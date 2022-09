Caminhada desmarcada

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 18:25 horas

O mau tempo nesta sexta-feira (16) em Volta Redonda trouxe prejuízos à campanha eleitoral.

***

A caminhada com o Deputado Federal e candidato ao senado Daniel Silveira, em Volta Redonda, foi cancelada.

***

Daniel seria acompanhado no evento por Hermiton Moura, candidato a deputado federal, e Bruno Marini, candidato a deputado estadual.

***

Assim como o candidato ao Senado, Marini e Hermiton são apoiadores convictos do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

***

A organização do evento afirmou que a caminhada será remarcada.

Congratulações

Na última quinta-feira (15) a Câmara realizou sua 13ª sessão ordinária. A reunião foi marcada pela homenagem ao Sindicato Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis (SINSPMAR), de autoria do vereador Helinho do Sindicato.

Justifica

“[…] Sei como essa luta é árdua, sei como temos que montar estratégias para atingir nossos objetivos, porque o objetivo de toda diretoria de sindicato é atender as demandas dos trabalhadores e a gente tem visto isso nessa diretoria. […] Hoje nós estamos aqui entregando essa moção simples e singela, mas de coração, de reconhecimento da luta dessa diretoria porque não é fácil se diretoria do sindicato, é muita cobrança e muitos não entendem a luta que travamos. Sei que essa diretoria que aqui está reconhece o trabalho dos servidores públicos […]”, disse Helinho.

Agradece

“Antes de tudo quero deixar aqui meu agradecimento a essa homenagem que é a primeira vez que o sindicato recebe. Eu já recebi moção em 2003 por trabalhos que fiz na Escola Santos Dummont e sei que isso pode não representar muita coisa para muitas pessoas, mas para quem está recebendo é uma senhora homenagem porque fica marcado e a gente se sente reconhecido […]”, disse a presidente do sindicato, Andreia Jordão.

Pedidos

O vice-presidente do Sinspmar, Mauro Garcia, também falou na ocasião: “[…] Como é bom a gente trabalhar podendo representar e defender os servidores, podendo ter acesso a essa Casa. Nunca houve uma tentativa de acessar a Casa em que fomos barrados. Quantas vezes chegamos aqui com questões de urgência, fizemos pedido verbal e fomos atendidos. Na verdade, a Casa Legislativa quando atende o sindicato está atendendo os servidores. Nós somos o instrumento, a ferramenta pela qual os servidores tem voz aqui e na prefeitura. Nós vivemos hoje um momento bastante diferenciado. Eu tenho praticamente 35 anos de serviço público, sou administrador, e pela primeira vez a gente está conseguindo a várias mãos o futuro dos servidores, o qual essa Casa tem grande importância pelo acesso que nos dá […]”, disse Garcia.

Parabeniza

“Quero parabenizar o vereador Helinho pela moção muito justa. Parabenizo a todos do sindicato, vocês são bons, desde o mandato passado, vocês são uma equipe, um grupo, não é só a Andreia e o Mauro, são todos. Aqui na Câmara nunca chegaram impondo nada, sempre tiveram espaço aqui, pois souberam chegar e conquistar, tem abertura com todos os vereadores mandato passado, esse mandato. Tiveram a sabedoria e a estratégia de ter um bom relacionamento com o governo porque sindicato é isso, brigar pelos direitos do trabalhador, que vocês sempre brigam, a gente cansou de ver aqui, mas brigam dentro de uma democracia, em que conseguem resolver as coisas […], disse Jane Veiga.

Interesse de todos

“Parabéns presidente Helinho por essa singela e importante homenagem. Eu tenho certeza que o reconhecimento para o sindicato, aos servidores que fazem parte, é de verdade. […] Eu acho que aqui os vereadores tem que dar voz ao sindicato, independente de situação e oposição. Política daqui para fora. Aqui dentro, a gente tem que ver o interesse de todos […]”, disse Dudu do Turismo.

Pastor

O vereador Helinho do Sindicato também agraciou o Pastor Jeferson Roza do Nascimento. “O Pastor Jefferson é aquele que luta pelo social, pelo jovem. Tem demonstrado na Vila Vintém um trabalho maravilhoso. O mais importante que ele faz é tirar o jovem da ociosidade pela palavra de Deus […]”, disse Helinho.

Rádio

O segundo dia do seminário ‘100 anos de Rádio nos 200 anos da Independência’, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), destacou a importância do Jornalismo como eixo temático com a mesa ‘Testemunha Ocular da História – o Radiojornalismo nos 100 anos de Rádio no Brasil’.

Pelo telefone

O professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense (UFF) João Batista de Abreu, disse que o radiojornalismo começou com Roquette Pinto, que tinha uma linha telefônica, lia os principais jornais, selecionava as notícias e fazia comentários. Depois veio a “Gilette Press”, em que os radialistas recortavam e liam as principais notícias no ar.

Repórter Esso

Em agosto de 1941, estreava pela Rádio Nacional o Repórter Esso, que trazia diariamente 13 notas, bastante objetivas, a maioria internacionais. Os repórteres eram contratados por uma agência de publicidade americana.

Censura

A rádio operou até 31 de dezembro de 1968, quando passava a vigorar o Ato Institucional número 5, que instalou a censura na imprensa brasileira.”O rádio sofreu muito com a censura prévia depois do AI5, que só foi suspenso no final de 78″, disse Abreu. Segundo ele, o veto às notícias chegava por telefone pelo departamento de censura da Polícia Federal.