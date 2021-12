Castro e Balieiro

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 16:58 horas

O nome do prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, voltou a circular no meio político estadual como um dos possíveis indicados a vice na chapa do governador Cláudio Castro.

A possível indicação de Diogo foi um dos temas principais de uma coluna política, publicada diariamente em um jornal da capital carioca.

O jornal dá conta de que o PSDB fluminense vê com bons olhos uma possível dobradinha com o atual governador, que deve confirmar em breve sua candidatura à reeleição.

Diogo foi reeleito prefeito de Resende em novembro do ano passado, tendo mais de 80% dos votos válidos e, desde então, despontou como uma das novas lideranças políticas do estado.

Atualmente no DEM, Balieiro estaria de malas prontas para o ninho tucano.

De novo

Não é a primeira vez que Diogo Balieiro é cotado para vice na chapa de Castro.

No início do ano, essa possibilidade já havia sido aventada por caciques do DEM.

Apoio nas redes

A nota repercutiu entre os políticos da região, como o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, que disse apoiar a ideia do PSDB.

De saída

Quem também deve mudar de partido em breve é o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

Com a fusão do DEM e PSL (criando a União Brasil), Neto deve ir para outra legenda.

Bem ao seu estilo, Neto tem dito a todos que não tem pressa em fazer a migração.

Fechado com Castro

Aliás, a única coisa que Neto tem dito com toda certeza atualmente é que se Claudio Castro for mesmo candidato à reeleição terá seu apoio.

Castro e André Ceciliano (Presidente da Alerj), segundo o prefeito, têm sido fundamentais para a recuperação de Volta Redonda.

Principalmente a financeira.

Viajando e trabalhando

Por falar em Neto, ontem ele esteve no Rio de Janeiro para uma série de agendas.

Levou com ele seu assessor especial, Deley de Oliveira.

Segundo Neto, Deley é o maior “abridor de portas” para Volta Redonda em Brasília e na capital do estado.

Entrando

As chances do atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, ir para a União Brasil são grandes.

Enormes, diriam alguns.

O convite para a mudança de partido (hoje Neném está no DEM) teria partido do prefeito de Belford Roxo, Waguinho.

Outros no páreo

No entanto, além do União Brasil outros partidos também estariam interessados no passe do vereador.

Como se sabe, Neném está todo assanhado para sair candidato nas eleições do ano que vem.

Errata

Ao contrário do que foi divulgado na edição desta quinta-feira, o Fundeb da prefeitura de Volta Redonda é operacionalizado através do Banco do Brasil, e não da Caixa Econômica.