chefe da Assessoria Fiscal da Casa, o economista Mauro Osório. A reunião será transmitida em tempo real pelo canal da TV Alerj no Youtube.

Debate

Para o presidente da comissão, o deputado Renan Ferreirinha, o debate é fundamental para o planejamento econômico do estado. “O Mauro Osório é grande conhecedor da economia fluminense. A participação dele nesta reunião é muito importante para pensarmos em planos de desenvolvimento econômico que vislumbre as particularidades do Rio de Janeiro. Temos que levar em conta as potencialidades regionais para conseguirmos construir saídas adequadas para a crise”, afirma o parlamentar.

Baixo risco

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (07/07), em discussão única, o projeto de lei 1.805/2020 que relaciona 286 atividades econômicas de baixo risco que toda pessoa física ou jurídica poderá exercer sem a necessidade de qualquer ato público de liberação. O texto será encaminhado ao governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Regulamenta

A medida regulamenta a Lei Federal 13.874/19, conhecida como Lei da Liberdade Econômica. Entre as atividades listadas no projeto estão os serviços de manutenção de veículos, serviços advocatícios e filmagem de festas e eventos. Através de emendas parlamentares, foram incluídas outras duas atividades na lista, são elas: comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, além dos serviços de alimentação para eventos e recepções, conhecido como bufê.

Exemplo

De acordo com o texto, a lista é exemplificativa, podendo o Poder Executivo incluir outras atividades. Os municípios também poderão realizar leis próprias sobre o tema, observados, como parâmetros mínimos, aqueles definidos na Lei Federal 13.874/19 e na Resolução 51/19 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM). A medida ainda determina que o governo notifique o Ministério da Economia em até 30 dias após a publicação da norma.

Exceções

A medida não se aplica aos empreendimentos e às atividades utilizadores de recursos ambientais, potencial ou efetivamente causadores de significativo impacto ambiental, sujeitos ao licenciamento ambiental de competência do Estado, os quais continuam submetidos à legislação ambiental estadual em vigor.