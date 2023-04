Câmeras em empresas

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 08:46 horas

Os estabelecimentos empresariais, com área igual ou superior a 50 metros quadrados, podem ser obrigados a instalar câmeras de vídeo para monitoramento interno e externo, independentemente da atividade econômica. É o que determina o Projeto de Lei 1.599/16, da deputada Martha Rocha (PDT), que a Alerj vota nesta quarta-feira (26), em primeira discussão.

As imagens deverão ficar armazenadas, no mínimo, por um período de trinta dias e poderão ser requisitadas para atender aos procedimentos processuais ou para a apuração das infrações penais e de sua autoria. A requisição poderá ser feita pelo juiz, pelo Ministério Público ou pela autoridade policial.

O descumprimento da norma sujeitará o infrator ao pagamento de multa, no valor de cem a mil UFIRs-RJ, aproximadamente R$ 433,29 a R$ 4.332,90. As multas serão revertidas ao Fundo Especial para Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Feprocom).

Galeão I

O governador Cláudio Castro se reuniu, nesta terça-feira (25), com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, em Brasília, para propor soluções que vão fortalecer o Aeroporto Internacional do Galeão – Tom Jobim. Castro defendeu o aumento de voos para o Galeão, alocando no aeroporto as rotas das capitais do país. O ministro sinalizou que poderá atender ao pleito do Rio de Janeiro, mantendo no Aeroporto Santos Dumont as rotas para Congonhas e Brasília, como sugerido.

Galeão II

No encontro, Castro também entregou ao ministro Márcio Franca um estudo coordenado pelo Governo do Estado que consolida essa e outras propostas elaboradas em conjunto com a Prefeitura do Rio, Fecomércio, Firjan e ACRJ (Associação Comercial do Rio). O titular da pasta informou que o Ministério estudará as sugestões e, em 15 dias, apresentará uma resposta. Disse ainda que se reunirá amanhã (26) com a Changi, que detém 51% da Riogaleão — concessionária responsável pelo Galeão —, para que a empresa manifeste o interesse em continuar ou não a operar o aeroporto.

Isentos de pedágio

Motoristas que utilizam frequentemente rodovias estaduais poderão ser isentos do pagamento de tarifa de pedágio com acréscimo, as chamadas tarifas especiais. A determinação é do Projeto de Lei 660/19, do ex-deputado Welberth Rezende, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão, nesta terça-feira (25). A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Segundo a proposta, os proprietários de veículos deverão comprovar que utilizam a rodovia ao menos quatro vezes por semana para ficar isentos da tarifa com acréscimo e pagar somente o valor convencional. O proprietário também deverá se cadastrar junto ao Governo do Estado ou à concessionária que administra a via para ter direito ao benefício.

Intolerância religiosa

As religiões de matrizes africanas foram alvo de 91% dos ataques de discriminação religiosa registrados no Rio de Janeiro, em 2021. O dado do relatório da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR), formada por representantes da sociedade civil, Ministério Público, OAB e Polícia Civil, foi debatido nesta terça-feira (25) em audiência pública realizada pela Alerj.

Ao todo, foram registradas 47 denúncias, em 2021, no Rio de Janeiro, segundo o Observatório de Liberdade Religiosa (OLR), sendo 43 delas contra religiões de matrizes africanas. Entre os crimes mais relatados no relatório estão injúria contra pessoas e comunidades, além de vandalismo em templos.

Dignidade e Justiça Social

Um dos temas mais polêmicos nas relações de trabalho atuais será discutido no dia 4 de maio, a partir das 9h, durante o Seminário ’80 anos da CLT – Dignidade e Justiça Social’, na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), atualmente existem aproximadamente 1,5 milhão de pessoas atuando por meio de aplicativos – de transporte e de entrega – sem qualquer vínculo empregatício.

Dom Luiz Henrique

Na manhã desta terça-feira (25), durante a 60ª Assembleia Geral da CNBB, Dom Luiz Henrique, Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, foi eleito como Secretário do Leste 1. A eleição aconteceu em Aparecida (SP). Os Bispos do Estado do Rio de Janeiro também elegeram o presidente e vice-presidente. Dom Gilson Andrade da Silva, Bispo de Nova Iguaçu, será o novo presidente do Regional e Dom Gregório Paixão, Bispo de Petrópolis, como vice-presidente.

Autista

A Câmara Municipal de Piraí aprovou, na sessão desta segunda-feira (24), projeto de lei de autoria do vereador Alexsandro Sena (PDT), que fortalece a garantia dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Reverter privatização

A Eletrobras admitiu aos seus investidores que existe a possibilidade de ter sua privatização revertida pelo governo Lula. A informação consta no chamado formulário 20F – documento que todas as companhias listadas em Bolsa de Valores americanas precisam registrar na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). A empresa explicou que o presidente pediu à Advocacia-Geral da União um estudo para avaliar os fundamentos legais para contestar dispositivos do estatuto da companhia.

Homenagem

A equipe da Operação Segurança Presente, da Polícia Militar de Volta Redonda, foi homenageada nesta terça-feira (25), na Câmara Municipal. A homenagem partiu do vereador Luciano Mineirinho.