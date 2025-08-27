quarta-feira, 27 agosto 2025
Fale conosco

Câmara dos Deputados debate controle de javalis no Brasil

by Agatha Amorim

(Foto: Reprodução)

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara promove nesta quarta-feira (27) uma audiência pública sobre o controle populacional do javali (foto) no Brasil. A reunião, solicitada pelo deputado Pezenti (MDB-SC), está marcada para as 14h.

***

O parlamentar afirma que o javali, espécie exótica invasora, tem causado “graves prejuízos ambientais, sanitários, econômicos e sociais” em diferentes biomas. Entre os impactos, ele cita a destruição de lavouras, principalmente da agricultura familiar, com perdas que podem se prolongar por várias safras.

***

Segundo Pezenti, o animal também ameaça o rebanho suíno por ampliar o risco de disseminação de doenças como a peste suína. Além disso, compete com espécies nativas, predando animais silvestres e degradando áreas de nascente e cursos d’água.

***

O deputado critica ainda a burocracia que, segundo ele, dificulta ações mais coordenadas de controle e caça do javali. “Por isso, a audiência é fundamental para discutir alternativas práticas e buscar soluções efetivas de enfrentamento à espécie invasora”, disse.

Camarote

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu inscrições para o público e advogados acompanharem o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados, réus na trama golpista. As sessões ocorrerão entre os dias 2 e 12 de setembro. Os interessados devem preencher um formulário eletrônico no site do STF até as 14h de quinta-feira (28). A confirmação será enviada até o dia 1º de setembro. Os réus, julgados pela Primeira Turma do STF, respondem por crimes como organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado, podendo enfrentar penas de mais de 30 anos de prisão.

 

Plebiscito

Volta Redonda está participando do Plebiscito Popular 2025, consulta nacional sobre direitos trabalhistas. A votação é voluntária e vai até 7 de setembro, com urnas fixas, itinerantes e opção online. Entre os temas estão a redução da jornada sem corte de salários, o fim da escala 6×1 e a taxação de grandes fortunas. Segundo os organizadores, cerca de mil votos já foram registrados na cidade. Nesta terça-feira (26), a atividade aconteceu no bairro Retiro.

 

Cassação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que o Congresso Nacional discuta a cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Segundo Lula, as ações do deputado nos Estados Unidos para aplicar sanções ao Brasil, enquanto estava de licença do mandato, configuram “traição à pátria”. Lula criticou a atuação de Eduardo junto às autoridades norte-americanas, considerando o comportamento como uma das maiores traições que um país pode sofrer. Ele também mencionou o indiciamento de Eduardo pela Polícia Federal por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A crítica do presidente foi feita durante a segunda reunião ministerial de 2025.

 

Além disso

Lula afirmou que o Brasil não aceitará “desaforo, ofensas e petulância” dos Estados Unidos. Em resposta às recentes tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, Lula orientou seus ministros a defenderem a soberania nacional, mas reiterou que o governo brasileiro está disposto a negociar “em igualdade de condições”. O vice-presidente Geraldo Alckmin informou que 35,6% das exportações brasileiras para os EUA estão sob uma tarifa de 50%. A medida de Trump é vista como uma tentativa de reverter a perda de competitividade para a China.

 

Fraude

A oposição e o governo fecharam um acordo para aprovar o plano de trabalho da CPMI das fraudes do INSS, que investigará desvios estimados em R$ 6,3 bilhões a partir de 2015. A comissão, que tem como presidente o senador Carlos Viana (Podemos-MG), aprovou requerimentos para convocar ex-ministros e presidentes de órgãos ligados à Previdência. Entre os convocados estão Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti, apontados pela Polícia Federal como operadores do esquema. A primeira oitiva será na quinta-feira (28), com o delegado da PF responsável pelo caso.

 

Domésticas

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece diretrizes para o atendimento e a ressocialização de trabalhadoras domésticas resgatadas de situações análogas à escravidão. O texto, que prioriza a responsabilização dos agressores e a proteção das vítimas, prevê a interrupção imediata da violência e a reconexão familiar. Além disso, a proposta permite a penhora do bem de família do devedor para pagar dívidas trabalhistas. O projeto, que ainda precisa ser analisado por outras comissões e aprovado pela Câmara e pelo Senado, se chamará “Sônia Maria de Jesus”, em homenagem a uma mulher resgatada de uma situação de escravidão.

 

Educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Valorização, Inovação e Qualificação dos Professores da Educação Básica (PNVIQ). A proposta prevê a oferta de cursos de formação, bolsas de estudo e apoio à saúde mental dos professores. O programa também institui o Selo de Excelência Pedagógica, que irá premiar projetos inovadores, dando aos professores premiados a chance de ter progressão na carreira e bolsas de estudo. O projeto, que ainda será analisado por outras comissões, busca aprimorar a qualidade do ensino por meio da valorização profissional.

 

Guardas Municipais

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realizará, nesta quarta-feira (27), o 16º Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública. O evento, solicitado pelo deputado Fred Costa, visa discutir os avanços e desafios para o fortalecimento das guardas. A iniciativa acontece após o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecer a legitimidade das guardas municipais para atuar em ações de segurança urbana. O seminário abordará temas como a atuação das corporações na defesa civil, segurança nas escolas e a capacitação de seus membros.

Você também pode gostar

Câmara de Quatis debate ecologia integral em audiência...

Praças Sávio Gama e Juarez Antunes têm calçamento...

Câmara de Barra Mansa aprova Programa Remédio em...

Segurança Alimentar em debate

Denúncia de Felca provoca ‘explosão’ de projetos de...

Mosaico

Sem essa de ex

Campanha oferece benefícios para retorno de aposentados à...

Governador cumpre agenda no Sul Fluminense nesta quarta...

Câmara de Volta Redonda homenageia vice-presidente do Voltaço

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996