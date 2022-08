Contra o assédio nos ônibus

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 19:35 horas

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou em segunda votação, nesta segunda (22), um projeto de lei do vereador Fábio Buchecha, que cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo.

Os objetivos são chamar a atenção para o alto número de casos de assédio sexual nos veículos do transporte coletivo, coibir o assédio sexual nos veículos do transporte coletivo e criar campanhas educativas para estimular denúncias de assédio sexual por parte da vítima e conscientizar a população e a tripulação dos veículos do transporte coletivo sobre a importância do tema.

Conceituação

A lei considera assédio sexual todo “comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador”.

Providências

A lei aprovada determina que as empresas de ônibus em Volta Redonda deverão criar uma ouvidoria para receber denúncias de assédio sexual e encaminhá-las à autoridade policial competente, afixar panfletos informativos com as devidas penalidades legais no transporte coletivo e nos pontos de ônibus, treinar motoristas para intervir nos casos de assédio sexual às mulheres e para encaminhar as denúncias; e usar sistema de videomonitoramento e sistema de localização via satélite com a tecnologia GPS para identificar os assediadores e o exato momento do assédio sexual.

Tramitação

A lei segue para o Poder Executivo, que tem quinze dias para sancionar ou vetar a iniciativa.

Vetos

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, nesta terça-feira (23/08), 42 vetos do Governo do Estado a projetos de leis aprovados na Casa. A votação dos textos será nominal e, com 36 votos favoráveis, o veto é derrubado e o projeto é promulgado e se transforma em lei. Se o veto for parcial, a lei já existente será atualizada. A votação dos textos está prevista na Ordem do Dia, que contará com a análise de outros projetos. A votação começa a partir das 15h, com transmissão ao vivo pela TV Alerj e pelo Youtube da Assembleia.

Recursos da Funasa

Pinheiral foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, com recurso no valor de R$ 216.172 mil para realização de atividades voltadas à população residente nas áreas rurais, promovendo a proteção da saúde, a sustentabilidade das ações e serviços de saneamento e de saúde ambiental.

Ações

Entre 2013 e 2018, o município executou as ações do Projeto “+ Educação, + Ambiente, + Saúde”, com recursos da Fundação. Dessa vez, Pinheiral está entre os 5 municípios do Estado do Rio de Janeiro que receberão os recursos do Edital de Chamamento Público nº 01/2022.

Conquista

“Para nós é uma grande conquista sermos novamente contemplados com o financiamento de um projeto de Educação em Saúde Ambiental. O primeiro projeto, “+ Educação, + Ambiente, + Saúde”, teve grande aproveitamento, sendo apresentado aos demais municípios do Estado como exemplo de boas práticas de educação em saúde ambiental. No Edital de 2022, tivemos o desafio de elaborar um projeto com foco na comunidade rural. Apresentamos a proposta de continuidade da temática do primeiro projeto sobre resíduos sólidos, priorizando a coleta seletiva na zona rural”, explicou Fábio Nogueira, Secretário de Ambiente e Desenvolvimento Rural.

Congresso

O Congresso Aço Brasil 2022 começa nesta terça (23) a partir das 9h e, por dois dias, debaterá o futuro da indústria do aço brasileira e a sua importância estratégica para o desenvolvimento do País. Na abertura, será realizada a cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, na qual é prevista a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Guedes

Ainda no primeiro dia, o Ministro da Economia Paulo Guedes conduzirá a Conferência Magna – A Nova Ordem Econômica Mundial: Inserção do Brasil. Dentre os diversos assuntos a serem abordados durante o primeiro dia de Congresso, destaca-se, também, As Mudanças Climáticas e a Indústria do Aço.