Causa e consequência

Matéria publicada em 12 de maio de 2022, 17:38 horas

O governo federal, em busca de reduzir a inflação, que teima em permanecer acima dos 10% anuais, decidiu baixar nesta quarta (11) o imposto de importação sobre vergalhões.

A medida acertou em cheio no setor siderúrgico.

As ações da CSN, por exemplo, levaram um tombo na Bovespa no pregão desta quarta, logo depois do anúncio da decisão.

Já a CSN Mineração também sofreu, com o lockdown imposto na China para combater a Covid-19, que reduziu o consumo e os preços do minério de ferro no país asiático.

Nota

Sobre a medida, do governo federal, o Instituto Aço Brasil a considerou inaquada, em nota oficial: “ o mercado se encontra plenamente abastecido, não existe especulação de preços e o impacto inflacionário do vergalhão é de apenas 0,03 ponto percentual no IPCA. Não existe, portanto, qualquer excepcionalidade nesse momento que justifique a medida”.

Sem proteção

O instituto acrescentou que a medida coloca a siderurgia nacional em risco, “ porque está na contramão da política adotada pelos principais países produtores de aço, que face ao gigantesco excesso de capacidade instalada no mundo, da ordem de 518 milhões de toneladas, tem adotado medidas de restrição à importação predatória. O Brasil, ao contrário, ao reduzir o imposto de importação facilitará ainda mais o desvio de comércio para o País”.

Errata

Eduardo Prado é presidente do UniFOA, não seu reitor, como a edição impressa do DIÁRIO DO VALE noticiou na sua edição de quarta-feira (11 de maio). O texto da versão online tem a informação correta.

Otimista

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em março a produção industrial do estado do Rio avançou 2,1% em relação a fevereiro. Com esse resultado, a economia fluminense manteve a trajetória de crescimento iniciada no terceiro trimestre do ano passado, registrando taxa de 6,2% no acumulado de doze meses. Para a Firjan, os dados mostram maior fôlego da indústria do estado, quando comparada à economia nacional (+1,8%).

Conjuntura

A federação ressalta que, a despeito da deterioração da conjuntura, sobretudo a internacional, a economia fluminense tem apresentado um ambiente de fato mais favorável. O elevado volume de investimentos com recursos arrecadados do leilão da Cedae tem beneficiado toda a cadeia da construção civil do estado, com transbordamento positivo para os demais setores.

Desempenho

Nesse sentido, vale destacar o desempenho dos segmentos automotivo (+39,4%) e metalúrgico (11,0%) no acumulado de doze meses, até março de 2022. Além disso, a retomada da confiança do empresário industrial do estado tem repercutido sobre o segmento de produtos farmacêuticos (+14,7%), recuperando um setor que já foi bem pujante e importante para a indústria fluminense. O segmento de derivados de petróleo, que tem o maior peso para o setor industrial do estado, também vem mostrando dinâmica mais positiva (+2,3%), interrompendo uma sequência de taxas negativas desde novembro de 2010.

Consistência

Portanto, a Firjan considera que, no que diz respeito à própria conjuntura do estado do Rio de Janeiro, as perspectivas para uma retomada mais consistente da economia em 2022 ainda permanecem otimistas e promissoras.

Visita

O Prefeito Irineu Nogueira, acompanhado do vice-prefeito e Secretário de Turismo, Denilson Sampaio, e do Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier, visitaram nesta quarta-feira (11/05) o Terminal Multimodal de Itatiaia. A unidade integra, via modais ferroviários e rodoviários, o Porto do Rio com a região Sul Fluminense, onde estão instaladas montadoras que formam um dos mais importantes pólos automobilísticos do Brasil, além de uma cadeia de fornecedores.

Redução de custos

O gerente da unidade, Renato Rochini, lembrou que o terminal multimodal, além de reduzir custos logísticos, contribui para elevar a competitividade das empresas instaladas na região. “Já atingimos a marca de 30 mil contêineres movimentados e hoje todos os fornecedores de serviços são de Itatiaia”, destacou.

Localização

O prefeito Irineu Nogueira destaca a localização estratégica do Complexo Logístico Multimodal de Itatiaia, às margens do Km 315 da Rodovia Presidente Dutra, com capacidade para mais de 1,2 mil contêineres e um ramal ferroviário exclusivo com 1,5 km. “O ramal ferroviário pode transportar dezenas de contêineres de uma só vez e, desta forma, contribui para gerar redução de custos operacionais, o que é importante para a competitividade das empresas instaladas em nossa região”, comenta.