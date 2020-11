Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 19:30 horas

A situação de Volta Redonda, que está sem um vencedor declarado pela Justiça Eleitoral na eleição para prefeito, é mais comum do que se imagina.

***

Só no Estado do Rio, seis outros municípios têm o mesmo quadro: Carapebus, Duque de Caxias, Magé, Paraíba do Sul, Silva Jardim e Varre-sai.

***

No Brasil todo, são 102 cidades sem prefeito eleito e já dependendo apenas da Justiça Eleitoral para definir o quadro.

***

Entre os municípios em situação semelhante, está São Caetano do Sul, o “C” do ABC paulista.

Cemitério

A Prefeitura de Angra vem realizando duas obras no bairro da Serra D’Água. Uma é a construção da capela mortuária e a outra é um novo acesso ao cemitério do bairro.

Capela

A capela mortuária está sendo erguida em um terreno próximo ao cemitério. A obra ainda está no início, na fase de fundação, e deve ficar pronta até maio de 2021. Essa é uma antiga reivindicação dos moradores, que não possuem um local adequado para realizar o velório de seus entes queridos.

Acesso

Para complementar a obra, um novo acesso ao cemitério e à capela mortuária está sendo construído. A nova via tem 640 metros de extensão e está em fase de conclusão. A antiga entrada era perigosa, pois se encontrava dentro de uma curva.

Inquérito

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro (PRDC), órgão do Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil para apurar as medidas adotadas pela Polícia Federal e por supermercados, shopping centers e bancos no que se refere ao enfrentamento da discriminação e do racismo estrutural nos serviços de vigilância destes estabelecimentos.

Caso João Alberto

O inquérito foi instaurado após a constatação de que episódios de violência cometidos por agentes de segurança privada, como o recente homicídio de João Alberto Silveira Freitas, no supermercado Carrefour, em Porto Alegre (RS), não constituem fatos isolados. O MPF apura, em inquérito civil, caso semelhante em supermercado de outra empresa em São Paulo, e ocorrências similares foram relatadas também no Rio de Janeiro e Maceió (AL), o que, segundo os procuradores regionais dos Direitos do Cidadão Sergio Gardenghi Suiama, Júlio José Araújo e Ana Padilha Luciano de Oliveira, pode evidenciar falha na fiscalização das empresas de segurança privada por parte da Polícia Federal, especialmente no que se refere à formação dos profissionais.

Convites

O MPF convidará a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entidades representativas dos três setores, e também especialistas e representantes de organizações do movimento negro para discutir a adoção de medidas de prevenção à violência e à discriminação racial.

Informações

No inquérito civil instaurado, o MPF também solicita informações à Delegacia de Controle da Segurança Privada da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro acerca do número de empresas de vigilância em funcionamento no estado, número de fiscalizações realizadas e requisitos exigidos para a formação dos agentes.

Envolvimento

Para os procuradores Sergio Suiama, Júlio Araújo e Ana Padilha, é essencial garantir o envolvimento das associações representativas dos três setores na adoção de providências efetivas de enfrentamento do racismo estrutural na segurança de bancos, shopping centers e supermercados.

Falando com o presidente

O Instituto Aço Brasil, representado pelo presidente do Conselho Diretor, Marcos Faraco (Gerdau), pelo presidente executivo, Marco Polo de Mello Lopes, e conselheiros do Instituto, será recebido pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 27/11/20, em Brasília. Pretende-se, na oportunidade, levar ao Presidente a situação atual do setor e da cadeia sídero metalúrgica no que diz respeito ao abastecimento, assim como as perspectivas em relação a 2021. Após a audiência, nesse mesmo dia (27/11), o presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, assim como o presidente executivo do Aço Brasil, participarão, às 12h, de coletiva de imprensa online.