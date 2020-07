Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 21:09 horas

A coluna Mosaico teve sua publicação interrompida porque o espaço destinado a ela na versão impressa do DIÁRIO DO VALE tem sido ocupado com reportagens de Política, devido ao período pré-eleitoral.

***

A equipe do jornal está atenta aos bastidores da política e da economia e, em breve, retornaremos com as notas.