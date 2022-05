Concessão da Rio-Santos

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 19:09 horas

Aconteceu na tarde desta segunda-feira (30) a segunda reunião da Comissão de acompanhamento do contrato de concessão da Rodovia Rio-Santos da Câmara de Angra, proposta pela vereadora Titi Brasil, da Câmara de Angra dos Reis, no ano passado.

A reunião contou com as presenças da presidente Titi Brasil, dos vereadores Dudu do Turismo, Charles Neves e Branco e, de forma remota, do Analista de Relações Institucionais da CCR, empresa responsável pela duplicação, RioSP Otávio Melo.

Ele explicou um pouco sobre o cronograma de melhorias que a rodovia receberá e se colocou á disposição para ajudar no que for possível para melhorar a segurança da rodovia, dentro do que o cronograma de investimentos permite.

A concessionária já começou a fase de manutenção da via, com a instalação de novos pontos de ônibus e está fazendo um levantamento da situação de suas áreas de influência.

A empresa iniciará, em breve, obras de bases operacionais nos km 455, (Conceição de Jacareí), km 475, (Jacuecanga), km 503, (Bracuí) e km 529 (Praia Brava).

Essas unidades darão agilidade em atendimentos como acidentes, panes mecânicas, entre outros.

Ainda segundo ele, o pedágio deverá começar a ser cobrado em Março de 2023. As praças serão em Itaguaí, Conceição de Jacareí e Paraty.

Cadastro de atingidos por enchente

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, informou que, a partir do dia 31 de maio até 03 de junho a sede do Cadastro Único/Auxílio Brasil estará realizando somente a inscrição das pessoas ou famílias que ainda não possuem o Cadastro Único e que foram atingidas na Situação de Calamidade/Emergência devido às cheias do rio Piraí, no município de Barra do Piraí, do dia 1 de maio deste ano. A determinação se deu com a finalidade de serem enviados os documentos necessários para avaliação do Governo do Estado para a concessão do auxílio financeiro “Cartão Recomeçar”.

Benefícios fiscais

Indústrias químicas, de transformação plástica, do setor de embalagens de papel ou papelão, e de produtos de vidro do Estado do Rio poderão ter um regime tributário diferenciado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) válido até 31 de dezembro de 2032. Nesta quarta-feira (25/05), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, quatro projetos de lei sobre o tema, todos de autoria do presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT) – PLs 5.786/22; 5.787/22; 5.788/22 e 5.789/22. Os textos seguem para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-los ou vetá-los.

ICMS

O benefício fiscal para as indústrias é o diferimento de ICMS, ou seja, a postergação do recolhimento do imposto para tributação no destino em que forem exploradas as atividades econômicas. O diferimento acontecerá nos seguintes casos: importação de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados ao seu ativo imobilizado; aquisição interna de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados ao seu ativo imobilizado; aquisição interestadual de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados ao seu ativo imobilizado, no que se refere ao diferencial de alíquota; importação de matéria-prima, produtos intermediários e outros insumos destinados ao seu processo industrial, exceto gás natural e material de embalagem, além da aquisição interna de matéria-prima, outros insumos e material de embalagem destinados ao seu processo industrial, exceto energia elétrica, água e telecomunicações.

Colagem de Minas Gerais

Os projetos não ferem o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) já que a Lei Complementar Federal 160/17 e o Convênio ICMS 190/17 permitem a prática denominada de colagem entre estados vizinhos. Ou seja, utilizar os mesmos incentivos fiscais e regras tributárias de estados que fazem divisas, com o intuito de evitar a guerra fiscal. Neste caso, os mesmos incentivos às indústrias são concedidos em Minas Gerais, de acordo com o Decreto 43.080/02 do Estado de Minas.

Igual

“Sem uma política tributária praticada nos mesmos moldes das outras unidades da federação, o Estado do Rio de Janeiro não conseguirá atrair indústrias de transformação e perderá a oportunidade de utilizar o gás natural processado no estado como vetor do desenvolvimento econômico”, declarou Ceciliano.

Arco Metropolitano

A proposta também garante preferência às indústrias que se instalarem nos municípios cortados pelo Arco Metropolitana – Rodovia BR-493. São eles: Itaboraí, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Seropédica e Itaguaí: “Atualmente, o momento da economia fluminense é extremamente favorável ao desenvolvimento da área do Arco Metropolitano, uma vez que com o início da operação do Polo Gaslub, no município de Itaboraí, haverá uma abundante oferta de gás natural, que é um importante insumo utilizado pelos setores abrangidos pelo projeto”, concluiu o presidente da Alerj.