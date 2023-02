Câmara de VR vota aumento do funcionalismo - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 07:33 horas

A Câmara Municipal de Volta Redonda se reúne em sessão extraordinária nesta quarta-feira (8).

A principal matéria em votação é o reajuste salarial do servidor público.

O percentual que o prefeito vai propor é o que já havia sido antecipado pelo DIÁRIO DO VALE: 7,42%.

Na mesma sessão, os vereadores votam um projeto sobre regras para a cessão ou requisição de servidores públicos concursados.

Também vão votar a reestruturação do Conselho Municipal de Direitos Humanos e remanejamento de verbas do orçamento municipal.

Oficialmente, o recesso da Câmara Municipal de Volta Redonda termina no dia 15 de fevereiro.

Mas esse dia é uma quarta-feira, quando normalmente não há sessão na Câmara Municipal.

Então, a primeira sessão ordinária de 2023 será no dia 16, uma quinta-feira.

Lucrando no Carnaval

A Prefeitura de Barra Mansa vai abrir nesta quarta-feira, dia 8, o chamamento público para os ambulantes interessados em participar da comercialização de produtos durante a programação do Carnaval 2023 na cidade. A documentação deve ser apresentada até o dia 10 de fevereiro, na Secretaria Municipal de Ordem Pública, que está localizada no Parque da Cidade.

Atividades

As atividades do Carnaval irão começar no dia 18 e vão até o dia 21 de fevereiro, das 14h às 23h, no Calçadão Dama do Samba, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. Além disso, a cidade vai contar com os tradicionais blocos em diferentes áreas da cidade.

Obrigações

Os ambulantes a serem cadastrados deverão observar rigorosamente o perfil de credenciamento determinado para suas atividades econômicas, estando sujeitos a eventuais multas ou apreensão de mercadorias em casos de descumprimento, seja do local, do tipo do serviço ou do horário estabelecido sem sua licença temporária.

Regulamentado

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou que o chamamento público é uma forma regulamentada para que os empreendedores possam atuar durante o evento. “É importante identificar as atividades culturais como ativos econômicos da cidade. Elas promovem a sustentabilidade local e são uma oportunidade de aumentar a renda dos interessados”, completou.

Detalhes

Todos os detalhes do chamamento podem ser consultados no link disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura: bit.ly/3DOYScr. O resultado preliminar dos credenciados também será publicado no local.

Aprovado

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta terça-feira (07/02), o Projeto de Lei 5.626/22, do deputado Carlos Minc (PSB), que cria o Programa Praias Limpas, com o objetivo de integrar instituições públicas e entidades privadas na despoluição e conservação das praias fluminenses. O texto segue para o governador, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Ações

O programa terá ações de adequação, construção e limpeza de galerias pluviais, limpeza de rios e córregos, melhoria da coleta de lixo, conservação urbana de ruas, margens e orlas, ordenamento urbano com realocação de residências precárias em margens de rios, obras de melhorias habitacionais de interesse sociais, monitoramento de água e areia e limpeza da praia e do fundo do mar como forma de educação ambiental.

Coordenação

A coordenação do programa ficará a cargo do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que ficará responsável por elaborar diagnósticos e ações, garantindo a implantação de galerias de cintura de tempo seco, redes, troncos coletores, elevatórias e linhas de recalque pelas concessionárias de saneamento. O órgão também deverá formalizar parcerias com entidades, entidades privadas, organismos internacionais, estados e municípios.

Financiamento

Para executar o programa, o projeto de lei prevê a alocação de recursos aportados pelas concessionárias de saneamento, do Fundo de Conservação Ambiental (Fecam), do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEDRHI), das compensações oriundas dos processos de licenciamento ambiental, de eventuais Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e de consórcios públicos destinados à conservação ambiental. Também estão previstos recursos do sistema de logística reversa implantados por empresas que devem realizar a coleta do lixo disperso nas praias.