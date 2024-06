A cidade de Piraí foi recebeu o certificado ‘Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) – Construindo Cidades Resilientes’, emitido pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos (UNDRR) e coordenado pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Durante a cerimônia realizada no auditório do Ceamtec, o prefeito Ricardo Passos recebeu o título. O evento também contou com a entrega de uma viatura para a Defesa Civil Municipal e a presença de autoridades locais, incluindo representantes do Corpo de Bombeiros e empresas parceiras.

***

Desde 2021, a prefeitura de Piraí vem implementando as 10 ações essenciais da ONU para a resiliência urbana. Essas ações abrangem planejamento, gestão de riscos e desenvolvimento sustentável, visando tornar a cidade mais segura e inclusiva até 2030. “Estamos trabalhando arduamente para efetivar a Defesa Civil no município. Desde 2021, com total apoio da administração atual, criamos uma comissão de colaboradores para revisar o plano de contingência contra deslizamentos de terras e alagamentos”, destacou Elisabete Amorim, secretária municipal de Obras e coordenadora da Defesa Civil de Piraí.

***

O prefeito Ricardo Passos, por sua vez, comparou o reconhecimento ao de uma certificação ISSO. “Este certificado significa que fizemos nosso trabalho corretamente. É um esforço conjunto”. Ele também mencionou os investimentos realizados, como a construção de 23 muros de contenção e redes de drenagem, como parte do compromisso contínuo da cidade com a resiliência e sustentabilidade.

***

Dizem…

Que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, virá a Volta Redonda no segundo semestre para ver de perto os impactos da poluição na cidade. A visita é esperada desde o ano passado, quando disse que viria, e não veio. Será que vem aí?

Coletiva

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, concederá uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (21) para apresentar parte da frota do novo transporte coletivo do município. O evento acontece feito nas proximidades da futura instalação da nova rodoviária municipal, no bairro Belvedere.

Arquivado

Por quatro votos a dois, os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), decidiram pelo arquivamento do processo ético-disciplinar que poderia levar à perda do mandato da deputada Lucinha (PSD). A reunião do colegiado foi realizada nesta quinta-feira (20).

A favor e contra

Votaram a favor do arquivamento os deputados Cláudio Caiado (PSD), Julio Rocha (Agir), Renato Miranda (PL) e Vinícius Cozzolino (União). Os votos contrários foram dados pelas deputadas Dani Monteiro (Psol) e Martha Rocha (PDT). Para privilegiar o princípio da transparência, serão publicados no Diário Oficial o parecer do relator e os votos de cada deputado para amplo conhecimento.

Maconha

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta quinta-feira (20) que a Corte não está decidindo sobre a legalização da maconha no julgamento que trata da descriminalização do porte da droga. Quando o julgamento do caso foi retomado, Barroso afirmou que os votos já proferidos pelos ministros mantêm o porte como comportamento ilícito, mas entendem as medidas definidas contra os usuários têm natureza administrativa, e não criminal.

A vontade do legislador

Barroso foi categórico ao afirmar: “Que fique esclarecido a toda a população que o consumo de maconha continua a ser considerado ilícito porque esta é a vontade do legislador”.

Harmonização desarmoniosa I

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) cassou, por unanimidade, o mandato da deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) por uso de verba pública de campanha eleitoral para procedimento estético durante as eleições de 2022. De acordo com a ação, a deputada usou verba pública destinada à campanha eleitoral para realizar uma harmonização facial em 2022, quando foi eleita para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Harmonização desarmoniosa II

Durante a sessão no TRE-AP, foi apresentado o depoimento de cirurgião-dentista que confirma ter realizado o procedimento e recebido pagamento da deputada. O MPE também apresentou recibos no valor total de R$ 9 mil. Uma bagatela!

Denúncias eleitorais I

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) disponibilizou um canal de Ouvidoria exclusivo para as eleições municipais de 2024. No portal oficial do MPRJ está disponível, na página da Ouvidoria um painel ELEIÇÕES 2024, com um formulário específico, onde o eleitor poderá acessar diversas informações quanto a atuação institucional nas eleições e fazer sua comunicação à Ouvidoria, marcando a caixa de diálogo ‘Demandas Relacionadas a eleições 2024’.

Denúncias eleitorais II

Nas comunicações, os cidadãos poderão denunciar casos de irregularidades na propaganda, além de outras práticas proibidas pela legislação eleitoral, como compra de votos, abuso de poder político e econômico, uso da máquina pública para fins eleitorais, uso indevido dos meios de comunicação social etc. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais (CAO Eleitoral/MPRJ) também mantém com a Ouvidoria/MPRJ, desde o último final de semana, um plantão exclusivo para o recebimento de notícias de fato relacionadas às eleições, todos os sábados e domingos, das 9 às 17 horas.

É ferro? É aço!

Nos cinco primeiros meses do ano, de janeiro a maio de 2024, a produção de aço bruto no Rio de Janeiro acumula 3,5 milhões de toneladas, um aumento de 2,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em maio, o estado produziu 698 mil toneladas de aço, respondendo por 27% da produção total do país. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço.

Siderurgia

“A indústria siderúrgica exerce um papel relevante no desenvolvimento econômico, tanto do estado quanto do país. Mantém a economia em movimento, gera empregos, investimentos, fornece insumos para diversos outros setores, e contribui para o comércio exterior. Temos um importante parque siderúrgico instalado no estado e o crescimento da produção de aço reflete o avanço da economia fluminense”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Altos e baixos

De acordo com o Instituto Aço Brasil, em maio de 2024, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,5 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 7,4% na produção nacional frente ao apurado no mesmo mês de 2023. No acumulado do ano, o país produziu 13,5 milhões de toneladas de aço bruto, o que representa um aumento de 0,6% ante o mesmo período de 2023.