Começando a pedir votos

Matéria publicada em 15 de agosto de 2022, 18:57 horas

Os candidatos à eleição de 02 de outubro podem pedir votos a partir desta terça (16).

***

Os candidatos Deley de Oliveira e Munir Francisco vão lançar oficialmente a campanha em evento no Clube Náutico.

***

Já Jari vai começar a campanha com um adesivaço no seu comitê de campanha, na Rua capitão Benedito Lopes Bragança , no São Geraldo.

Taxistas

Os taxistas do Estado do Rio poderão ter acesso a uma linha de microcrédito de até R$ 80 mil exclusivamente para a renovação da frota. O crédito será concedido pela Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio (Agerio), a ser denominado Agerio Creditáxi. A determinação é do Projeto de Lei 6.177/22, de autoria dos deputados André Ceciliano (PT) e Jorge Felippe Neto (Avante), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (16/08), em discussão única. Por já ter recebido emendas parlamentares, o texto pode ser alterado durante a votação.

Autônomos e cooperados

A medida valerá para os taxistas autônomos ou vinculados à cooperativas. A renovação de frota deverá priorizar a aquisição de veículos fabricados no Estado do Rio. A aquisição do crédito respeitará as normas da Lei 6.139/11, que criou o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). A medida estabelece, por exemplo, uma taxa de juros de 3% ao ano.

Residência jurídica

O Programa de Residência Jurídica pode ser instituído no Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ). A determinação é do Projeto de Lei 6.291/22, de autoria do próprio tribunal, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (16/08), em discussão única. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta. A residência jurídica consiste no treinamento em serviço, abrangendo ensino, pesquisa e extensão, bem como o auxílio prático aos magistrados no desempenho de suas atribuições institucionais. A modalidade é destinada aos bacharéis em Direito que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou que tenham concluído o curso de graduação há no máximo cinco anos.

Regulamento

O programa deverá ser disciplinado por regulamento do TJRJ. “o objetivo de fomentar o aprimoramento profissional e a especialização acadêmica de bacharéis em direito, aliado ao fato de contribuir com a própria atividade jurisdicional, a fim de atingir maior produtividade e eficiência no serviço prestado, tendo muitas instituições adotado programas semelhantes, tal como a Procuradoria Geral do Estado, a Defensoria Pública, a Procuradoria Geral do Município do RJ e a Procuradoria Geral de Niterói”, afirmou o presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos Figueira.

Carreiras de juízes

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (16/08), em discussão única, o Projeto de Lei 6.292/22, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), que unifica as entrâncias, eliminando as distinções entre entrâncias comuns e especiais, que eram definidas pela população do local em que atuavam. A medida não terá aumento de despesas e o objetivo é valorizar a promoção das carreiras de juízes. Caso receba emendas parlamentares, a proposta sairá de pauta.

Classificação

As comarcas do Estado do Rio de Janeiro serão classificadas como comarcas de entrância única, sem distinção do local em que se localizam. Atualmente, existem 81 comarcas comuns e especiais, que passarão a ser equipadas em entrância única. As entrâncias estavam relacionadas à quantidade de varas que há em uma comarca.

Autistas

O Portal TEA pode ser criado no Estado do Rio. O objetivo é disponibilizar canais de atendimento com todo o serviço prestado pelo estado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). É o que determina o Projeto de Lei 5.758/22, de autoria da deputada Alana Passos (PTB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (16/08), em segunda discussão. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

Canais

O Portal TEA deverá ser oferecido em canais de atendimento por meio de aplicativo, sítio eletrônico e outros meios digitais. A proposta também determina que o Governo do Estado contabilize através do Portal, anualmente, o quantitativo total de pessoas com TEA, a fim de subsidiar a execução de políticas públicas da área.

Informações sobre autismo

As carteiras e cadernetas de vacinação, em formato impresso ou digital, do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro poderão conter, em caráter preventivo e informativo, esclarecimentos sobre os sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A determinação é do Projeto de Lei 4.539/21, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro (DC), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (16/08), em primeira discussão. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

Horto comunitário

O Estado do Rio poderá ter o Programa Horto Comunitário Medicinal. O objetivo é cultivar mudas e plantas medicinais em comunidades urbanas e rurais. A determinação é do Projeto de Lei 3.579/17, de autoria do ex-deputado Dr. Julianelli, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (16/08), em primeira discussão. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta. A implantação dos hortos poderá acontecer em áreas públicas Estaduais; em áreas declaradas de utilidade pública, ainda não utilizadas e sem previsão de utilização ou em terrenos ou glebas urbanas ou rurais particulares.

Centros de referência da juventude

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta terça-feira (16/08), o Projeto de Lei 4.448/21, da deputada Tia Ju (REP), que estabelece parâmetros para implementação de Centros de Referência da Juventude. Por já ter recebido emendas parlamentares, o texto poderá ser modificado durante a votação. A medida prevê que os centros farão o atendimento de jovens de 15 a 29 anos de idade, em tempo integral, com a oferta de cursos de qualificação profissional, atividades esportivas, de lazer e culturais, debates e palestras, com estratégias socioeducativas, que propiciem o seu protagonismo e a livre participação.