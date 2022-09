Cláudio Castro na Firjan

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 18:00 horas

O governador Cláudio Castro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), foi o convidado desta segunda-feira, 12/09, para uma reunião com empresários da Firjan.

O governador apresentou seus projetos para um eventual segundo mandato e recebeu de Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da federação, a Agenda Propostas Firjan para um Brasil 4.0.

Eduardo Eugenio lembrou das comemorações dos 200 anos da Independência do país.

Independência

“A independência industrial do Brasil ocorreu cinco anos depois, em 1827, por Carta Imperial, que fundou esta casa, ao constatar que os industriais brasileiros precisavam concorrer com os produtores ingleses e os portugueses. Somos herdeiros e perseveramos desde aquela época na defesa do emprego, do empreendedorismo e do desenvolvimento do estado. E durante todo esse período, esta representação industrial atua de forma absolutamente apartidária. Por isso, temos uma capacidade de transmitir as angústias e os problemas que afligem os industriais fluminenses”, ressaltou o presidente.

Cobertura

A reportagem completa sobre a ida de Castro à Firjan está na seção de Economia do DIÁRIO DO VALE.

Rock e lei seca

Durante os sete dias de evento do Rock in Rio a Operação Lei Seca realizou 12 ações de fiscalização na Barra da Tijuca e em regiões do entorno do Parque Olímpico, onde aconteceu o evento. Foram abordados 798 motoristas e 70 foram flagrados dirigindo embriagados, resultando um percentual de 9,8% de casos de alcoolemia.

Reforço

A Operação Lei Seca esteve nas ruas, reforçando as abordagens na Barra da Tijuca, para garantir a segurança no trânsito durante o festival e retirou das ruas os motoristas que insistiam na perigosa mistura de álcool e direção.

Resultados

O percentual de casos de alcoolemia é um indicativo do trabalho da Operação, que busca conscientizar a população sobre os riscos de beber e dirigir. A grande maioria dos condutores abordados, eram, felizmente, motoristas conscientes que estavam no trânsito com responsabilidade.

Prevenção

“Em grandes eventos, sempre reforçamos as abordagens para evitar possíveis acidentes causados pela mistura do álcool e direção. No Rock in Rio não foi diferente, atuamos nos entornos do evento em todos os dias de show. É gratificante esse resultado baixo de casos de alcoolemia, porque confirma que estamos no caminho certo de conscientização e na nossa missão de salvar vidas”, afirma o tenente-coronel Fábio Pinho, superintendente da Operação Lei Seca.

Todo dia

A Operação Lei Seca atua diariamente com ações de fiscalização e conscientização em todo o estado, desde o seu lançamento em 2009, na missão de salvar vidas e tornar o trânsito mais seguro.

Mobilidade elétrica

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta quinta-feira (08/09), o Projeto de Lei 4.522/21, de autoria do deputado Carlos Minc (PSB) e do ex-deputado Rubens Bomtempo, que propõe medidas de incentivo à utilização de veículos movidos à propulsão elétrica e híbridos, conforme a Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável. A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Fontes renováveis

Entende-se por propulsão elétrica aquela baseada em fontes renováveis, excluindo-se o uso dos combustíveis fósseis, independentemente da origem. O texto prevê que órgãos do Estado migrem, gradualmente, sua frota própria de veículos, assim como os alugados para motor de propulsão elétrica. Também estabelece que sejam observadas as seguintes metas e prazos: 10% da frota de veículos estaduais a partir de 2025; 50% a partir de 2030; e 100% até 2035. Com isso, toda a frota do sistema de transporte coletivo intermunicipal deverá ser movida à propulsão elétrica até 2035.

Crédito

O estado também poderá criar linhas de crédito prioritárias para incentivo à produção de veículos movidos à propulsão elétrica e híbridos, além de ficar autorizado a conceder benefícios fiscais para fomentar a produção e a venda desses modelos em território estadual, observada a legislação federal e estadual vigentes. O Poder Executivo fica autorizado, ainda, a estabelecer parcerias com parques tecnológicos, institutos de pesquisa, empresas, universidades e demais instituições para incentivar a implantação de veículos de uso compartilhado e a reciclagem de baterias.

Responsáveis

“Os carros, os ônibus, os caminhões movidos a diesel e gasolina são os piores responsáveis pela poluição sonora, pela poluição do ar e pelo aumento do aquecimento global do planeta. Nós temos uma lei estadual e uma lei nacional do clima, que aponta no sentido de substituir os combustíveis fósseis pelos renováveis. A lei de hoje determina que isso seja feito, estipula prazos e incentivos para que isso aconteça de fato, cumprindo o princípio geral da lei nacional e da nossa lei estadual de mudanças climáticas”, afirmou Minc.