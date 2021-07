Centro tecnológico em Resende

Resende faz parte de um seleto grupo de municípios escolhidos para receber os primeiros centros tecnológicos do estado do Rio de Janeiro.

A reunião contou também com a presença de secretários de diferentes pastas do município, que puderam entender mais sobre o modelo do projeto.

Para alinhar as partes e conhecer o projeto do futuro centro tecnológico com mais detalhes, o prefeito Diogo Balieiro recebeu nesta semana, em seu gabinete, os subsecretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Cláudio Mendonça e Sérgio Constenplate.

As áreas de atividades estimuladas e priorizadas em cada município vão variar de acordo com a vocação econômica de cada um deles.

O prédio vai oferecer formação para o desenvolvimento científico e tecnológico, além de desenvolver startups, realizar parcerias com o setor produtivo e oferecer aulas práticas na área científica para alunos já no ensino básico da rede municipal.

Em Resende, o local de construção da novidade já está definido. Fica no bairro Jardim Aliança II, em um terreno com mais de 5 mil metros quadrados.

– A chegada de um centro tecnológico é mais uma grande conquista para o município e trará muitos benefícios ao desenvolvimento econômico e científico de Resende. É sempre importante estarmos promovendo parcerias com outras esferas do governo e sempre estaremos buscando dialogar e trazer boas novidades para o município. Quero agradecer a todos da SCTI por escolherem Resende e em especial do secretário Dr. Serginho e ao governador Cláudio Castro, que sempre está atento às necessidades do nosso município – comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Fiscalização

Dando continuidade à implantação do Programa de Integridade e Compliance, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Controladoria Geral, está desenvolvendo ações para garantir uma fiscalização mais rigorosa de empresas interessadas em participar de compras e licitações no município.

Controle

O controle é feito através de um questionário, que abordará o perfil da empresa, o nível de relacionamento com agentes públicos, histórico sobre o descumprimento de normas de anticorrupção, existência ou não de um programa de integridade e declaração de veracidade sobre as informações.

Responsabilidade

Além da implantação do questionário, a Controladoria Geral do Município e a Procuradoria Geral do Município estão elaborando a minuta de um decreto de responsabilidade de pessoa jurídica, que tem por objetivo criar mecanismos de responsabilização das empresas que se relacionarem com o Poder Público de Barra Mansa e que, de algum modo, causarem atos lesivos contra a administração pública.

Iniciativa

O controlador-geral do município, Rodrigo Amorim, falou sobre a iniciativa. “O questionário tem o objetivo de coibir a participação de empresas que já tenham histórico de má prestação de serviços ou descumprimento de leis que possam causar prejuízo ao poder público. Para isso, está sendo criado métodos de controle no setor de Licitações, para que as empresas que participem dos certames sejam empresas idôneas e que tenham compromisso com a administração pública”.

Recesso

Em atendimento ao recesso parlamentar, Câmara Municipal de Resende passou hoje a funcionar das 13h às 17h e teve suas sessões legislativas interrompidas. A medida está prevista no regimento interno da Casa, que estabelece o recesso parlamentar para o período de 16 a 31 de julho. Com isso, os trabalhos no Plenário serão reiniciados em 2 de agosto, segunda-feira.

Expediente

Vale destacar que, embora as sessões legislativas fiquem suspensas durante esse período, o setor administrativo da Câmara, bem como os gabinetes de vereadores, vão continuar funcionando. Em tempo, a Câmara Municipal de Resende fica na Praça Oliveira Botelho, n º262, e as sessões legislativas são realizadas às segundas e terças-feiras, a partir das 17h30.