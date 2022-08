Confirmados

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 18:39 horas

Pelo menos três candidatos a deputado federal com base eleitoral em Volta Redonda tiveram as candidaturas confirmadas em convenção no domingo (31).

Antonio Furtado, Geraldinho do Gelo e Paulo Baltazar vão disputar cadeiras na Câmara dos deputados.

O DIÁRIO DO VALE publica reportagens sobre as três candidaturas.

Capoeira

Os dez grupos de capoeira membros da Associação Cultural Resendense de Capoeira receberam no último domingo, 31 de julho, 500 camisas adquiridas com recursos de emenda impositiva direcionada pela vereadora Soraia Balieiro (PSD). O evento de entrega aconteceu durante apresentação de Roda de Capoeira realizada durante a Feira do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. Participaram da solenidade o presidente da Associação, Mestre Cláudio Pereira de Araújo, e o secretário de Esporte e Lazer, Davi de Jesus.

Recursos

“Tenho feito um trabalho muito grande com os grupos de capoeira resendense, sou autora de várias leis e indicações de fortalecimento do esporte. E mais, tenho destinado nos últimos anos recursos o orçamento municipal para que a Capoeira tenha melhores condições de trabalho, levando o esporte e a história para cada vez mais pessoas”, comenta a vereadora Soraia, destacando que no ano passado já haviam sido entregues outros materiais para os grupos, como atabaques, caixa de som, pandeiros e outros equipamentos.

Agradece

O presidente da Associação Cultural Resendense de Capoeira, Mestre Cláudio, nos últimos anos, através da parceria com a vereadora Soraia Balieiro, os grupos de capoeira passaram a ganhar mais espaço e o esporte passou a ter mais recursos municipais. “A vereadora Soraia tem sido uma parceira muito atuante na capoeira, criou o Dia Municipal da Capoeira e do Capoeira, o Festival Resendense de Capoeira, ajudou na criação da nossa Associação, e vem garantindo recursos para que a gente possa chegar a cada vez mais crianças, jovens e também adultos”, ressalta Mestre Cláudio.

Secretário

A garantia de recursos para a prática da capoeira também foi destacada pelo secretário de Esporte e Lazer, Davi de Jesus, que agradeceu pelas emendas impositivas destinadas. “Quero agradecer pelo investimento no esporte feito através da emenda impositiva da vereadora Soraia”, disse.

Debates

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), um seminário em que vai debater quais as perspectivas e os principais desafios da democracia no país. Entre os dias 2 e 4 de agosto, especialistas, intelectuais e cineastas abordarão a trajetória do governo representativo no país, com ênfase na questão partidária, no relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo, e nas políticas públicas.

Local

O seminário ‘Democracia Em Foco’ é promovido pela Superintendência da Curadoria do Palácio Tiradentes, vinculada à Subdiretoria de Cultura da Alerj, e contará com ciclo de debates e sessão de cineclube com o documentário ‘Vocação do Poder’. A programação acontecerá nos dias 2 e 3 de agosto, no auditório do 21º andar da sede da Alerj (Rua da Ajuda 5 – Centro), e no dia 4, no auditório 318 da sede da FGV (Praia de Botafogo 190 – Flamengo). A participação é gratuita e aberta ao público – saiba mais aqui https://cpdoc.fgv.br/eventos/democracia-em-foco

Projeto

O seminário faz parte das atividades do Palácio Tiradentes, que está sendo adaptado para ser transformado em Casa da Democracia Brasileira. De acordo com Maria Lúcia Jardim, superintendente da Curadoria de Cultura da Alerj, o projeto Casa da Democracia tem o desafio de trabalhar a ressignificação da evolução da Construção Democrática e da História Republicana no país desde o período imperial até os dias atuais. E este desafio significa trabalhar a ressignificação da evolução da Construção Democrática e da História Republicana.

Referência

“Tendo o Palácio Tiradentes como uma grande referência e protagonista desta história, trata-se de promover o acesso da população às principais fontes de conhecimento guardadas na memória nacional que fazem parte dos ideais de construção da nossa democracia. Nesse contexto, o Palácio Tiradentes desempenhou um papel relevante na construção de um Brasil politicamente independente e sustentável”, ressalta a pesquisadora.

Desafio

Segundo ela, para enfrentar este desafio de repensar a história republicana e democrática do País, a Alerj está realizando o seminário ‘Democracia em Foco’, em parceria com a FGV. O evento percorre os principais temas presentes no Projeto Casa da Democracia, com a história contada a partir dos momentos e marcos de passagem do tempo, informando as mudanças sociais que impulsionaram as mudanças institucionais. “Ao longo da nossa história, as ideias republicanas e democráticas nascem de movimentos sociais e da força política da sociedade. Neste sentido, o seminário procurará debater o papel dos governos, dos partidos políticos, das instituições e de políticas públicas na história da democracia no país, com foco no direito que surge e se consolida no interior da sociedade”, explica Maria Lúcia.

Importância

Subdiretor de Cultura da Alerj, Nelson Freitas enfatizou a importância desse debate. “A ideia é fazer uma leitura sobre o protagonismo do Palácio Tiradentes no processo de construção democrática do nosso país. O papel político cumprido na trajetória como Câmara de Deputados, posteriormente Aleg e Alerj para, a partir do momento que se consolida como um centro cultural com função museológica, no centenário da pedra fundamental, aliar entretenimento à produção de conhecimento abordando temas dessa natureza com forte produção de encantamento para o público visitante”, disse.