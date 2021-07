Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 19:22 horas

A partir desta segunda (19), os moradores de Angra dos Reis passaram a contar com três novos serviços prestados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade/Secretaria Executiva de Serviço Público, por meio da Angra Meio Ambiente (antiga Vital).

Eles vão deixar a cidade mais limpa e também ajudarão na preservação do meio ambiente.

O primeiro é a coleta seletiva de porta em porta.

Se antes as pessoas tinham que levar o lixo selecionado até pontos fixos de recolhimento, agora ficou mais fácil.

Seguindo um roteiro, um caminhão baú adesivado vai circular semanalmente pelos bairros, buscando os resíduos que não foram descartados na coleta normal.

Para evitar confusões, o dia da coleta seletiva vai ser diferente do recolhimento de lixo normal.

Esse material será levado para um centro de triagem particular (posteriormente será criada uma cooperativa) no bairro de Santa Rita e lá será feita a triagem.

Objetivo

A coleta seletiva porta a porta vai facilitar e incentivar os cidadãos a aderirem à separação do lixo, aumentando a quantidade de resíduos encaminhados à reciclagem e contribuindo com o meio ambiente – afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Tiago Scatulino.

Triturador

Outra novidade é o triturador de galhos. Um equipamento acoplado a um caminhão basculante vai recolher galhos de árvores jogados em calçadas e vai triturá-los na hora. O material será descartado na UPR verde, posteriormente.

Explica

– Com o triturador de galhos a coleta de resíduos de poda e capina será otimizada e esses resíduos serão integralmente aproveitados para compostagem, com a geração de adubo para utilização nas próprias praças e jardins da cidade – explicou o secretário.

Móveis

Agora também vai ficar mais fácil jogar fora móveis velhos e eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos quebrados. Um caminhão vai circular pelos bairros, obedecendo a um roteiro pré-estabelecido, recolhendo esses materiais e levando-os para o aterro sanitário do Ariró. É a chamada coleta de volumosos, mais um serviço que entrou em funcionamento nesta segunda-feira.

Volumosos

– A coleta de resíduos volumosos vai retirar das ruas resíduos que podem gerar acúmulo de água e proliferação de vetores, além de garantir a melhoria do aspecto visual desses pontos de descarte – destacou o secretário.

Roteiros

Esses três serviços que começaram a ser oferecidos fazem parte da modernização que o município tem feito dos sistemas de coleta de lixo e da coleta seletiva.

Retomada

Com o intuito de contribuir para a retomada das atividades econômicas, o vereador Professor Wilson (PL) propôs à Prefeitura que providencie a instalação de iluminação festiva na área comercial de Resende no final do ano. O investimento poderia ser feito por meio de uma parceria público-privada, segundo o parlamentar.

Ajuda

“Até o final do ano, uma grande parcela da população já terá sido imunizada contra a Covid-19 e será importante incentivar o retorno das atividades econômicas. A iluminação vai ajudar a difundir o espírito natalino e a fomentar o comércio”, argumenta o parlamentar.

Centro

Em outra indicação recente, Professor Wilson sugere à Prefeitura a criação do Centro de Apoio ao Artesão, de forma a fomentar a produção, a venda, a divulgação a valorização desse tipo de produto. “Além de ser uma manifestação cultural importante, o artesanato pode ser uma ferramenta de geração de renda, permitindo que muitas pessoas conquistem a independência financeira, daí a importância de se estimular essa atividade”, destaca.