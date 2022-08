Candidatos na Firjan

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 18:47 horas

A Firjan recebe nesta quarta-feira, dia 31, às 12h, Ciro Gomes, candidato à Presidência da República, e Rodrigo Neves, candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

***

No encontro, os candidatos apresentarão aos empresários industriais fluminenses suas propostas.

Visita de campanha

O candidato do PSB ao senado, Alessandro Molon, visita Volta Redonda nesta quarta (31/08). Ele vem fazer campanha na região. Junto com ele, estarão Raone e Jari e Arimathéa, candidatos a deputado pelo mesmo partido.

Contratações

O Polo Automotivo da Stellantis em Porto Real (RJ) volta a operar em dois turnos de produção a partir de outubro deste ano. Serão contratados 340 trabalhadores e trabalhadoras, que reforçarão o efetivo da fábrica para atender à aceleração do ritmo de produção projetado a partir do lançamento do Novo Citroën C3. Com estas contratações, o número de empregados sobe para 1.840 pessoas.

Seleção

O processo de atração, seleção e capacitação já começou. De acordo com os princípios de Diversidade & Inclusão aplicados pela Stellantis, as contratações buscam equilíbrio entre os gêneros e todos os grupos sociais, a fim de assegurar igualdade de oportunidades para todos os interessados em participar do processo. À medida que ocorre a seleção, os trabalhadores vão para o centro de formação da planta, onde recebem capacitação teórica e prática.

Unidade

A unidade industrial de Porto Real da Stellantis, que reúne uma fábrica de veículos e uma de motores, foi inaugurada em fevereiro de 2001, e hoje produz os modelos Citroën C4 Cactus e Peugeot 2008. A planta recebeu investimentos de cerca de R$ 220 milhões para a implementação de uma variante da nova plataforma global CMP (Common Modular Platform), que é altamente flexível e pode ser usada como base para a produção de veículos multienergia – a combustão ou elétrica. Também apresenta menores níveis de vibração e maior conforto acústico e térmico.

Novo piso

O projeto de lei que autoriza novo piso salarial nacional a agentes comunitários de saúde e combate às endemias enviado pelo prefeito Ednardo Barbosa à Câmara Municipal foi aprovado. O projeto visa cumprir a Emenda Constitucional 120, de 05 de maio de 2022, que trata da política remuneratória e da valorização destes profissionais que cumprem um papel fundamental para prevenção e promoção da saúde.

Novo salário

Com a mudança os agentes passam a receber o valor de R$ 2.424,00 para a jornada de 40h (quarenta horas) semanais.

Agradece

– Temos nos empenhado em garantir aos nossos servidores o que lhes é de direito. A categoria profissional em questão é fundamental para a estratégia de saúde da Família. Agradeço aos vereadores que entenderam a importância da remuneração e aprovaram o projeto de lei – disse o prefeito Ednardo Barbosa.

Determinação

É importante destacar que a medida cumpre determinação da emenda à Constituição (EC) 120/2022 trata de reajuste no piso das duas categorias em todo o país, a ser realizado com recursos da União e é retroativo a Maio. A Lei Municipal nº 1.268/2022 regulamenta a atualização do valor, que será efetuada na folha de pagamento de Agosto com pagamento retroativo aos meses de Maio e Junho. E na folha de pagamento de Setembro será efetuado o pagamento do valor retroativo a Julho.

Protocolo

O protocolo de atendimento ‘Durval Teófilo’ – para atendimento às vítimas de racismo e condutas análogas; incluindo suas famílias – pode ser criado pelo governo no Estado do Rio. A Lei 9.828/22, que autoriza o Poder Executivo a adotar a medida, é de autoria dos deputados Carlos Minc (PSB), Renata Souza e Mônica Francisco, ambas do PSol. A norma foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada na edição extra do Diário Oficial de sexta-feira (26/08).

Homenagem

O nome é uma homenagem a Durval Teófilo Filho, assassinado aos 38 anos, em fevereiro deste ano, ao ser confundido com um bandido pelo vizinho, um militar da ativa. “Pessoas negras são perseguidas, mortas, agredidas, presas pelo simples fato de serem negras. Isso aponta para um sistema estrutural onde racismo é o principal problema social a ser enfrentado para construirmos uma sociedade segura para a população negra”, afirmoMinc, que preside a Comissão de Combate às Discriminações da Alerj.

Comunicação

O protocolo prevê o uso da comunicação preferencialmente oral, com registros midiáticos, com linguagem, direta, simples e acessível, podendo levar em conta suas características especiais. Ele também prevê o funcionamento de uma central telefônica especial e a criação de um formulário virtual para denúncia, que posteriormente poderá ser registrada pela vítima em uma delegacia da polícia civil.