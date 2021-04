Compromissos em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 18:59 horas

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro cumpriu duas agendas em Volta Redonda, na manhã desta terça-feira (20).

***

O parlamentar se reuniu com a comandante do 28¬ļ Batalh√£o de Pol√≠cia Militar (BPM), Tenente-Coronel Andr√©ia Ferreira, e esteve no UniFOA para uma conversa sobre os projetos da institui√ß√£o e os preju√≠zos causados pela pandemia do Coronav√≠rus.

***

Na reuni√£o sobre seguran√ßa p√ļblica, a comandante do 28¬ļ BPM destacou que a import√Ęncia de priorizar os agentes na vacina√ß√£o contra a Covid-19.

***

‚ÄúTemos cerca de 400 policiais que precisam ser imunizados por prestarem um servi√ßo essencial √† popula√ß√£o de Volta Redonda, Barra Mansa, Rio Claro e Pinheiral‚ÄĚ, destacou a tenente-coronel Andr√©ia.

***

A comandante ainda destacou que os prefeitos dos quatros municípios têm se mostrado solícitos, mas que é preciso interceder junto ao Governo do Estado para que essa demanda seja de fato atendida.

***

O deputado se disponibilizou a levar o pedido ao governador Cl√°udio Castro. ‚ÄúVamos solicitar aumento no n√ļmero de doses da vacina para viabilizar a imuniza√ß√£o dos policiais‚ÄĚ, afirmou Marcelo Cabeleireiro.

***

Durante o encontro, tamb√©m foi abordada a necessidade de solicitar aumento do efeito do 28¬ļ BPM.

***

‚ÄúPrecisamos da transfer√™ncia de policiais lotados na capital e que residem na regi√£o do M√©dio Para√≠ba, bem como o aumento da frota de ve√≠culos‚ÄĚ, ressaltou o parlamentar, reafirmando o compromisso com a seguran√ßa p√ļblica.

UniIFOA

Ainda nesta manhã, Marcelo Cabeleireiro visitou o Centro Universitário de Volta Redonda para uma conversa com professores e representantes da instituição acerca dos projetos em curso e das dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia. O deputado foi recebido pelo superintendente geral, José Ivo de Souza; pelo procurador de Justiça, Marlon Oberst Cordovil; e pela professora universitária Emanuelle Oberst Cordovil.

Legado

O deputado lembrou o legado deixado pelo ent√£o presidente do UniFOA, Dauro Arag√£o, e frisou a necessidade da institui√ß√£o continuar em pleno funcionamento. ‚ÄúQuero ajudar no que for poss√≠vel para isso aconte√ßa. A educa√ß√£o √© uma das chaves para o desenvolvimento do M√©dio Para√≠ba. Contem comigo para representar os interesses do setor no parlamento e batalhar para que as demandas sejam concretizadas junto ao governo estadual‚ÄĚ, finalizou.

Cess√£o

Como forma de contribuir para o reaquecimento da economia e a aproxima√ß√£o da popula√ß√£o com o Poder P√ļblico, a C√Ęmara Municipal de Resende est√° cedendo o uso do Plen√°rio Vereador Alceu Vilela Paiva Junior para a realiza√ß√£o de processos seletivos e reuni√Ķes para a integra√ß√£o de equipes. Segundo o presidente da Casa, vereador Reginaldo Engenheiro Passos (Podemos), o local √© de f√°cil acesso para a popula√ß√£o, uma vez que fica no Centro de Resende, e, por ser amplo, contribui para o distanciamento entre os presentes.

Benefício

Para Reginaldo, a medida √© uma forma de aproveitar ainda mais a estrutura da C√Ęmara em benef√≠cio da popula√ß√£o. ‚ÄúO Plen√°rio j√° √© utilizado para as sess√Ķes legislativas, audi√™ncias p√ļblicas e eventos promovidos pelo Poder P√ļblico de uma forma geral, mas isso n√£o impede que seja aproveitado tamb√©m por empresas e entidades variadas‚ÄĚ, comenta. Ele lembra, ainda, que o local facilita o distanciamento e foi preparado para seguir rigorosamente os protocolos de seguran√ßa, com apenas 50% dos 140 assentos dispon√≠veis e √°lcool gel distribu√≠do na entrada do pr√©dio e do Plen√°rio.

Havan

O espa√ßo foi utilizado esta semana para dois encontros promovidos pela loja Havan, que planeja inaugurar uma unidade em Resende no m√™s que vem. Nas duas ocasi√Ķes, o Plen√°rio foi usado pela Havan para uma reuni√£o de integra√ß√£o de novos funcion√°rios, que contou com a participa√ß√£o da captadora de vagas e empregos do Sine (Sistema Nacional de Emprego) Manoela Teixeira Neto.

Local

O novo ponto comercial fica no bairro Para√≠so,¬†pr√≥ximo √† CIAC,¬†e a previs√£o √© de que gere cerca de 200 empregos diretos ao iniciar suas atividades, al√©m de j√° ter empregado aproximadamente 300 trabalhadores da constru√ß√£o civil.¬†Para agendar o uso do Plen√°rio da C√Ęmara, √© preciso entrar em contato com o gabinete do presidente da Casa pelo telefone: 3354-9259.

Incentivos

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discuss√£o √ļnica, nesta ter√ßa-feira (20/04), o projeto de lei 3.444/20, do deputado Anderson Moraes (PSL), que altera os percentuais de concess√£o de benef√≠cios fiscais para projetos culturais e esportivos, autorizados pela Lei 8.266/18. O texto seguir√° para o governador em exerc√≠cio, Cl√°udio Castro, que tem at√© 15 dias √ļteis para sancion√°-lo ou vet√°-lo.

Autorização

A legislação autoriza o governo do estado a manter o programa de incentivos a esses setores, de acordo com os convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). A alteração aumenta o teto do valor da restituição do Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) a apoiadores de projetos da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, passando de 0,375% para 0,5% do ICMS arrecadado no ano anterior. Já o valor da restituição para apoiadores dos projetos da Secretaria de Estado de Cultura passa de 1,5% para 2%.

Objetivo

‚ÄúEsse projeto √© para corrigir um desequil√≠brio na Lei de Incentivo ao Esporte e Cultura, equiparando os percentuais destinados aos projetos culturais com os projetos da √°rea de esportes, lazer e juventude, trazendo equidade a ambas as relevantes fun√ß√Ķes‚ÄĚ, justificou o autor.