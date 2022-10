Comemorando com trabalho

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 18:27 horas

O deputado estadual eleito Munir Neto não retornou oficialmente para a Smac, depois da vitória em 2 de outubro.

***

Mas, na prática, vai passar os próximos meses ajudando seu irmão, o prefeito Antônio Francisco Neto, em diversos setores da administração em Volta Redonda.

***

Claro que Munir se sente mais à vontade na Smac, mas também vai contribuir em outras áreas.

***

Detalhe: como está eleito deputado e assume em fevereiro, o trabalho de Munir não vai custar nem um centavo aos cofres da prefeitura.

***

Bem do jeito que o prefeito Neto gosta.

Barreiras sanitárias

O Governo do Estado está intensificando a inspeção e controle sanitários em barreiras de fiscalização para a erradicação de doenças e pragas dos animais e vegetais. A ação, realizada pela Superintendência de Defesa Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, é feita simultaneamente nas estradas utilizadas para o escoamento das produções, verificando as condições das cargas vegetais, animais e produtos de origem animal.

Parceria

As ações foram incrementadas a partir de uma parceria com o Ministério da Agricultura. Em postos fixos nas divisas do estado ou em ações itinerantes, até o momento, 68 barreiras sanitárias foram realizadas desde o início do ano, que resultaram em 26 autos de infração e mais quatro de notificação. Durante este período, dos mais de 600 veículos de transporte de cargas fiscalizados, a maioria transportava bovinos, equinos, produtos cárneos industrializados e mudas de vegetais de diversas espécies.

Qualidade

– É preciso mais que investimento na lavoura e boas estradas para garantir que a produção chegue até o consumidor em segurança. Também é necessário garantir a qualidade desse produto e por isso essas barreiras sanitárias são de extrema importância – avalia o governador Cláudio Castro.

Inspeção

Nas inspeções, os técnicos identificam produtos, subprodutos e insumos agrícolas que não atendem às condições sanitárias vigentes.

Objetivo

– A nossa pasta vem trabalhando firme nessa fiscalização ao longo de diversas rodovias do estado, para assegurar a sanidade dos produtos de origem animal e vegetal e também a saúde dos animais. Esse trabalho é essencial no combate às irregularidades – ressalta o secretário de Agricultura, Alex Grillo.

Segurança

Para o superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique Moraes, esse trabalho evita a entrada de pragas e doenças, garantindo a qualidade do produto que é colocado à venda.

Doença

– São inúmeras doenças que podem acometer os nossos plantéis e as nossas lavouras, além dos agentes que podem causar doenças no ser humano. Verificar e exigir o cumprimento das normas sanitárias traz segurança para produtores e consumidores do estado. Na constatação de descumprimento, o transportador será autuado e poderá ver sua carga destruída ou inutilizada – conta o superintendente de Defesa Agropecuária.

Modo de operação

O trabalho é executado por meio da inspeção de cargas, conferindo a Guia de Trânsito Animal, que é o documento oficial para transporte de animais em todo o território nacional, e demais documentações e selos que comprovem a origem do que está sendo transportado, no caso dos vegetais e dos produtos de origem animal.

Mais detalhes

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a unidade da Defesa Agropecuária que atende a sua região.

Transportes

As Comissões de Educação e de Tributação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizam audiência pública conjunta, nesta segunda-feira (17/10), para falar sobre as emendas ao Projeto de Lei 6.358/22, de autoria do Poder Executivo, que trata sobre a distribuição da parcela de 25% do produto da arrecadação do ICMS sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal aos municípios. A reunião será às 10h, na sala 1809 da sede da Assembleia, e poderá ser acompanhada, ao vivo, pela TV Alerj e também pelo Youtube da Casa.

Emendas

O projeto ficou aberto para recebimento de emendas até o dia 08 de setembro e teve 31 emendas de plenário.

Divisão

Conforme prevê a Constituição Federal, 65% da parcela deverá ser creditada na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Dos 35% restantes, 25% deverão ser distribuídos pelos critérios estabelecidos na Lei 2.664/96 e os outros 10% conforme índice de melhoria da educação, calculado com base em indicadores de aprimoramento nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.