Congelado - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 07:37 horas

O salário do prefeito de Volta Redonda, que oficialmente se chama subsídio, está congelado.

***

Normalmente, no início de cada legislatura, há um reajuste nesse subsídio.

***

Mas, desta vez, Neto já definiu que tudo fica na mesma de 2021 até 2028.

***

Isso se ele disputar a reeleição no ano que vem e ganhar.

***

Caso outra pessoa seja eleita, pode haver uma conversa do eleito com a Câmara Municipal para destravar o aumento.

Tributo no PIX

O vereador Gustavo Gomes (Republicanos) apresentou um projeto de lei que prevê a possibilidade de o contribuinte de Barra Mansa pagar débitos de natureza tributária, taxas e contribuições, por meio de pagamento digital, como o PIX e transferência bancária. O projeto foi protocolado nessa semana e o vereador trabalhará para ele ser votado nas primeiras sessões de fevereiro.

Implantado

Desde o ano passado, a prefeitura já recebe impostos por PIX. O Pix é opção para a contribuição do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), além de todas as taxas municipais.Mas, por exemplo, Gustavo afirma que o carnê do IPTU não contém um QR Code que permita o pagamento via aplicativo de banco. Esse QR Code também selecionaria automaticamente o valor a ser pago e registraria o propósito da transferência. Isso é o que Gustavo quer com seu projeto.

Oficial

E tem mais: com uma lei oficializando e regulamentando o assunto, o prefeito que for eleito no ano que vem, quando Drable não poderá concorrer, fica impedido de retirar a opção de pagar por PIX com uma canetada.

Prazo

Se aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito Rodrigo Drable, o projeto deve entrar em vigor após 90 dias de sua publicação oficial.

Aquecendo os tamborins

O Carnaval de Pinheiral terá seis dias de folia, com desfile de blocos, matinês infantis com recreação, DJs e shows com as bandas Interlig e Mistura Carioca, de 16 a 21 de fevereiro, nas Praças Brasil e Teixeira Campos até à 00 hora.

Estrutura

Para melhor atender aos foliões e oferecer segurança adequada, esse ano evento terá estrutura diferenciada. A quadra José Hugo de Almeida Leal (próximo a linha férrea) será destinada a área kids com espaço para brinquedos. O evento oferecerá banheiros químicos e contará com profissionais e ambulâncias em posto médico que será montado no local para atendimento de emergência, Serviços Públicos, as equipes de iluminação e limpeza, Governo, com os departamentos de Trânsito e Transporte, no controle de trânsito, Fiscalização e Ordem Pública, comunicação e Defesa Civil, além da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Blocos

O tradicional bloco das ‘piranhas’ Atoxanos, que arrasta milhares de foliões de Pinheiral e região todos os anos, abre na quinta-feira, 16, a programação oficial do Carnaval da Família 2023, com concentração a partir das 18 horas, na Avenida Brasília, no bairro Paraíso.Esse ano quatro novos blocos passam a integrar os desfiles da festa carnavalesca pinheiralense, entre eles o Bloco da Saudade, organizado pela vice-prefeita Sediene Maia que trará as famosas marchinhas dos antigos carnavais.

Destaque

Destaque também para o bloco ‘A Vida é Hoje’ que aborda uma causa muito especial, apoiar as pessoas que lutam contra o câncer. Originado do grupo social, Projeto Meu Momento, fundado por Elisangela Domingues de Moraes Pena da Silva, os integrantes esperam divulgar o projeto e atrair novos integrantes. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas dos abadás será revertido para compra de fraldas geriátricas para atender as necessidades das pessoas acolhidas pelo grupo.

Mais blocos

Os demais blocos são: bloco das chitas (dia 17, concentração ás 19h, bairro Paraíso), bloco do Oriente (dia 18, concentração às 10h – Campo do bairro Oriente), bloco da Estação (dia 18, concentração às 14h – quadra de esportes – bairro Paraíso (BNH), bloco Embrazados (dia 19, concentração às 14h – quadra de esportes – bairro Paraíso (BNH), bloco Nação Rubro Negra (dia 19, concentração às 17h – Rua Tancredo Neves – em frente a Secretaria de Obras – Rolamão), bloco Quem não Aguenta Bebe Leite (dia 20, concentração às 15h – Quadra de esportes – bairro Paraíso, BNH), bloco Vem Como Pode! (dia 20, às 17h – Rua Tancredo Neves em Frente ao PSF do bairro Centro), bloco Seu Larga Tu Mama? (dia 21, concentração às 13h – Rua Tancredo Neves, (em frente a Secretaria de Obras – Rolamão) e bloco Amigos do Vasco da Gama (dia 21, concentração às 19h – Rua Tancredo Neves em Frente ao PSF do bairro Centro).

Bandas

As bandas Interlig e Mistura Carioca estarão no palco e prometem animar os foliões. A Interlig se apresenta na quinta-feira (16), sábado (18) e segunda (20), às 22 horas e no domingo (21), às 16 horas. Já a banda Mistura Carioca, se apresenta na sexta-feira (17), domingo (19), às 22 horas e na terça-feira (21), às 16 e 22 horas.