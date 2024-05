Cell Broadcast no RJ

Autora da Lei 9740/2022, que obriga as operadoras de telefonia móvel a transmitirem gratuitamente alerta à população sobre risco de desastres naturais via Sistema de Difusão Celular (Cell Broadcast) no Estado do Rio de Janeiro, a deputada Célia Jordão celebrou o anúncio feito pela Anatel de início das operações do novo sistema em estados das regiões Sul e Sudeste.

***

Até dezembro, quando o sistema deverá entrar em operação, os alertas serão testados pela Defesa Civil em dez municípios que tenham histórico de desastres. Já utilizado em outros países do mundo, o sistema Cell Broadcast é um avanço frente ao toque das sirenes em áreas de risco e o envio de SMS por meio de alertas antecipados da Defesa Civil, sendo essencial para minimizar os efeitos de um desastre natural, como o que ocorreu no Rio Grande do Sul.

***

O sistema não demanda cadastro prévio do usuário, nem boa qualidade da rede de internet convencional, emitindo um alarme sonoro e mensagem em tela cheia e exige interação do usuário. Segundo a Anatel, a engenharia do sistema foi concluída no final de 2023 e as principais operadoras de telefonia já implementaram a ferramenta em suas redes. Agora, restam o treinamento das defesas civis e o plano de comunicação, conduzidos pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e pelo Ministério das Comunicações.

Tolerância

A parceria entre o pré-candidato a prefeito de Volta Redonda, Mauro Campos, e sua vice, a pastora Raquel Costa, é inusitada. Ela, figura de destaque na comunidade evangélica local, e ele, presidente de um centro espírita kardecista. Em um país conhecido pela diversidade e, ao mesmo tempo, pela intolerância religiosa, a aliança entre os pré-candidatos é, no mínimo, peculiar. Aos eleitores, resta observar. Quem sabe a parceria não ensine aos outros políticos uma lição sobre respeito e convivência pacífica?

Apae

O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, participou nesta segunda-feira (27) de uma visita à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que comemora seus 34 anos. Acompanhado por alunos, voluntários e profissionais da instituição, o prefeito participou de uma série de atividades e homenagens. “Quero agradecer ao nosso consultor de projetos para assistência social, Vinícius, por estar comigo nesta visita tão importante e parabenizar toda a equipe que cuida de forma tão bonita de cada aluno”, destacou Irineu.

UTI Top Performer

Também esta segunda-feira (27), o prefeito de Resende, Diogo Balieiro, participou da cerimônia de entrega do certificado UTI Top Performer ao Hospital de Emergência (HME). A premiação é concedida às unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o país que demonstraram alta eficiência no ano anterior, conforme as Matrizes de Eficiência geradas pelo sistema Epimed Monitor. Este sistema foi desenvolvido através de uma parceria entre a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e a EPIMED.

Destaque

A UTI do HME se destacou como a única unidade municipal entre as 32 unidades ranqueadas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Dentre os hospitais listados, 26 são privados, 4 são estaduais e 1 é federal. Além disso, Resende foi reconhecida como uma das 20 melhores UTIs públicas de todo o país.

Festa da Santa Cruz

O deputado estadual Tande Vieira participou no domingo (26), da tradicional Festa da Santa Cruz no distrito de Bagagem, em Resende. Acompanhado pelos vereadores Nelsinho de Diniz e Soraia Balieiro, Tande parabenizou a organização do evento, que contou com Santa Missa, almoço, música ao vivo e um leilão de prendas.

Alimentação

A Comissão de Segurança Alimentar da Alerj pretende realizar formação sobre editais do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para os voluntários que atuam em Cozinhas Solidárias. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a atividade no Estado e reduzir a insegurança alimentar e nutricional, especialmente nas favelas. A medida foi anunciada durante audiência pública do colegiado, que ocorreu nesta segunda-feira (27).

Terreiros

A Comissão promoverá, ainda, o reconhecimento das cozinhas dos povos de terreiro para dar visibilidade à cultura alimentar e ao combate à fome desses povos. A proposta é criar uma premiação da Alerj para reconhecimento oficial às cozinhas dos povos de terreiro. O grupo propôs demandar para os Conselhos o acompanhamento e o conhecimento da logística das cozinhas, para viabilizar o apoio das Secretarias de Assistência. Além disso, também há a intenção de organizar atividades que garantam o encontro entre cozinhas, agricultores e camponeses para a troca de experiências.

Otoni

Morreu na madrugada desta segunda-feira (27), no Rio de Janeiro, o deputado estadual Otoni de Paula Pai (MDB), de 71 anos. O parlamentar estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), do Ambulatório Américas Medical City, na Barra da Tijuca, e lutava contra um câncer no fígado. Otoni Pai foi vereador em Nova Iguaçu entre 1988 e 1992. Em 2022, foi eleito deputado estadual, com 41.932 votos. Ele era presidente da Comissão de Defesa Civil da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e era pai do deputado federal Otoni de Paula (MDB) e do Dr. Renato de Paula. O velório será realizado no dia 28, a partir das 10h, no Palácio Tiradentes (Sede da Alerj) e o sepultamento será às 15h no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita.

Aliás

O câncer hepático (do fígado) é o sexto mais comum no mundo, acometendo 866 mil pessoas anualmente, segundo a Agência Internacional para Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde (IARC-OMS). Entre os homens, a doença é o quinto câncer mais comum, registrando 600 mil casos anuais, o que representa 69% dos casos. No Brasil, segundo projeções do Instituto Nacional de Câncer (INCA), são mais de 10.700 casos e mais de 6 mil mortes anuais. Nesta estatística, está o deputado estadual Otoni de Paula Pai, que morreu por conta da evolução da doença.

Migração I

A Secretaria de Estado de Educação prorrogou o prazo de inscrição para migração voluntária da jornada de trabalho do Professor Docente I, de 18h para 30 horas, em caráter definitivo. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (27), no Diário Oficial. Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de junho. Outra novidade é que será permitido que todos os candidatos inscritos editem as informações cadastradas. As inscrições devem ser feitas pelo site https://aplicacoes.educacao.rj.gov.br/migracaoch. Já as edições dos cadastros que foram concluídos pelos professores poderão ser editadas no período de 5 a 10 de junho de 2024.

Migração II

O servidor que escolher fazer a migração terá assegurado todos os benefícios relativos à jornada de 30 horas semanais em sua carreira, como aposentadoria e vencimentos proporcionais à nova jornada. A mudança não é obrigatória, e o cargo de Professor Docente I não será extinto. A transição está sendo feita por etapas, conforme cronograma e regras publicadas via resolução em Diário Oficial. Entre elas, estão a análise de pontuação do servidor, o exercício de GLP (Gratificação por Lotação Prioritária) e o tempo de ingresso nos quadros da Seeduc, além da carência de professores por disciplina.

Migração III

O regime de 30 horas semanais deverá ser cumprido na forma de 20 horas de efetiva regência, acrescida de 10 horas de planejamento e estudo, seguindo assim a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Também não haverá prejuízo na progressão para os que optarem pela troca do regime, sendo assegurada a manutenção do nível e referência que se encontravam antes da migração, conforme Plano de Carreira do Magistério, bem como será mantida a classificação do docente na unidade escolar para efeito de alocação nas turmas e turnos.