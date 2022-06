Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 18:37 horas

O ex-deputado estadual Nelson Gonçalves ficou feliz com a inauguração de um centro cirúrgico no Hospital Regional Zilda Arns.

“É com muita alegria que recebo a notícia de que o nosso Hospital Regional, no bairro Roma, está sendo ampliado”.

“Fui o autor do pedido de recursos para o início da obra. A meu pedido, a Alerj destinou R$ 20 milhões para dar início a construção desse hospital”.

“E hoje, vemos o resultado positivo desse investimento: o Zilda Arns passa a contar com um centro cirúrgico, destinado à cirurgia geral e ortopédica e é referência no atendimento de média e alta complexidade na região”, declarou Nelson.

Homenagem

O trabalho social e religioso realizado pelos pastores que congregam em igrejas de Barra Mansa foi reconhecido pelos vereadores do município, em sessão solene, nessa quarta-feira. Durante o evento, trinta e quatro pastores e pastoras de diferentes congregações foram homenageados, por indicação dos vereadores. O Dia do Pastor é comemorado sempre no segundo domingo de junho.

Discursa

Vivenciando a igreja desde a infância, o pastor Rinaldo Silva Dias, um dos homenageados, preside a Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda Ministério Madureira, responsável por igrejas da congregação na região e falou em nome dos agraciados da noite.

– Sempre fui convicto da minha fé e sei que o sacerdócio é um chamado, não é uma profissão. Ser um pastor não é ser melhor do que ninguém, é ser diferente, é ser psicólogo, confidente. Quantas famílias hoje estão de pé, felizes, porque um pastor soube tratar suas dores? Hoje reconheço que ser pastor não é para quem quer, para quem tem diplomas, mas é para quem tem condições de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo – declarou o pastor Rinaldo lembrando da responsabilidade de ser um líder religioso.

Mamede

O vereador Jefferson Mamede, que também é pastor, foi homenageado por indicação do parlamentar Paulo Sandro Soares. Em suas palavras, Mamede destacou a importância do pastor para os fiéis e para a cidade como um todo.

-Quem escolhe um pastor não é um homem, é Deus. As palavras que os pastores levam a todo canto não são as leis do município, não são nossas insatisfações, mas são palavras de consolo . É sublime a missão de um pastor e é louvável a atitude do presidente desta casa nesta noite, prestando essa homenagem – afirmou Jefferson Mamede.

Retribuição

O presidente da câmara, vereador Luiz Furlani, ressaltou que a sessão é uma forma de devolver aos pastores o que realizam para a cidade.

– Esta sessão é uma maneira de reconhecer a importância dos pastores e de suas igrejas para a nossa cidade homenageando-os pelos relevantes trabalhos voltados principalmente à pessoa em seu sentido estrito dignificando o ser humano. Durante a pandemia, por exemplo, vivemos de perto essa relevância social das igrejas, que realizaram campanhas de auxílio, e dos pastores que levaram conforto aos cidadãos – lembrou Furlani.

Medalha

Antes das homenagens aos pastores, os vereadores aprovaram por unanimidade a criação da Medalha Billy Graham. A honraria será concedida anualmente a cinco líderes religiosos, com aprovação dos nome em plenário. A medalha recebe o nome do pastor batista norte-americano que pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao

redor do mundo. O presidente da câmara justificou que a criação da medalha vem corrigir a falta de uma honraria oficial da casa legislativa a ser concedida aos pastores, que tanto fazem pela população.

Representa

O vereador Paulo da Gráfica, que morreu no último dia 14, foi representado por seu filho Everton Ferreira, que prestou a homenagem às pastoras indicadas pelo vereador Paulo. Everton também ocupou a cadeira destinada ao vereador Paulo, emocionando a todos, que tanto respeitam o vereador.