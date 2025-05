Castro busca parcerias nos EUA para combater o tráfico no Rio

O governador Cláudio Castro iniciou nesta sexta-feira (9) uma série de agendas em Nova York para viabilizar parcerias com instituições de segurança, com o objetivo de reforçar o combate ao tráfico de drogas e armas no Rio de Janeiro. Castro também participa de eventos com empresários de diversos setores para atrair novos negócios para o estado.

***

“A nossa expectativa é firmar parcerias que fortaleçam o combate ao tráfico de drogas e armas no Rio de Janeiro, além de apresentar as oportunidades econômicas do nosso estado a investidores internacionais. Segurança e desenvolvimento caminham juntos para garantir um futuro melhor para os fluminenses”, afirmou o governador.

***

Durante a missão, Castro e sua comitiva se reúnem com autoridades da Divisão da Agência de Controle de Drogas (DEA), responsável pelo combate internacional ao tráfico de entorpecentes. O governador também conhecerá o trabalho de formação de policiais na Academia de Polícia de Nova York. No Escritório das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento (UNODA), ele trocará informações sobre o controle de armas convencionais.

Estupro

A Polícia Civil está investigando um suposto caso de estupro coletivo ocorrido em Resende. A assessoria de imprensa da corporação confirmou o fato e informou que a investigação corre sob sigilo.

Não é não

É sempre válido lembrar que o consentimento é um direito inalienável de todo ser humano. “Não é não” não deixa espaço para dúvidas ou interpretações. Qualquer ato sexual sem o consentimento claro, expresso e entusiástico da outra parte é crime, e quem comete esse ato é quem deve se envergonhar, nunca a vítima. Lugar de estuprador é na cadeia!

Novas rotas

Durante a abertura do programa Novas Rotas em Angra dos Reis, nesta sexta-feira (9), o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, disse com exclusividade ao DIÁRIO DO VALE que o projeto também será realizado em Volta Redonda. O bate-papo aconteceu, em uma ligação viva-voz, entre o prefeito Neto, o prefeito de Angra, Cláudio Ferreti, Freixo, e o editor do DIÁRIO DO VALE, Vinícius Ramos.

Abastecimento

O deputado estadual Jari Oliveira, presidente da Comissão de Saneamento da Alerj, fiscalizou nesta quinta (8) o abastecimento de água em Pinheiral, após denúncias de moradores sobre falhas recorrentes. A visita contou com representantes da Agenersa e confirmou problemas como falta d’água por dias e fornecimento de água turva. Em áreas atendidas por caminhão-pipa, moradores precisam subir em caixas d’água para abastecer, o que oferece risco, especialmente a idosos. Jari classificou a situação como inadmissível e cobrou providências da Rio+Saneamento. Ele exigiu que a empresa garanta um fornecimento seguro. O parlamentar seguirá monitorando o caso.

Cartão Alimentação

A Prefeitura de Itatiaia antecipou para este sábado (10) a recarga do cartão alimentação dos servidores concursados, em razão do Dia das Mães. O objetivo é facilitar as compras e valorizar os trabalhadores. O pagamento do salário de maio foi marcado para o dia 28. Já a primeira parcela do 13º será depositada no dia 29, sem descontos.

Concurso

O governador Cláudio Castro anunciou um novo concurso público para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) em 2026, com 2 mil vagas. Este será o terceiro concurso da PM na atual gestão. Castro destacou que, em 2024, o concurso para soldados convocou 4 mil, o dobro do previsto. Ele também ressaltou a prioridade de sua gestão na valorização do serviço público e na realização de concursos em diversas áreas. A PMERJ atualmente conta com cerca de 43 mil policiais.

On

O Detro-RJ lançou o ‘Detro Tá On’, um canal de atendimento via WhatsApp para facilitar o acesso aos serviços de transporte intermunicipal. O número (21) 99347-0582 estará disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O canal será usado para fornecer informações e encaminhar solicitações ao setor adequado. Além disso, os passageiros podem registrar reclamações e sugestões pelo site OuvERJ.

Flores

O Governo do Estado do Rio vem impulsionando a floricultura fluminense com o Programa Florescer, que oferece crédito a juros baixos e apoio técnico aos produtores. A expectativa para o Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), é de aumento entre 6% e 8% nas vendas de flores, que representam cerca de 20% do faturamento anual do setor. O estado produz cerca de 11 milhões de maços por ano, sendo 4 milhões de rosas, com destaque para Bom Jardim.

Assédio militar

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4752/24, que propõe tornar crime o assédio moral no contexto militar, abrangendo condutas como humilhação, depreciação e tratamento excessivo que prejudique a saúde ou o desempenho do militar. A pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão. A proposta também define como assédio situações de ordens exageradas ou tarefas impossíveis. O deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), autor do projeto, destaca que a hierarquia militar pode incentivar o assédio psicológico. A proposta será analisada por várias comissões da Câmara antes de seguir para o Plenário.