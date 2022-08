Começando pela Baixada

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 18:54 horas

Em seu primeiro dia de campanha, nesta terça-feira (16/08), o governador Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição ao Governo do Rio, participou de uma caminhada no Calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e conversou com moradores e comerciantes sobre projetos de mobilidade, como o Metrô Leve, a ampliação da Via Light e a TransBaixada, que vão ajudar a desafogar o trânsito na região.

***

Pela manhã, Castro participou da Missa de Envio, na Paróquia São José da Lagoa, na Zona Sul do Rio, acompanhado da primeira-dama Analine Castro, do candidato a vice-governador, Washington Reis, e de apoiadores.

***

– O trabalho que estou realizando à frente do Governo do Estado, nesses 23 meses de gestão, é cada vez mais reconhecido pelo povo. Para continuar a reconstruir o Estado do Rio de Janeiro, vamos aperfeiçoar os projetos que estão dando certo e criaremos novos. O Metrô Leve, por exemplo, vai promover o desenvolvimento no entorno das estações, fortalecer a economia e gerar trabalho e renda. A TransBaixada irá conectar a Rodovia Washington Luís até a Via Dutra, causando impacto positivo na vida de mais de 3 milhões de habitantes. Já a Via Light ligará Nova Iguaçu à Avenida Brasil. O que a gente está tirando do papel é o respeito ao trabalhador, que vai perder menos tempo no deslocamento do trabalho para casa – afirmou o governador.

Caminhada

Ao lado do prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (Progressistas), Cláudio Castro foi recebido por centenas de pessoas e percorreu a pé as ruas do comércio local. Durante a caminhada, destacou outras ações realizadas pelo governo na Baixada e citou projetos que estão em andamento para a região.

Obras

– Aqui em Nova Iguaçu, em parceria com o prefeito, reformamos o Hospital da Posse, vamos entregar em breve o Hospital Iguassú e estamos construindo outras duas unidades de saúde. Até o fim do ano, vamos entregar o maior centro de imagem do Brasil: o Rio Imagem Baixada. Em Duque de Caxias, estamos com as obras do Viaduto de Pilar, o Hospital do Olho, o Hospital da Mulher e o Hospital do Coração – disse o governador.

Frente

Cláudio Castro aproveitou a oportunidade para agradecer à ampla frente de apoio que os prefeitos da Baixada formaram em torno do seu nome, em prol da continuidade do trabalho de sua gestão no Governo do Estado.

União

– O que está acontecendo aqui na Baixada Fluminense é um processo inédito, com praticamente todos os prefeitos andando juntos na mesma caminhada. Eu resolvi começar por aqui para mostrar que a Baixada tem o respeito e o carinho do governador. E o respeito e o carinho é tão grande que pela primeira vez, desde a redemocratização, o vice-governador será da Baixada Fluminense – explicou o governador.

De táxi novo

Os taxistas do Estado do Rio poderão ter acesso a uma linha de microcrédito de até R$ 80 mil exclusivamente para a renovação da frota. O crédito será concedido pela Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio (Agerio), a ser denominado Agerio Creditáxi. A determinação é do Projeto de Lei 6.177/22, de autoria original dos deputados André Ceciliano (PT) e Jorge Felippe Neto (Avante), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (16/08), em discussão única. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Beneficiados

A medida valerá para os taxistas autônomos ou vinculados a cooperativas. A linha de crédito também será disponibilizada para a aquisição de vans, kombis e motocicletas, desde que o requerente tenha concessão pública para exploração de transporte. A linha de crédito pode ser ampliada até o limite de 10% para aquisição de veículo adaptado para transporte de pessoas com deficiência.

Sem juros

A linha de crédito não terá incidência de juros e nem fator de correção. A carência será de 12 meses e o pagamento em até 60 vezes. Também será dispensada a aprovação de crédito e financiadora. O crédito é para aquisição de veículos novos ou usados por até cinco anos.

Prioridade

A renovação de frota deverá priorizar a aquisição de veículos fabricados no Estado do Rio. A aquisição do crédito respeitará as normas da Lei 6.139/11, que criou o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). Para a concessão da linha de crédito também será aplicado o disposto na Lei 9.191/21, que institui o Programa Supera RJ.