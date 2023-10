Comendador Tutuca

O deputado estadual licenciado e secretário estadual de Turismo Gustavo Tutuca foi o primeiro laureado com a Comenda Marco Capute, mais recente honraria do Legislativo vassourense aprovada por unanimidade no dia em que o empresário faria 72 anos de idade (21 de agosto).

Marco Antonio Vaz Capute, que faleceu em 24 de dezembro de 2022, fez longa carreira na Petrobrás antes de se tornar presidente da Fundação Educacional Severino Sombra em 2012.

Ao longo de dez anos, foi reconhecido por promover uma grande expansão e renovação na instituição.

A Comenda com seu nome será entregue anualmente sempre no dia do aniversário de Vassouras.

Nessa primeira Sessão Solene o presidente da Câmara, José Maria Capute, fez a entrega da comenda muito comovido, ressaltando a importância que o irmão teve para o município.

Zé Maria também explicou a escolha de Tutuca para ser o primeiro homenageado em razão de todo seu trabalho em prol do turismo no interior do Rio que tanto tem beneficiado Vassouras com inúmeros projetos.

Desenvolvimento

O ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, co-autor da Lei do Aço, voltou a defender o desenvolvimento econômico e a geração de empregos e renda para os moradores de Barra Mansa e Sul Fluminense. A legislação concede incentivos às empresas do Polo Metalmecânico, simplificando tributos, alavancando o crescimento da cadeia produtiva do aço, que é um grande destaque na região.

Municípios

O ex-deputado falou sobre a inclusão de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Quatis, Pirai, Rio Claro e Angra dos Reis ao regime de tributação fiscal especial regional, a chamada Lei Rosinha.

Tratamento diferenciado

Com essa legislação, o Estado do Rio de Janeiro pode aplicar tratamento tributário especial de caráter regional a estabelecimentos industriais, mas a medida para atender ao Sul do Estado, precisou de empenho do então parlamentar para inclusão do Sul Fluminense à legislaçao, criada em 2015 para beneficiar sobretudo o Norte e Noroeste fluminense com incentivos fiscais às indústrias.

Plano de desenvolvimento

O Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) o Projeto de Lei 2.304/23, que institui o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social (PEDES) para os anos de 2024 a 2031. O texto, de autoria do Poder Executivo, foi publicado no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira (06/10).

Constituição

A elaboração do plano é prevista na Constituição Estadual desde 2022, quando a Alerj promulgou a Emenda Constitucional 92/22. Para o PEDES 2024-2031, o desafio definido foi o “Desenvolvimento econômico regional de longo prazo, inovativo e social e ambientalmente sustentável do Estado do Rio de Janeiro”.

Audiência

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) participou de audiência pública promovida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quinta-feira, 5, sobre a proposta de revisão do Tema Repetitivo 414, que trata da cobrança de tarifa para o fornecimento de água em condomínios com um único hidrômetro.

Consumo

A tese firmada pelo STJ em 2010, a ser revisada, diz que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.”

Direitos dos pós-graduandos

A Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizará, nesta segunda-feira (09), audiência pública para debater os direitos previdenciários e a situação dos pós-graduandos no Estado. O evento acontecerá, às 14h, na sala 1801 do Edifício Lúcio Costa, na Rua da Ajuda, nº 5, sede do Legislativo fluminense, e terá transmissão ao vivo pelo Youtube Alerj Digital.

Maracanãzinho

A Comissão de Esporte e Lazer, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), vai realizar audiência pública para discutir as condições do Estádio de Atletismo Célio de Barros, que faz parte do Complexo Esportivo do Maracanã. O debate será nesta segunda-feira (09/10), às 10 horas, no Plenário da Alerj, no Edifício Lúcio Costa, sede do Parlamento, e terá transmissão ao vivo pela TV Alerj.

Reabertura

Fechado desde 2013 e administrado pela Superintendência de Desportos Do Estado Do Rio De Janeiro (Suderj), o Célio de Barros conta, neste momento, apenas com arquibancada e pista de aquecimento, reinaugurada em 2019. A obra de recuperação do estádio está avaliada pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio (Emop-RJ) no valor de R$ 35 milhões, com a previsão de dois anos de duração.