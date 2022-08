Comissão da Câmara de VR apura questão ambiental

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 17:34 horas

A Câmara de Volta Redonda aprovou na sessão da última terça, 2, por unanimidade, o requerimento do vereador Rodrigo Furtado que pedia a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para fiscalização e investigação de crimes ambientais no município.

***

O parlamentar explicou que a CEI tem por base uma Ação Civil Pública de 2019, iniciada pelo Ministério Público tratando do descarte irregular de escória na altura do bairro Brasilândia e que até hoje permanece sem solução.

***

Além de Rodrigo, a CEI será composta por Walmir Vitor na condição de relator, Edson Quinto será o membro e Conrado ficará com a função de suplente.

***

“A comissão terá o prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Ao final dos trabalhos emitiremos um parecer destinado ao Ministério Público para que ele tome as medidas cabíveis”, afirmou Rodrigo Furtado.

Emprego

O Município de Porto Real registrou mais uma vez um saldo positivo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, órgão oficial do Ministério do Trabalho. No primeiro semestre de 2022, quatro meses obtiveram um número de admissões superior ao número de desligamentos.

Parcerias

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMTR) destaca que as parcerias estabelecidas junto às empresas, aliadas às políticas de auxílio como o vale-transporte desenvolvido pela atual administração pública, são fatores fundamentais para os consecutivos saldos positivos. “Nós atuamos em uma região com grande potencial, porém só isso não é o suficiente. Através da SMDR, buscamos parcerias com as empresas que atuam no município, possibilitando o ingresso de um maior número de trabalhadores ao mercado de trabalho” – Frisou a Secretária de Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves.

Compromisso

Já o prefeito Alexandre Serfiotis destaca que elevar os níveis de empregabilidade é um compromisso da atual gestão. “Em menos de dois anos, já desenvolvemos diversos processos seletivos, cursos profissionalizantes gratuitos e programas de incentivo ao trabalhador, visando sempre desenvolver e fortalecer o nosso mercado de trabalho. Tudo isso só foi possível pois além da parceria com empresas da região, também buscamos a capacitação dos nossos moradores para que eles possam atuar e serem competitivos tanto em Porto Real, quanto nas demais empresas da região”, elencou Serfiotis.

Pinheiral

O serviço de abastecimento de água de Pinheiral já está sob o comando da Rio + Saneamento, concessionária do Grupo Águas do Brasil. A empresa iniciou as suas atividades no município nesta segunda-feira, 01. A partir de agora a instalação das redes de esgoto (residencial e comercial), antes realizadas pela prefeitura, será de responsabilidade da concessionária.

Expectativa

O prefeito Ednardo Barbosa está na expectativa de que o problema de falta d’água que ocorre em Pinheiral seja resolvido em breve. “Os problemas no abastecimento de água que afetam diversos bairros da nossa cidade estão prestes a ter um fim, pois a Rio+Saneamento – nova empresa responsável pelo serviço no estado – iniciou oficialmente a sua operação em Pinheiral. A empresa, que substitui a CEDAE, irá atuar no abastecimento de água, além de iniciar em breve a implantação da coleta e tratamento de esgoto. Vale lembrar que o novo modelo de concessão foi assinado pelo Governador Cláudio Castro a quem agradeço por esta e outras tantas melhorias promovidas em nossa cidade e pelo olhar de cuidado com a população do interior do estado”, pontua o prefeito.

Conta

Quem atualmente tem a conta da Cedae em débito automático precisa ficar atento. Não haverá transferência automática para a nova concessionária. Ao receber a primeira conta da nova concessionária, o cliente poderá cadastrar junto ao seu banco em débito automático ou solicitar esse cadastro pelos canais de relacionamento da nova concessionária. Lembre-se que essa primeira conta deve ser paga pelo código de barras, uma vez que o cadastramento será válido a partir da segunda conta.

Confirmado

Em convenção estadual nesta quarta-feira, 03, o PRTB confirmou o nome de “Thiago da Marmoraria” como pré-candidato a deputado estadual. O evento aconteceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Thiago é de São Gonçalo, região metropolitana do estado.

Visita

Em sua trajetória pública, foi vereador por três mandatos e secretário de Transportes. No final do mês passado, ele esteve em Volta Redonda conversando com lideranças e adiantou que voltará em breve para falar de suas propostas para o Sul Fluminense.