Câmara de Resende promove palestra sobre Direitos do Consumidor

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 18:42 horas

Como parte das atividades da Escola do Legislativo, o juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Resende, Hindenburg Kohler Brasil, vai proferir a palestra “Direito do Consumidor – As Relações de Consumo”, nesta quarta-feira, dia 29, às 18h30, no Plenário.

A participação no evento é gratuita, mas – para garantir a vaga – os organizadores recomendam que seja feita a inscrição no site da Câmara.

Esta é a terceira palestra oferecida pela Escola do Legislativo – programa criado pela atual Mesa Diretora da Câmara para capacitar servidores e a população em geral nas áreas de cidadania e administração pública.

Para o presidente da Câmara, vereador Reginaldo Engenheiro Passos (Podemos), a iniciativa também contribui para que as pessoas participem mais da política.

“As palestras e aulas da Escola do Legislativo vão ajudar a população a se aproximar da política, a entender e fazer valer seus direitos, além de se tornar mais consciente de seus deveres”, avalia.

O programa foi criado em abril deste ano e já promoveu as palestras “Liberdade e Direitos Humanos” – com o advogado, economista e professor Marcos Machado – e “Três Poderes: Limites de Atuação” – com o juiz da 1º Vara Cível de Resende, Marvin Ramos.

Os eventos da Escola do Legislativo também podem ser acompanhados ao vivo pelo Facebook ou pelo canal da TV Câmara no YouTube.

Caged estadual

O Estado do Rio de Janeiro fechou o mês de maio desse ano com 20.226 vagas preenchidas, número 15,8% maior que o mesmo mês do ano passado. No acumulado de junho de 2021 a maio de 2022, foram criados 209.863 postos de trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Esses números constam dos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (28/06) pelo Ministério do Trabalho e Previdência e analisados pelo Observatório do Trabalho da secretaria de estado de Trabalho e Renda.

Recuperação

– Recuperamos a capacidade de investimento público e vamos avançar ainda mais na geração de empregos com carteira assinada, com a exitosa adesão do estado ao novo Regime de Recuperação Fiscal. Trabalhamos na execução de ações para aumentar a produtividade do estado e programas que favoreçam a inserção no mercado de trabalho de forma a garantir um futuro melhor para o Rio de Janeiro e sua população – declarou o governador Cláudio Castro ao tomar conhecimento dos últimos resultados do novo Caged.

Ranking

Os dados do mês de maio do novo Caged colocam o Estado do Rio em 3º lugar no ranking nacional de postos formais, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo. Ainda de acordo com o Novo Caged, em maio os municípios que mais se destacaram na recuperação da empregabilidade foram o Rio de Janeiro, com 7.262 vagas criadas; Campos dos Goytacazes, com 1.858 e Itaperuna, que gerou 1.577 postos de trabalho, ambos na região noroeste do estado; Duque de Caxias, com 1.454, e Nova Iguaçu, com 1.175 novos empregos, na Baixada Fluminense.

Setores

Todos os cinco setores de atividade econômica analisados tiveram saldo positivo. O setor de Serviços liderou as contratações, com 10.093 novos postos de trabalho, seguido pela Construção, com 4.181. A divisão por gênero também foi verificada e mostrou que os homens ocuparam 58,2% das posições e as mulheres 41,8%. Por idade, o maior saldo de vagas foi entre as pessoas de 18 a 24 anos (9.238) e, por escolaridade, a maioria dos postos foi ocupada por aqueles que possuem o ensino médio completo.

Incentivo a padarias

Benefícios fiscais para padarias e confeitarias foram prorrogados até 31 de dezembro de 2032. É o que estabelece a Lei 9.736/22, de autoria original dos deputados Luiz Martins (União) e André Ceciliano (PT), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (28/06).

Alíquota

Anteriormente, os produtos fabricados nas próprias padarias e confeitarias, excluídos os produtos isentos, eram tributados através da aplicação direta do percentual de 2% do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à receita bruta auferida no período. Este benefício fiscal se encerraria ao final de 2022. O incentivo consta no artigo 35-B, inciso primeiro, do Livro V do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 27.427/00.

Empregos

“São nove mil padarias no Estado do Rio. O setor gera 36 mil empregos. Estender até 2032 esse decreto é importante para gerar competitividade às padarias fluminenses, que depois dos benefícios se tornaram capazes de competir inclusive com o setor paulista, que lidera o mercado”, declarou Luiz Martins. Também assinam o texto como coautores os deputados Samuel Malafaia (PL), Rodrigo Amorim (PTB) e Renato Zaca (PL).